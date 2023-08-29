https://ukraina.ru/20230829/1049007385.html

Прибыль вместо защиты экологии. Норвежцы убили оленей, которые паслись в России

Прибыль вместо защиты экологии. Норвежцы убили оленей, которые паслись в России - 29.08.2023 Украина.ру

Прибыль вместо защиты экологии. Норвежцы убили оленей, которые паслись в России

Власти европейской Норвегии убивают северных оленей, которые пересекли границу с Россией, паслись на территории российского заповедника, а затем мигрировали обратно на запад

2023-08-29T13:25

2023-08-29T13:25

2023-08-29T14:05

эксклюзив

украина

норвегия

экология

кольский полуостров

олени

тундра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049008070_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_bcbd29bed4329c82c59ccf07ffcd95d2.jpg

Как сообщает информационное агентство Associated Press, за последнее время было забито сорок таких проштрафившихся животных.Это связано с тем, что норвежские власти не хотят выплачивать российскому государственному заповеднику «Пасвик» компенсации за выпас — как это предполагают нормы международных законов. Потому что речь идет о домашних оленях, принадлежащих норвежским коммерческим фирмам.Как подсчитали журналисты, за каждого северного оленя, мигрирующего через границу норвежской провинции Финнмарк с Мурманской областью Российской Федерации, приходится платить почти 50 000 норвежских крон, что составляет по текущему курсу примерно 4700 долларов США.Общая сумма иска со стороны российской стороны составила около 47 миллионов норвежских крон — 4,4 миллиона долларов. Чтобы не платить снова, в Осло решили забить домашних оленей из приграничной зоны, которые предпочитают заповедный российский ягель.Кроме того, норвежские чиновники распорядились установить на российской границе огромный забор длиною 150 километров, который должен помешать нелегальным мигрантам с рогами на голове. Причем эти строительные работы будут стоить как минимум 800 тысяч долларов.Проблема в том, что такие пограничные ограждения будут задерживать не только домашних, но и диких северных оленей, которые в течение многих тысячелетий кочуют по территории северной Скандинавии и Кольского полуострова. А это может привести к сокращению их популяции.Северные олени в буквальном смысле проводят свою жизнь на ходу. Они кочуют в течение почти всего года, останавливаясь только на время отёла, и совершают самые продолжительные наземные миграции на планете.Как установили европейские ученые, стада диких северных оленей регулярно проходят по прямой более 1200 километров, а совокупное годовое расстояние, которое обычно преодолевают представители этого вида, составляет около пяти тысяч километров. Среди других животных столько передвигаются только волки, идущие по следам все тех же оленьих стад.Такая тяга к путешествиям далеко не случайна. Длительные миграции являются важной биологической особенностью северных оленей, потому что они жизненно необходимы в условиях короткого северного лета.Каждый сезон оленьи стада кочуют из глубины материка по направлению к морю, поднимаются из долин на возвышенности. Это происходит по мере того, как на месте тающего снега прорастает молодая свежая зелень, которой не так много среди суровой и каменистой тундры.Животные не могут долго оставаться на местах прежнего выпаса, потому что они быстро и подчистую съедают все мхи и лишайники. В этом случае им будет угрожать недоедание с последующим за ним истощением.А ослабленные олени умирают от голода, болезней, становятся легкой добычей полярных хищников и практически не имеют шансов пережить холодную зиму.Особенно уязвимы самки с телятами, для которых важен каждый день хорошей кормежки. Поэтому они следуют своими собственными традиционными маршрутами — например, по распадкам и руслам северных рек — чтобы поскорей перебраться с одного хорошего пастбища на другое.Для выпаса в тундре важен каждый погожий день. И когда на пути животных появится бесконечный забор, это сломает вековые миграционные циклы, с вполне очевидными последствиями для поголовья дикого северного оленя.Эти последствия известны не только в теории. В прежние годы советско-норвежской границе уже ставили такие ограждения, однако впоследствии от них отказались, как от нелепого архаизма времен холодной войны. В первую очередь именно для того, чтобы не нарушать пути оленьих миграций.Европейские экологи справедливо возражают против строительства новых заборов. Ведь они наносят окружающей среде серьезный ущерб, нарушая привычные жизненные циклы природного мира.Северный олень находится в центре экологической системы арктического Заполярья. От состояния его популяции зависит поголовье все тех же хищников — волков, а также медведей, поедающих тела павших копытных.Оленьи стада преобразуют и удобряют огромные пространства тундры, что важно для произрастающей на ней растительности в условиях скудного состояния северных почв. А значит, их присутствие имеет значение даже для грызунов-леммингов, птиц или насекомых.Без диких северных оленей тундра превращается в арктическую пустыню. Но главное, от них полностью зависит существование саамов — коренного народа, проживающего на территории скандинавского и кольского Заполярья.Его представители до сих пор занимаются охотой на оленя и берут у него практически все — шкуру, мясо, рога, густое вкусное молоко. А также используют в качестве ездового животного, мигрируя вместе со стадами в разные уголки тундры.По мнению норвежских активистов, нарушать миграции оленей нельзя, а власти в Осло вполне могут позволить себе выплаты российскому заповеднику, которые являются полностью справедливыми, учитывая, что переходящие через границу домашние олени пасутся и нагуливают вес на его земле.Как полагают экологи, богатая нефтяная страна не разорится из-за таких несущественных для нее расходов. Тем более Норвегия уже полтора года позволяет себе поддерживать чужой военный конфликт, поставляя Зеленскому огромные партии боеприпасов и вооружений.Однако норвежские политики предпочитают экономить, забивая животных, чтобы не платить за них лишние деньги, и выстраивая барьеры на путях оленьих миграций.Такая политика выглядит предельно лицемерной, потому что в Норвегии на каждом шагу произносят дежурные фразы о необходимости бережно сохранять биосферу. В этой стране даже существует специальное подразделение полиции, которое занимается защитой животных.Но когда речь идет о прибылях и убытках, о природе сразу же забывают, сливая в океан радиоактивную воду с американских ядерных реакторов на аварийной японской АЭС или уничтожая привычную для оленей экосреду, от которой зависит существование коренного северного народа.

https://ukraina.ru/20230824/1048916669.html

https://ukraina.ru/20221211/1041694579.html

https://ukraina.ru/20230414/1045316103.html

кольский полуостров

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, украина, норвегия, экология, кольский полуостров, олени, тундра