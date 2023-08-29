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Формирование украинского интегрального националиста: 140 лет Дмитрию Донцову

Формирование украинского интегрального националиста: 140 лет Дмитрию Донцову - 29.08.2023 Украина.ру

Формирование украинского интегрального националиста: 140 лет Дмитрию Донцову

Одна из загадок украинского национализма состоит в том, что, считая русских чуть ли не генетическими врагами украинцев, он признаёт в качестве выдающегося идеолога создателя концепции "интегрального национализма" Дмитрия Донцова – этнического русского. Хотя логично было бы предположить, что концепция эта была придумана для геноцида украинцев

2023-08-29T18:00

2023-08-29T18:00

2023-08-29T18:00

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дмитрий донцов

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Донцов родился 29 августа 1883 года в Мелитополе. Происходит из донских казаков. Его отец Иван Донцов был далеко не последним человеком в городе. Он весьма успешно торговал сельхозтехникой и сдавал свои земли в аренду. Был весьма уважаемым человеком и даже избирался городским головой Мелитополя, но внезапно умер за несколько дней до вступления в должность.Сам Донцов всю взрослую жизнь ужасно стыдился своего русского происхождения и потратил немало сил на яростные споры, в которых доказывал, что никаким русским он не является, никаких русских вообще не знает и никакого русского влияния на него никогда не оказывалось.Себя он предпочитал именовать человеком "таврического происхождения, которого сделали украинцем Гоголь, Шевченко, Кулиш и Стороженко". Мать Донцова звали Ефросинья, но он упорно утверждал, что звали ее Франциска и имела она итальянское происхождение, а воспитывалась в семье отчима-немца.Родным его языком был русский, позже он освоил немецкий и только в третью очередь начал читать на малороссийском наречии. Позднее недоброжелатели Донцова (которых из-за его характера у него было очень много) любили третировать его, припоминая, что после приезда во Львов он пытался щеголять "московско-украинским жаргоном", который по незнанию принимал за украинский язык.После окончания мелитопольского реального училища Донцов перебирается в Царское село, а оттуда — на юридический факультет Петербургского университета.В Петербурге было достаточно крупное украинское землячество. К слову, однокурсником Донцова был Дмитрий Мануильский — один из самых крупных украинских большевиков, поистине бессмертный коминтерновец, переживший все репрессии и ещё приложивший руку к созданию ООН.Среди студентов в то время были крайне популярны социалистические течения. Не устоял перед ними и Донцов, вступивший в УСДРП — Украинскую социал-демократическую рабочую партию. Впрочем, вероятно, здесь не обошлось и без семейных влияний. Два брата и сестра Донцова были активными членами РСДРП, а затем и большевиками. Старший брат Владимир вообще был агентом "Искры" в Мелитополе. Все они впоследствии остались в СССР.У социалистов Донцов бичевал буржуазный национализм и выступал за платформу демократического объединения с Россией на правах автономии. Этот период ему потом регулярно припоминали. Идеолог украинского национал-консерватизма и гетманского движения Вячеслав Липинский, крайне негативно относившийся к Донцову, саркастически писал:"Сначала представлял он из себя "просвещённого" петербургского эсдека и ругал "хохлов" за то, что они мелкие буржуи, самостийники, националисты, не марксисты. Потом решил спекульнуть на национализме и ругает их теперь за то, что они марксисты, москвофилы, провансальцы и не националисты. Будучи социалистом-москвофилом, боролся он против гнилого Запада, шляхетской Польши и буржуазных предрассудков католицизма. Но, увидев, что на этом карьеру большую не сделаешь, переоделся вдруг в "западницький" костюм, стал ругать азиятскую Москву и православие".От социалистических позиций Донцов отошел после ареста. В разгар революции 1905 года он дважды был взят под стражу. После второго раза он решил не искушать судьбу и перебрался во Львов, где резко поменял свою политическую платформу.Позднее Донцова нередко критиковали и намекали на то, что он испугался настоящей подпольной революционной деятельности и убежал в тихий Львов, чтобы оттуда призывать австрийские войска прийти и покарать нечестивых "московитов".Впрочем, отход от социализма не был моментальным.Еще в 1909 году, выступая на львовском студенческом съезде, Донцов нещадно бичевал "попов, которые своим мракобесием отравляют разум трудящихся". Однако к 1913 году он окончательно отмежевался от социалистов. Правда, и националистом он пока ещё не стал. В опору на собственные силы он пока не слишком верил, его платформа исчерпывалась неистовой поддержкой приютившей его Австро-Венгрии.Идея тотального разрыва с Россией любой ценой и средствами с этого момента окончательно овладела разумом Донцова и навсегда стала краеугольным камнем его философии.На следующем студенческом съезде в 1913 году он выступил с докладом, в котором призвал всеми силами содействовать тотальной сепарации Украины от России. На присутствовавшего на этом съезде Евгения Коновальца, тогда еще львовского студента, а в будущем командира Сечевых стрельцов и создателя ОУН, Донцов произвел колоссальное впечатление.