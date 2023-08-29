Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам - 30.08.2023 Украина.ру
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Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам
Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам - 30.08.2023 Украина.ру
Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам
Папа Римский снова возмутил своими высказываниями украинцев
2023-08-29T15:50
2023-08-30T13:47
эксклюзив
папа римский
ватикан
украина
владимир зеленский
россия
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Выступая по видеосвязи перед молодыми католиками Санкт-Петербурга, Франциск сказал: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники Великой России. Великой России святых, правителей, Великой России Петра I, Екатерины II, этой империи — великой, просвещённой, великой культуры и великой человечности».Позже понтифику, вернее, его канцелярии, пришлось оправдываться. В Ватикане объяснили призыв Папы Римского идти вперед «наследников великой матушки России»:«Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать всё, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов».Однако волну негодования в украинских пабликах уже не остановить. Появилась даже дискуссия об отделении украинской католической церкви от Ватикана.Что об этом думают эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей.Журналист Янина Соколовская:Все же зря сайт Ватикана на меня наезжал, когда я говорила, что Папе лучше молиться, чем говорить. Что ни слово, то перл. Что ни заявление, то возмущение.Католическая церковь и так потеряла многое и многих, в старой Европе храмы пусты. Зачем же добивать тех, кто остался, подыгрывая мамоне?Бывший посол Украины в США Валерий Чалый:В заявлении нынешнего главы Ватикана, фактически толерующего традиции российского империализма, нет моральной основы. Просто почему-то очень нужно поехать в Кремль. И, должно быть, там выставили определенные условия. Просто realpolitik.Только вот принимать нынешнего главу Ватикана с визитом на Украине сразу после Москвы с такими заявлениями было бы унизительно.Украинский общественный деятель Дмитрий Симанский:Непостижимо странные (и досадные) высказывания Папы Франциска возвратили к жизни несколько неожиданную идею. А давайте греко-католики откажутся от Ватикана и объединятся с православными Украины в единую церковь! (с)Есть несколько важных моментов: не думаю, что единство православных на Украине сейчас такое, чтобы это было твердой почвой для объединения с УГКЦ, как и другие, скажем так, менеджерские возможности тоже.Об объединении много говорили, пора перейти к делу, например, отказаться ПЦУ от Почаевской лавры и отдать ее настоящим владельцам — ордену василиан (УГКЦ). Вот это был бы настоящий мощный шаг к взаимопониманию и так, единая Церковь Владимирова Крещения появится в Украине.Общественный деятель Татьяна Поп:После этой речи Франциска в поддержку России на Украине забил фонтан грязи. Начиная от МИДа и заканчивая придворными журналистами. Ну как фонтан? Фонтанчик.Это надо расценивать как игру на внутреннюю аудиторию. Потому как ватиканскому престолу плевать, что там блеют в украинском МИДе. МИД ведь кукольный и ненастоящий. Настоящие хозяева Украины с Папой Римским если и обсуждают украинский вопрос, то делают это тайно.Давайте лучше порассуждаем, что значит такая речь Папы. Можно ли расценивать это как дружественный жест по отношению к России? Да. Есть ли умысел в этом спиче папы? Да. Он спонтанно такое не произносит. Стоит ли на это обратить внимание? Трижды да.По сути, это наглядное доказательство того, что Ватикан хочет быть в доле при разделе украинского пирога. А делить он его сможет лишь с американцами и Россией. То, что совсем недавно он принимал жён «азовцев»*, уже не в счёт.Изменилась конъюнктура. Изменились позиции игроков. Теперь папский престол делает публичную ставку на Россию. Более того, вынужден участвовать в этом публично, что делает крайне редко. Обычно Ватикан старается избегать публичности и делает свои дела чужими руками.Сейчас ставки высоки, поэтому приходится делать всё самому. Прогнозирую некий поступательный разворот католических стран в сторону «отползания» от украинского вопроса, а некоторых это сподвигнет даже к подковерной поддержке России на международной арене. Потому что Папа подал такой сигнал.Не удивлюсь, если католичество на Западной Украине вдруг начнёт некую «разъяснительную» работу со своей паствой: мол, Украине нужен мир и все такое. Что, конечно же, пойдёт в разрез с интересами банды Зеленского.* Террористическая организация, запрещена в РФ.Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20230828/1048970628.html
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, папа римский, ватикан, украина, владимир зеленский, россия
Эксклюзив, Папа Римский, Ватикан, Украина, Владимир Зеленский, Россия

Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам

15:50 29.08.2023 (обновлено: 13:47 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
VII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Папа Римский снова возмутил своими высказываниями украинцев
Выступая по видеосвязи перед молодыми католиками Санкт-Петербурга, Франциск сказал: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники Великой России. Великой России святых, правителей, Великой России Петра I, Екатерины II, этой империи — великой, просвещённой, великой культуры и великой человечности».
Позже понтифику, вернее, его канцелярии, пришлось оправдываться. В Ватикане объяснили призыв Папы Римского идти вперед «наследников великой матушки России»:
«Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать всё, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов».
Однако волну негодования в украинских пабликах уже не остановить. Появилась даже дискуссия об отделении украинской католической церкви от Ватикана.
Что об этом думают эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей.
Журналист Янина Соколовская:
Все же зря сайт Ватикана на меня наезжал, когда я говорила, что Папе лучше молиться, чем говорить. Что ни слово, то перл. Что ни заявление, то возмущение.
Католическая церковь и так потеряла многое и многих, в старой Европе храмы пусты. Зачем же добивать тех, кто остался, подыгрывая мамоне?
Зеленский Папа Римский
28 августа, 10:15
Мировая элита в борьбе за Украину. Почему Зеленский разочарован в папе римскомПрезидент Украины, его дипломаты и советники в последнее время не просто критикуют, а прямо оскорбляют папу римского. А тот не реагирует. Почему? Попытаемся ответить на этот вопрос
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый:
В заявлении нынешнего главы Ватикана, фактически толерующего традиции российского империализма, нет моральной основы. Просто почему-то очень нужно поехать в Кремль. И, должно быть, там выставили определенные условия. Просто realpolitik.
Только вот принимать нынешнего главу Ватикана с визитом на Украине сразу после Москвы с такими заявлениями было бы унизительно.
Украинский общественный деятель Дмитрий Симанский:
Непостижимо странные (и досадные) высказывания Папы Франциска возвратили к жизни несколько неожиданную идею. А давайте греко-католики откажутся от Ватикана и объединятся с православными Украины в единую церковь! (с)
Есть несколько важных моментов: не думаю, что единство православных на Украине сейчас такое, чтобы это было твердой почвой для объединения с УГКЦ, как и другие, скажем так, менеджерские возможности тоже.
Об объединении много говорили, пора перейти к делу, например, отказаться ПЦУ от Почаевской лавры и отдать ее настоящим владельцам — ордену василиан (УГКЦ). Вот это был бы настоящий мощный шаг к взаимопониманию и так, единая Церковь Владимирова Крещения появится в Украине.
Общественный деятель Татьяна Поп:
После этой речи Франциска в поддержку России на Украине забил фонтан грязи. Начиная от МИДа и заканчивая придворными журналистами. Ну как фонтан? Фонтанчик.
Это надо расценивать как игру на внутреннюю аудиторию. Потому как ватиканскому престолу плевать, что там блеют в украинском МИДе. МИД ведь кукольный и ненастоящий. Настоящие хозяева Украины с Папой Римским если и обсуждают украинский вопрос, то делают это тайно.
Давайте лучше порассуждаем, что значит такая речь Папы. Можно ли расценивать это как дружественный жест по отношению к России? Да. Есть ли умысел в этом спиче папы? Да. Он спонтанно такое не произносит. Стоит ли на это обратить внимание? Трижды да.
Общая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 14:09
Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа в общении с журналистами прокомментировал слова Папы Римского о величии России
По сути, это наглядное доказательство того, что Ватикан хочет быть в доле при разделе украинского пирога. А делить он его сможет лишь с американцами и Россией. То, что совсем недавно он принимал жён «азовцев»*, уже не в счёт.
Изменилась конъюнктура. Изменились позиции игроков. Теперь папский престол делает публичную ставку на Россию. Более того, вынужден участвовать в этом публично, что делает крайне редко. Обычно Ватикан старается избегать публичности и делает свои дела чужими руками.
Сейчас ставки высоки, поэтому приходится делать всё самому. Прогнозирую некий поступательный разворот католических стран в сторону «отползания» от украинского вопроса, а некоторых это сподвигнет даже к подковерной поддержке России на международной арене. Потому что Папа подал такой сигнал.
Не удивлюсь, если католичество на Западной Украине вдруг начнёт некую «разъяснительную» работу со своей паствой: мол, Украине нужен мир и все такое. Что, конечно же, пойдёт в разрез с интересами банды Зеленского.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
 
ЭксклюзивПапа РимскийВатиканУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
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