Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России - 29.08.2023 Украина.ру
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Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России
Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России - 29.08.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа в общении с журналистами прокомментировал слова Папы Римского о величии России
2023-08-29T14:09
2023-08-29T14:09
папа римский
новости
украина
россия
дмитрий песков
кремль
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"Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наше наследие - оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие. И это как раз то, чем сейчас занимается государство, чем занимается общественное объединение, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений. Как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон - это весьма и весьма отрадно", - сказал официальный представитель Кремля.В минувшую пятницу Папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге и назвал российскую молодежь наследниками "Петра I и Екатерины II, великой российской империи". Он призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него.Он тут же столкнулся с критикой со стороны украинских властей: МИД Украины расценил слова понтифика как "империалистическую пропаганду".
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папа римский, новости, украина, россия, дмитрий песков, кремль
Папа Римский, Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Кремль

Кремль прокомментировал слова Папы Римского о величии России

14:09 29.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОбщая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Общая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа в общении с журналистами прокомментировал слова Папы Римского о величии России
"Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наше наследие - оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие. И это как раз то, чем сейчас занимается государство, чем занимается общественное объединение, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений. Как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон - это весьма и весьма отрадно", - сказал официальный представитель Кремля.
В минувшую пятницу Папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге и назвал российскую молодежь наследниками "Петра I и Екатерины II, великой российской империи". Он призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него.
Он тут же столкнулся с критикой со стороны украинских властей: МИД Украины расценил слова понтифика как "империалистическую пропаганду".
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Зеленский надеется обсудить "формулу мира" с Папой Римским - СМИПрезидент Украины Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск посетит Украины и обсудит "формулу миру", сообщило аргентинское издание La Nacion
 
Папа РимскийНовостиУкраинаРоссияДмитрий ПесковКремль
 
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