В России Донцова тоже заметили. Неожиданным защитником и заступником радикала оказался Владимир Ленин. Он разразился гневной отповедью кадету Могилянскому, который жестко раскритиковал выступление Донцова в прессе:"Эта статья — настоящая шовинистическая травля украинцев за "сепаратизм". "Безоглядный авантюризм", "политический бред", "политическая авантюра" — вот какими выражениями пестрит статья чистейшего нововременца г. Могилянского, прикрывающегося плащом "демократизма"!! И конституционно-"демократическая" партия бесстыдно прикрывает эту статью, печатает ее сочувственно и молча одобряет подобный оголенный шовинизм. (…)Можно держаться разных взглядов на то, каково должно быть, с точки зрения пролетариата, это самоопределение в каждом отдельном случае. Можно и должно спорить с национал-социалами вроде Донцова, но подлая травля за "сепаратизм", травля людей, не могущих защищаться, есть предел бесстыдства наших кадетов".Через несколько дней после начала Первой мировой Донцов, примкнувший к группе эмигрантов из "Союза освобождения Украины", подписал воззвание "К общественному мнению Европы", которое призывало сокрушить вековой оплот деспотии, варварства и азиатской мерзости в лице Российской империи:"Беспримерно вызывающая политика России привела весь мир к катастрофе, подобной которой история ещё не знала. Мы, украинцы, сыновья великого, разделенного между Австрией и Россией народа, неслыханным образом угнетаемого царизмом, сознаем, о чём идёт дело в этой войне. Конечно, не о гегемонии "германизма" или "славянства" — война ведется между культурой и варварством. Война ведётся, чтобы сломить окончательно идею "панмосковитизма", который нанёс неисчислимый вред всей Европе и угрожал ее благосостоянию и культуре.(…)Без отделения украинских провинций России даже самый ужасный разгром этого государства в настоящую войну будет только слабым ударом, от которого царизм оправится через несколько лет, чтобы продолжить свою старую роль нарушителя европейского мира. Только свободная, тяготеющая к правительственному союзу Украина могла бы своей обширной территорией, простирающейся от Карпат до Дона и Черного моря, составить для Европы защиту от России. (…)В полном сознании своей исторической миссии защищать свою древнюю культуру от азиатского варварства московитов Украина всегда была открытым врагом России, и в своих освободительных стремлениях она всегда искала помощи у Запада. (…)Мы обращаемся с этим воззванием ко всему цивилизованному миру. Пусть он поддержит наше правое дело. Мы взываем к нему в твердом убеждении, что украинское дело есть также дело европейской демократии. (…)Великие жертвы, принесенные нашим народом в его многовековой борьбе с Россией, дают нам нравственное право требовать внимания и участия со стороны цивилизованного мира к нашему делу, то есть независимости Украины".(От редактора: Владимир Зеленский спокойно может цитировать это обращение, и никто не заметит подмены. Впрочем, а кто сказал, что он его не цитирует?)Манифест не остался незамеченным в России, где произвел скорее негативное впечатление даже на укранофильские круги, среди которых далеко не все разделяли идеи более радикальные, чем автономия. Кроме того, "Союз освобождения Украины" финансировался австрийцами, что даже не скрывалось, так что и отношение к его активистам было соответствующим.После начала русского наступления в Галиции Донцов поспешил перебраться из Австрии в более надёжную и крепкую Германию. Он также отмежевался от Союза освобождения, намекнув на то, что соратники не желали отчитываться, куда они тратят поступающие средства.Из Германии Донцов переехал в нейтральную Швейцарию для участия в очередной конференции "Союза народов". Эта организация была создана ещё до Первой мировой при французской поддержке. Деятельность её заключалась в пропаганде независимости восточноевропейских народов, входящих в состав Австро-Венгрии и России. Главным инициатором и вдохновителем этих конференций был литовец Юозас Габрис. Однако в разгар Первой мировой произошел раскол. Часть "порабощённых" ориентировалась на Антанту, другая часть — на немцев и австрийцев. В итоге состоявшаяся в 1916 году конференция была проведена пронемецкой частью.Из Швейцарии Донцов опять поехал в Львов, где всё же дождался возможности вернуться. В России вспыхнула Февральская революция, и Донцов решил перебраться в Киев, чтобы еще раз попытать счастья в политике.Так завершилось превращение Донцова из мелитопольско-петербургского социалиста "таврического происхождения" в радикального украинского сепаратиста. В этот период его еще вряд ли можно назвать националистом. Скорее он был проавстрийски настроенным сторонником тотального и всеобъемлющего размежевания Киева и Петербурга. Именно отделение Украины от России любыми путями и способами интересовало Донцова в первую очередь. Ему ещё только предстояло стать идеологом и вдохновителем особой версии украинского национализма. Это произойдет позже, когда Донцов окажется в новой эмиграции, уехав уже из УНР.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, история украины, украинские националисты, национализм, дмитрий донцов