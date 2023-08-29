https://ukraina.ru/20230829/1049000852.html
"Вы наследники великой России". Папа Франциск призвал католиков не отказываться от российского наследия
"Вы наследники великой России". Папа Франциск призвал католиков не отказываться от российского наследия - 29.08.2023 Украина.ру
"Вы наследники великой России". Папа Франциск призвал католиков не отказываться от российского наследия
По словам папы Римского, католическая молодежь в России – это наследники великой, просвещенной страны большой культуры
2023-08-29T10:47
2023-08-29T10:47
2023-08-29T13:12
новости
папа римский
россия
католики
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Папа Римский Франциск призвал российскую католическую молодежь помнить о "наследии великой России". Об этом понтифик заявил в онлайн-обращении молодым католикам России 25 августа."Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", - процитировало издание "Взгляд" слова папы Франциска.Он призвал своих слушателей никогда не отказываться от этого наследия."Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами", - сказал папа Римский.Как сообщало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что он пригласит папу Римского на Украину чтобы обсудить с ним "формулу мира".Папа Франциск ранее предлагал начать "переговоры о мире в Ватикане", но эта инициатива была отвергнута Зеленским.
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Украина.ру
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новости, папа римский, россия, католики
"Вы наследники великой России". Папа Франциск призвал католиков не отказываться от российского наследия
10:47 29.08.2023 (обновлено: 13:12 29.08.2023)
По словам папы Римского, католическая молодежь в России – это наследники великой, просвещенной страны большой культуры
Папа Римский Франциск призвал российскую католическую молодежь помнить о "наследии великой России". Об этом понтифик заявил в онлайн-обращении молодым католикам России 25 августа.
"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", - процитировало издание "Взгляд" слова папы Франциска.
Он призвал своих слушателей никогда не отказываться от этого наследия.
"Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами", - сказал папа Римский.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что он пригласит папу Римского на Украину чтобы обсудить с ним "формулу мира".
Папа Франциск ранее предлагал начать "переговоры о мире в Ватикане", но эта инициатива была отвергнута Зеленским.