https://ukraina.ru/20230829/1049013193.html

Денис Денисов: После начала СВО на Украине установилась эффективная диктатура

Денис Денисов: После начала СВО на Украине установилась эффективная диктатура - 29.08.2023 Украина.ру

Денис Денисов: После начала СВО на Украине установилась эффективная диктатура

Мы привыкли за последнее время в первую очередь акцентировать внимание на вопросах, связанных с СВО и с военным противостоянием, но мы очень немного времени посвящаем анализу того, что происходит внутри Украины

2023-08-29T15:44

2023-08-29T15:44

2023-08-29T15:44

интервью

россия

украина

запад

брикс

сша

индия

китай

демократия

диктатура

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А там за последние полтора года действительно произошли очень серьезные изменения, считает политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Денис, по итогам саммита БРИКС в эту организацию были приглашены шесть стран. Насколько важно расширение этого объединения? Все ли страны в него вступят? Чем БРИКС является сейчас для России?- Давайте по порядку.БРИКС – это один из формирующихся новых полюсов мира в рамках концепции, которая сейчас реализуется в глобальном масштабе на нашей планете. Он важен так же, как ШОС, НАТО, Британское сотрудничество и многие другие.Причем это полюс совершенно новый. Да, БРИКС существует около 20 лет, но он новый за счет того, что те амбиции и перспективы, которые он демонстрирует последние несколько лет, позволяют ему претендовать на паритет с полюсом коллективного Запада.Что касается новых государств, которые изъявили желание участвовать в этом объединении, то это символическое решение. Очень разные государства присоединяются к БРИКС. Они находятся в разных регионах, у них разная история, уровень развития, разная внешняя и внутренняя политика, а также уникальная история взаимоотношений с Западом и партнерами по БРИКС.Давайте напомним, что это шесть стран – Аргентина, Египет, Эфиопия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран. Совершенно разноплановые страны. Они будут присоединяться, но этот процесс займет чуть меньше года.– Станут полноформатными членами.– Следующий саммит БРИКС будет проходить в Казани в следующем году. Это будет торжественное мероприятие и на нем будет официально заявлено о присоединении.Все эти страны больше не хотят видеть себя в однополярном мире, ориентируясь исключительно на Запад. Потому что только разносторонняя внешняя политика может дать наибольшую динамику в их развитии внутреннем. И БРИКС может придать им такую динамику.Отмечу также, что помимо этих шести государств, которые уже начинают процедуру по присоединению к БРИКС, существует еще порядка двадцати государств, которые уже формально-неформально высказали свои намерения поучаствовать в следующей волне расширения. Видимо, следующем году в Казани мы точно услышим о нескольких странах, которые будут также присоединяться к этому объединению.– Почему именно такой формат, почему шесть стран? Ведь Индия настаивала на трех новых государствах, а Китай предлагал восемь или десять новых членов. Почему нельзя принять всех желающих?- Чтобы принять всех желающих, все желающие должны отвечать тем критериям, которые прописаны в уставе организации и должны соответствовать ее уровню.Шесть стран были выбраны в первую очередь по географическому положению, чтобы охватить те регионы, в которых БРИКС не был представлен, либо усилить некоторые регионы.В этом отношении компромисс между небольшим количеством и большим количеством, между Китаем и Индией – это совершенно логично. Тем более, находясь в одном объединении, таком как БРИКС, и Китай, и Индия зачастую воспринимают друг друга как конкурента. И шесть стран – это был вполне подходящий компромисс.– К слову о противостоянии. Индия сильно опасается поссориться с США, именно поэтому часть требований получаются компромиссными, именно потому, например, она против резкого введения общей валюты.– Я бы так радикально не говорил.– Если не так радикально, почему Индия настолько опасается выхода из-под влияния США? Неужели это ухудшит позицию в отношении Китая?– Я с вами категорически не согласен, по поводу того, что Индия сильно боится выйти из-под влияния США.За последние десять лет было сделано такое колоссальное количество прикладных шагов со стороны Индии, которые позволяют ей действительно проводить суверенную независимую политику, в том числе от США. Поэтому говорить о том, что там есть ключевое влияние США, не надо. Мы тем самым очень сильно принижаем роль Индии, мы по сути обижаем их.То, что Индия была британской колонией – неоспоримо. Мы прекрасно понимаем, этот колониализм в настоящий момент имеет свои черты, которые выражаются в том, что достаточно большое количество британских и американских компаний работают в странах, которые раньше были их колониями. Зачастую это крупнейшие компании, которые являются транснациональными и ключевыми для таких стран.Индия в этом отношении – не исключение. Но те действия во взаимоотношениях с РФ по переходу на расчеты в национальных валютах, лишний раз свидетельствует, что Индия движется к цели по минимизации зависимости.– Как минимум с этим связана покупка российской нефти, которая вызвала тоже негативную реакцию со стороны США.– Безусловно. Но здесь же как раз речь идет о национальных интересах Индии.Да, мы видим совершенно уникальную ситуацию с давлением, которое оказывают США и другие страны коллективного Запада на государства, которые конструктивно взаимодействуют с Россией. Но для суверенного государства, каким является Индия, это не такой уж блок, который невозможно преодолеть. Можно преодолевать.Так что все будет нормально с нашими взаимоотношениями с Индией, и уходом Индии от того влияния со стороны коллективного Запада, которые сейчас есть, потому что в этом заинтересован народ Индии в первую очередь.– Мы затронули тему единой валюты. Насколько легко будет к ней перейти?