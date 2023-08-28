https://ukraina.ru/20230828/1048964609.html

Конрад Рэнкас: Вместо выборов в Польше может быть введено чрезвычайное положение

Конрад Рэнкас: Вместо выборов в Польше может быть введено чрезвычайное положение - 28.08.2023 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Вместо выборов в Польше может быть введено чрезвычайное положение

Польский политический аналитик считает, что в ходе прогрессирующей "украинизации" Польши в стране может быть введено чрезвычайное или военное положение, что станет очередным шагом к "унии" Варшавы и Киева.

2023-08-28T02:49

2023-08-28T02:49

2023-08-28T02:49

интервью

конрад рэнкас

зарубежье

польша

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, в Польше набирает обороты парламентская избирательная кампания. Одновременно с выборами 15 октября по предложению правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) пройдёт референдум. ПиС рассчитывает таким способом увеличить явку и улучшить свой электоральный результат. С Вашей точки зрения, оправдаются ли такие надежды?– Референдум уже стал медийным фактом, а то, что демагогические вопросы, предложенные ПиС, публично обсуждаются, является успехом политтехнологов правящей партии.Четыре вынесенных на него вопроса ("Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, ведущую к потере контроля польских женщин и мужчин над стратегическими секторами экономики?"; "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе возвращение пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?"; "Поддерживаете ли вы снятие барьера на границе между Польшей и Белоруссией?"; "Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки, в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"), по сути, являются лишь предвыборными лозунгами. То есть партия власти уже сумела сосредоточить предвыборные дебаты на темах, которые считаются удобными для команды председателя ПиС Ярослава Качиньского.Конечно, эта тактика сопряжена с некоторым риском. Ожидание того, что избиратели проголосуют "НЕТ 4 раза", может столкнуться с трудностями. Путаницу вызывает, в частности, вопрос повышения пенсионного возраста, который может быть воспринят вопреки намерениям ПиС, как поддержка со стороны властей более длительной работы, что очень плохо воспринимается в стареющем польском обществе. Однако Качиньского явно убедили, что такие нюансы, как обычно, удастся объяснить электорату путём навязчивой пропагандистской кампании.Между тем, единственный ДЕЙСТВИТЕЛЬНО актуальный вопрос о переселении на референдуме должен звучать так: "Хотите ли вы, чтобы украинские переселенцы вернулись на Украину?"– Естественно, большинство дискуссий в ходе кампании касается внутренних вопросов. А какую роль в ней играют внешнеполитические вопросы, особенно вооружённый конфликт на Украине, будущее отношений Польши с той же Украиной и Россией?– В этом плане ещё более характерно отсутствие связи вопросов референдума с реальной политикой ПиС, которая направлена ​​на передачу государственных активов в сложную сеть дочерних компаний, и на массовый прием иммигрантов (не только с Украины, но также из Азии). Пропаганда ПиС, однако, редко связана с реальностью, поэтому гадать о дальнейшей политической деятельности партии на основе её деклараций не имеет смысла.Ведь это то же самое, что снятие в последние месяцы украинских флагов с общественных зданий в Польше. Это является ещё одним чисто предвыборным жестом, не влияющим на всё ещё слепо про-киевскую позицию властей Третьей Речи Посполитой. Конечно, их представители сейчас будут хмурить бровки, бряцать косами, может быть, даже в полголоса упомянут Волынь, – но миллиарды из польского бюджета и польское оружие всё равно будут по первому желанию предоставляться Украине.При этом польские границы останутся открытыми для украинских переселенцев и украинских товаров, произведённых предприятиями на Украине, которые когда-то принадлежали государству, а теперь проданы в руки олигархов и международных компаний. В лучшем случае, представители ПиС будут делать вид, что они немного менее довольны всем этим.С другой стороны, может сработать и обратная связь. То есть не столько внутренняя политика повлияет на внешнюю, сколько международная ситуация может быть использована для форсирования ситуации внутри Польши. Всё громче (в частности, в кругах "Конфедерации") говорится о том, что в повестке остается вариант отмены выборов, а значит и референдума, в связи с обострением кризиса на польско-белорусской границе.Вполне реальный вооруженный конфликт между нашими странами, или просто серия правильно срежиссированных инцидентов позволили бы польским властям ввести чрезвычайное или военное положение, и перейти к "иммигрантскому локдауну". Это сделало бы Третью Речь Посполитую ещё более похожей на Украину Зеленского, и в каком-то смысле было бы очередным шагом к Укро-Полину, т.е. некоей форме "унии" с остатками развалившейся Киевской Украины. В конце концов, зачем проводить выборы в одной из её составляющих, если в другой, более важной, существование парламентской системы, свободы объединений или верховенства права даже не предполагаются?– Как повлияет на вероятность упомянутого Вами силового сценария в Польше гибель руководителей группы "Вагнер" – Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина?– Мы слишком мало знаем об этом происшествии, чтобы на его основании прогнозировать развитие событий, причём не только в Польше. Характерно, однако, что практически одновременно с сообщением о смерти Евгения Пригожина премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в польских СМИ об успешном отражении "атаки нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе". Создавалось впечатление быстрой адаптации старой польской пословицы: кот умер – мыши в пляс.С другой стороны, исчезновение харизматического лидера "Вагнера", который в варшавской пропаганде в последнее время превзошел даже президента Путина как заклятого врага, также является определенным ослаблением раскрученного послания: "Мы должны защищаться от Белоруссии (читай: напасть на неё), потому что там эти ужасные вагнеровцы и Пригожин!"Чтобы ещё больше напугать поляков, надо придумать что-то новое, отсюда и вытащенная из шляпы новость об "эпидемии легионеллы" в Жешуве (т.е. главном узле западной помощи Киеву) – с очевидным предположением, что это результат террористического акта или прямой биологической атаки России на Польшу. Точно так же, как евреям в средние века, которых во время погромов обвиняли в отравлении колодцев, теперь русским предстоит бродить по Польше и запускать смертельные бактерии в водопровод…– Накануне выборов в Польше были приняты весьма неоднозначные законы – о создании комиссии по расследованию "российского влияния", так называемый "шпионский закон". Оправданы ли опасения польской оппозиции и Брюсселя, что они будут использованы властями не только для борьбы с политическими оппонентами, но и с журналистами?– С законом о "российском влиянии" происходит что-то загадочное, потому что, похоже, власти начинают от него отходить. Или, по крайней мере, пока не торопятся выполнять его положения, особенно в плане назначения парламентской комиссии, имеющей следственные и даже судебные полномочия. О колебаниях свидетельствует подхваченные СМИ разногласия между Канцелярией президента Анджея Дуды и парламентской фракцией ПиС о том, следует ли избирать состав комиссии в этом или в следующем созыве Сейма Польши.Конечно, одной из причин может быть неуверенность в исходе выборов, ведь положения закона обоюдоострые. Хотя его преувеличенно называют "lex Туск" (Дональд Туск, лидер польской либеральной оппозиции – прим.), он очень легко может измениться на "lex Мачеревич" или даже "lex Качиньский", – если нынешняя либеральная оппозиция придёт к власти и начнёт выслеживать связи с Россией и "шпионов Путина" в рядах... "Права и Справедливости".Не секрет, что "Гражданская коалиция" Туска через следственную комиссию была бы готова вызвать в качестве свидетеля, в том числе... меня. Повод – моё прежнее сотрудничество с экс-министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, и контактами моего окружения с бывшим замминистра обороны Бартошем Ковнацким, нынешним советником премьер-министра Моравецкого.В реальности же, однако, ПиС сдерживает не столько и не только страх, но, вероятно, прямые приказы англосаксов. Похоже, военная ситуация на Украине приближается к переломному моменту, и поэтому у Вашингтона и Лондона пока нет четкой позиции по поводу эскалации или гашения конфликта. А это также оказывает прямое влияние на политическую ситуацию в зависимых странах, особенно в Польше.– Цензура в Польше начала свирепствовать задолго до принятия упомянутых законов. В стране заблокированы интернет-страницы легальных печатных изданий "Польская мысль" и "Наилучшее время", на днях Национальный совет по телевидению и радиовещанию наложил огромный штраф на вполне провластное "Радио Зет" за репортаж о подробностях транзита Зеленского через Польшу в декабре 2022 года. Следует ли ожидать ухудшения ситуации с приближением выборов и референдума?– Даже западные средства массовой информации и политики не считают Польшу демократической и законопослушной страной. Они используют эвфемистический термин "иллиберализм" для описания гибрида партийной олигархии с элементами цензуры и репрессивного государства, то есть системы осуществления власти в Третьей Речи Посполитой.Независимо от военной ситуации на Украине, претензии на парламентскую либеральную демократию уже можно считать устаревшими в Европе, просто на "Восточном фланге" НАТО это более быстрый и очевидный процесс. "Сильная рука" или цензура уже никуда от нас не денутся, потому что с их помощью колонией просто удобнее управлять. Особенно, когда её администраторы, вероятно, будут принимать всё более непопулярные решения, возникающие в результате углубляющегося экономического кризиса (стимулируемого ростом цен на энергоносители, закрытием восточных рынков и неравной конкуренции с привилегированными украинскими товарами), а также изменения национальной структуры государства.Польша уже стала двунациональной страной, что признают даже ведущие СМИ, и не исключено, что со временем она трансформируется в Укро-Полин. Управлять таким творением непременно придется методами, проверенными режимом Зеленского, то есть полицейским террором, запретом реальной оппозиции, арестами, приостановкой гражданских и трудовых прав. Украинизация Польши в национальном плане – это уже реальность, сейчас происходит лишь "украинизация" правовой и политической системы государства, которое перестало быть нашим.

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

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https://ukraina.ru/20230827/1048960254.html

https://ukraina.ru/20230825/1048923288.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

интервью, конрад рэнкас, зарубежье, польша