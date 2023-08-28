Конрад Рэнкас: Вместо выборов в Польше может быть введено чрезвычайное положение
Польский политический аналитик считает, что в ходе прогрессирующей "украинизации" Польши в стране может быть введено чрезвычайное или военное положение, что станет очередным шагом к "унии" Варшавы и Киева.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
– Господин Рэнкас, в Польше набирает обороты парламентская избирательная кампания. Одновременно с выборами 15 октября по предложению правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) пройдёт референдум. ПиС рассчитывает таким способом увеличить явку и улучшить свой электоральный результат. С Вашей точки зрения, оправдаются ли такие надежды?
– Референдум уже стал медийным фактом, а то, что демагогические вопросы, предложенные ПиС, публично обсуждаются, является успехом политтехнологов правящей партии.
Четыре вынесенных на него вопроса ("Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, ведущую к потере контроля польских женщин и мужчин над стратегическими секторами экономики?"; "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе возвращение пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?"; "Поддерживаете ли вы снятие барьера на границе между Польшей и Белоруссией?"; "Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки, в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"), по сути, являются лишь предвыборными лозунгами.
19 января 2021, 18:23Конрад Рэнкас: кто онПольский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
То есть партия власти уже сумела сосредоточить предвыборные дебаты на темах, которые считаются удобными для команды председателя ПиС Ярослава Качиньского.
Конечно, эта тактика сопряжена с некоторым риском. Ожидание того, что избиратели проголосуют "НЕТ 4 раза", может столкнуться с трудностями. Путаницу вызывает, в частности, вопрос повышения пенсионного возраста, который может быть воспринят вопреки намерениям ПиС, как поддержка со стороны властей более длительной работы, что очень плохо воспринимается в стареющем польском обществе. Однако Качиньского явно убедили, что такие нюансы, как обычно, удастся объяснить электорату путём навязчивой пропагандистской кампании.
Между тем, единственный ДЕЙСТВИТЕЛЬНО актуальный вопрос о переселении на референдуме должен звучать так: "Хотите ли вы, чтобы украинские переселенцы вернулись на Украину?"
– Естественно, большинство дискуссий в ходе кампании касается внутренних вопросов. А какую роль в ней играют внешнеполитические вопросы, особенно вооружённый конфликт на Украине, будущее отношений Польши с той же Украиной и Россией?
– В этом плане ещё более характерно отсутствие связи вопросов референдума с реальной политикой ПиС, которая направлена на передачу государственных активов в сложную сеть дочерних компаний, и на массовый прием иммигрантов (не только с Украины, но также из Азии). Пропаганда ПиС, однако, редко связана с реальностью, поэтому гадать о дальнейшей политической деятельности партии на основе её деклараций не имеет смысла.
Ведь это то же самое, что снятие в последние месяцы украинских флагов с общественных зданий в Польше. Это является ещё одним чисто предвыборным жестом, не влияющим на всё ещё слепо про-киевскую позицию властей Третьей Речи Посполитой. Конечно, их представители сейчас будут хмурить бровки, бряцать косами, может быть, даже в полголоса упомянут Волынь, – но миллиарды из польского бюджета и польское оружие всё равно будут по первому желанию предоставляться Украине.
При этом польские границы останутся открытыми для украинских переселенцев и украинских товаров, произведённых предприятиями на Украине, которые когда-то принадлежали государству, а теперь проданы в руки олигархов и международных компаний. В лучшем случае, представители ПиС будут делать вид, что они немного менее довольны всем этим.
С другой стороны, может сработать и обратная связь. То есть не столько внутренняя политика повлияет на внешнюю, сколько международная ситуация может быть использована для форсирования ситуации внутри Польши. Всё громче (в частности, в кругах "Конфедерации") говорится о том, что в повестке остается вариант отмены выборов, а значит и референдума, в связи с обострением кризиса на польско-белорусской границе.
Вполне реальный вооруженный конфликт между нашими странами, или просто серия правильно срежиссированных инцидентов позволили бы польским властям ввести чрезвычайное или военное положение, и перейти к "иммигрантскому локдауну". Это сделало бы Третью Речь Посполитую ещё более похожей на Украину Зеленского, и в каком-то смысле было бы очередным шагом к Укро-Полину, т.е. некоей форме "унии" с остатками развалившейся Киевской Украины. В конце концов, зачем проводить выборы в одной из её составляющих, если в другой, более важной, существование парламентской системы, свободы объединений или верховенства права даже не предполагаются?