- Мы не можем констатировать, что вопрос о введении общей валюты для стран БРИКС является сверхактуальным и что уже совсем немножечко осталось до подобного шага.Здесь совершенно все и закономерно, и понятно. Сильно различаются экономики этих стран и их финансовые системы, чтобы идти сейчас на подобный шаг. Самое главное при подобных инициативах, чтобы все понимали, как это позитивно скажется на каждой из стран.Если мы видим совершенно очевидные плюсы от подобного подхода, то очень быстро можно завершить процесс переговоров. Но я не вижу, что даже через три года этот вопрос будет ключевым в рамках функционирования БРИКС.Но потенциал у этого вопроса есть. Чем теснее будет происходит интеграция этих государств между собой на всех уровнях – и политическом, и военном, и экономическом, и финансовом, тем ближе может оказаться тот день, когда действительно появится новая мощнейшая альтернативная валюта доллару и евро.Хотя в этом отношении наши китайские партнеры вполне довольны своим юанем. И если уж и будут когда-то переговоры о единой валюте, то именно с китайцами придется в первую очередь договариваться о том, как это можно интегрировать.– Против чего серьезно выступит Индия, скорее всего.– Это вопросы будущего. И это вопросы, которые в настоящий момент, скорее разобщают многие из стран-участников, потенциальных участников, поэтому я не думаю, что на них сейчас следует сильно акцентировать внимание.– Поговорим о выходе из-под влияния и о независимости. На прошлой неделе была 32-я годовщина независимости Украины. Хотел услышать ваше мнение об итогах этой независимости на сегодняшний день. Простой, но глобальный вопрос.– Он не глобальный, если мы берем весь мир. Но для Украины он конечно же, глобальный.Итоги для этого государства весьма трагические, с учетом того, что сейчас Украина переживает конфликт. Украина из одной мощнейших экономик Европы превратилась в страну, которая может только поставлять человеческий ресурс в различные страны коллективного Запада. У такой страны – очень смутное будущее.Вряд ли сейчас адекватный аналитик сможет сказать, что с этим государством произойдет через год. В каких границах оно будет находиться, какая будет там политическая конфигурация.Украина действительно сейчас – в дикой зоне турбулентности. Там измениться может все в течение одного-двух дней.Мы привыкли за последнее время в первую очередь акцентировать внимание на вопросах, связанных с СВО и с военным противостоянием, но мы очень немного посвящаем времени анализу того, что внутри государства происходит.А там за последние полтора года действительно произошли очень серьезные изменения.В Конституции Украины записано, что это демократическая страна с рыночной экономикой– И с внеблоковым статусом.– Это раньше было. Но она уже теперь с однозначным интеграционным выбором в сторону НАТО и ЕС.Мы сейчас сталкиваемся с тем, что Украина стала очень жесткой автократией, где отсутствуют базовые свободы для своих же граждан.Тут можно продолжать большой перечень, начиная от религиозных свобод, заканчивая свободой слова, свободой экономической деятельности, правом на выбор.– Они все объясняют военным положением, тем, что "на нас напали".– Это удобно.– Мол, было все хорошо последние 8 лет, и тут внезапно на нас напали.– Это замечательное объяснение. Только оно лишний раз доказывает, что демократия – это неэффективная модель строительства государства, а вот диктатура или автократия вполне получается эффективной.Это может показаться с первого взгляда дискуссионной и нормальной темой. Но на самом деле это очень серьезный звоночек и вызов вообще для всего западного мира, когда по сути иллюстрируется то, что в XXI веке демократия, если она не является серьезными элементами внутреннего управления, по сути она является нежизнеспособной.Еще пандемия ковида показала, что любой конфликт и любое потрясение тут же вскрыли много больных точек для западной демократии.Так вот, демократия по сути оказывается неэффективной моделью. Следовательно, надо придумывать новые модели, которые существуют – в Китае, в России и Индии. Это все совершенно разные, новые, уникальные модели. Их анализом нам следует заниматься для того, чтобы брать те плюсы и пытаться переносить на наши реалии.Возвращаясь к Украине. У ее государственности все же был выстроен определенный каркас.Если в России, убрав лихие девяностые, все-таки вертикаль власти всегда была достаточно стройной и зачастую очень эффективной, то на Украине всегда была конкуренция между регионами и финансово-промышленными группами.– Был выстроен каркас, отличный от российского. Какую деталь убрали из этого каркаса, и лишение какой детали привело к тому, что он сейчас на грани полного краха.- Если мы говорим о каркасе, который был сформирован в девяностые, то это каркас конкуренции. Потому что сейчас (о чем я и начал говорить) очень жестко вертикально выстроена вся и экономическая, и политическая система на Украине.Традиционно на Украине была такая внутренняя конкуренция, за счет чего и страна развивалась. Целые периоды украинской истории демонстрировали, что либеральная демократия, когда имеет возможность конкурировать, хоть в каких-то более-менее понятных рамках, может давать результат.Кроме того, на Украине традиционно всегда был очень высокий уровень коррупции. Понятно, в учебнике по политике и экономике вам не напишут "чтобы эффективнее было, коррупция в принципе допустима", а на Украине именно коррупционные схемы зачастую являлись триггерами развития целых отраслей.Удивительно? – Удивительно. Тут нет черного и белого, так оно было, и так оно получилось.Особенно с начала конфликта на Донбассе и последствий СВО, эта модель претерпела много изменений. И теперь то, что там существует – это вряд ли можно назвать демократической моделью.– Добралась Украина до самого края.– Нет, нет, вы так не надейтесь. Мне кажется, ей до края еще очень долго.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, запад, брикс, сша, индия, китай, демократия, диктатура