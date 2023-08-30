Инна Ветренко: кто она
Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС
Ветренко Инна Александровна родилась 21 января 1972 года.
Окончила Омский государственный университет по специальности «История» в 1994 году, присвоена квалификация «Историк. Преподаватель истории и общественных дисциплин».
В 1995–1998 гг. работала преподавателем кафедры общественных дисциплин Омского колледжа предпринимательства и права.
С 1998 по 2003 гг. — заместитель заведующего кафедрой общественных дисциплин Омского колледжа предпринимательства и права.
В 2003–2005 гг. — руководитель научно-технического отдела Омского института предпринимательства и права, секретарь ученого совета, доцент кафедры.
С 6 декабря 2005 г. по 28 августа 2006 г. — доцент кафедры общественных наук Омского экономического института.
С 1 сентября 2006 г. по 1 ноября 2006 г. — директор Центра содействия профессиональной карьере Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры.
С 1 ноября 2006 г. по 1 сентября 2007 г. — и. о. заведующего кафедрой менеджмента и права Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры.
С 1 сентября 2007 г. по 1 февраля 2008 г. — начальник отдела содействия профессиональной карьеры Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры менеджмента и права.
С 1 февраля 2008 г. — доцент, а с мая 2011 г. — профессор кафедры политологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
С 31 мая 2011 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой политологии ОмГУ.
С 2008–2019 гг. являлась руководителем лаборатории социально-политических исследований ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
С 1 февраля 2019 г. является профессором кафедры пиара и связей с общественностью СЗИУ РАНХиГС.