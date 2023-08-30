Инна Ветренко: кто она - 30.08.2023 Украина.ру
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Инна Ветренко: кто она
Инна Ветренко: кто она - 30.08.2023 Украина.ру
Инна Ветренко: кто она
Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС
2023-08-30T06:14
2023-08-30T06:14
новости
инна ветренко
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Ветренко Инна Александровна родилась 21 января 1972 года. Окончила Омский государственный университет по специальности «История» в 1994 году, присвоена квалификация «Историк. Преподаватель истории и общественных дисциплин». В 1995–1998 гг. работала преподавателем кафедры общественных дисциплин Омского колледжа предпринимательства и права. С 1998 по 2003 гг. — заместитель заведующего кафедрой общественных дисциплин Омского колледжа предпринимательства и права. В 2003–2005 гг. — руководитель научно-технического отдела Омского института предпринимательства и права, секретарь ученого совета, доцент кафедры. С 6 декабря 2005 г. по 28 августа 2006 г. — доцент кафедры общественных наук Омского экономического института.С 1 сентября 2006 г. по 1 ноября 2006 г. — директор Центра содействия профессиональной карьере Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры. С 1 ноября 2006 г. по 1 сентября 2007 г. — и. о. заведующего кафедрой менеджмента и права Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры. С 1 сентября 2007 г. по 1 февраля 2008 г. — начальник отдела содействия профессиональной карьеры Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры менеджмента и права. С 1 февраля 2008 г. — доцент, а с мая 2011 г. — профессор кафедры политологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. С 31 мая 2011 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой политологии ОмГУ.С 2008–2019 гг. являлась руководителем лаборатории социально-политических исследований ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. С 1 февраля 2019 г. является профессором кафедры пиара и связей с общественностью СЗИУ РАНХиГС.
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новости, инна ветренко
Новости, Инна Ветренко

Инна Ветренко: кто она

06:14 30.08.2023
 
© vk.com / Инна ВетренкоИнна Ветренко
Инна Ветренко - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© vk.com / Инна Ветренко
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Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС
Ветренко Инна Александровна родилась 21 января 1972 года.
Окончила Омский государственный университет по специальности «История» в 1994 году, присвоена квалификация «Историк. Преподаватель истории и общественных дисциплин».
В 1995–1998 гг. работала преподавателем кафедры общественных дисциплин Омского колледжа предпринимательства и права.
С 1998 по 2003 гг. — заместитель заведующего кафедрой общественных дисциплин Омского колледжа предпринимательства и права.
В 2003–2005 гг. — руководитель научно-технического отдела Омского института предпринимательства и права, секретарь ученого совета, доцент кафедры.
С 6 декабря 2005 г. по 28 августа 2006 г. — доцент кафедры общественных наук Омского экономического института.
С 1 сентября 2006 г. по 1 ноября 2006 г. — директор Центра содействия профессиональной карьере Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры.
С 1 ноября 2006 г. по 1 сентября 2007 г. — и. о. заведующего кафедрой менеджмента и права Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры.
С 1 сентября 2007 г. по 1 февраля 2008 г. — начальник отдела содействия профессиональной карьеры Омского института (Филиала) РГТЭУ, доцент кафедры менеджмента и права.
С 1 февраля 2008 г. — доцент, а с мая 2011 г. — профессор кафедры политологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
С 31 мая 2011 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой политологии ОмГУ.
С 2008–2019 гг. являлась руководителем лаборатории социально-политических исследований ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
С 1 февраля 2019 г. является профессором кафедры пиара и связей с общественностью СЗИУ РАНХиГС.
 
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