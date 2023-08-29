https://ukraina.ru/20230829/1049010468.html

Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России

Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России - 29.08.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа в общении с журналистами прокомментировал слова Папы Римского о величии России

2023-08-29T14:09

2023-08-29T14:09

2023-08-29T14:09

папа римский

новости

украина

россия

дмитрий песков

кремль

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"Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наше наследие - оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие. И это как раз то, чем сейчас занимается государство, чем занимается общественное объединение, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений. Как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон - это весьма и весьма отрадно", - сказал официальный представитель Кремля.В минувшую пятницу Папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге и назвал российскую молодежь наследниками "Петра I и Екатерины II, великой российской империи". Он призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него.Он тут же столкнулся с критикой со стороны украинских властей: МИД Украины расценил слова понтифика как "империалистическую пропаганду".

https://ukraina.ru/20230807/1048539774.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

папа римский, новости, украина, россия, дмитрий песков, кремль