– Как повлияет на вероятность упомянутого Вами силового сценария в Польше гибель руководителей группы "Вагнер" – Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина?
– Мы слишком мало знаем об этом происшествии, чтобы на его основании прогнозировать развитие событий, причём не только в Польше. Характерно, однако, что практически одновременно с сообщением о смерти Евгения Пригожина премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в польских СМИ об успешном отражении "атаки нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе". Создавалось впечатление быстрой адаптации старой польской пословицы: кот умер – мыши в пляс.
С другой стороны, исчезновение харизматического лидера "Вагнера", который в варшавской пропаганде в последнее время превзошел даже президента Путина как заклятого врага, также является определенным ослаблением раскрученного послания: "Мы должны защищаться от Белоруссии (читай: напасть на неё), потому что там эти ужасные вагнеровцы и Пригожин!"
Чтобы ещё больше напугать поляков, надо придумать что-то новое, отсюда и вытащенная из шляпы новость об "эпидемии легионеллы" в Жешуве (т.е. главном узле западной помощи Киеву) – с очевидным предположением, что это результат террористического акта или прямой биологической атаки России на Польшу. Точно так же, как евреям в средние века, которых во время погромов обвиняли в отравлении колодцев, теперь русским предстоит бродить по Польше и запускать смертельные бактерии в водопровод…
– Накануне выборов в Польше были приняты весьма неоднозначные законы – о создании комиссии по расследованию "российского влияния", так называемый "шпионский закон". Оправданы ли опасения польской оппозиции и Брюсселя, что они будут использованы властями не только для борьбы с политическими оппонентами, но и с журналистами?
– С законом о "российском влиянии" происходит что-то загадочное, потому что, похоже, власти начинают от него отходить. Или, по крайней мере, пока не торопятся выполнять его положения, особенно в плане назначения парламентской комиссии, имеющей следственные и даже судебные полномочия. О колебаниях свидетельствует подхваченные СМИ разногласия между Канцелярией президента Анджея Дуды и парламентской фракцией ПиС о том, следует ли избирать состав комиссии в этом или в следующем созыве Сейма Польши.
Конечно, одной из причин может быть неуверенность в исходе выборов, ведь положения закона обоюдоострые. Хотя его преувеличенно называют "lex Туск" (Дональд Туск, лидер польской либеральной оппозиции – прим.), он очень легко может измениться на "lex Мачеревич" или даже "lex Качиньский", – если нынешняя либеральная оппозиция придёт к власти и начнёт выслеживать связи с Россией и "шпионов Путина" в рядах... "Права и Справедливости".
Не секрет, что "Гражданская коалиция" Туска через следственную комиссию была бы готова вызвать в качестве свидетеля, в том числе... меня. Повод – моё прежнее сотрудничество с экс-министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, и контактами моего окружения с бывшим замминистра обороны Бартошем Ковнацким, нынешним советником премьер-министра Моравецкого.
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В реальности же, однако, ПиС сдерживает не столько и не только страх, но, вероятно, прямые приказы англосаксов. Похоже, военная ситуация на Украине приближается к переломному моменту, и поэтому у Вашингтона и Лондона пока нет четкой позиции по поводу эскалации или гашения конфликта. А это также оказывает прямое влияние на политическую ситуацию в зависимых странах, особенно в Польше.
– Цензура в Польше начала свирепствовать задолго до принятия упомянутых законов. В стране заблокированы интернет-страницы легальных печатных изданий "Польская мысль" и "Наилучшее время", на днях Национальный совет по телевидению и радиовещанию наложил огромный штраф на вполне провластное "Радио Зет" за репортаж о подробностях транзита Зеленского через Польшу в декабре 2022 года. Следует ли ожидать ухудшения ситуации с приближением выборов и референдума?
– Даже западные средства массовой информации и политики не считают Польшу демократической и законопослушной страной. Они используют эвфемистический термин "иллиберализм" для описания гибрида партийной олигархии с элементами цензуры и репрессивного государства, то есть системы осуществления власти в Третьей Речи Посполитой.
Независимо от военной ситуации на Украине, претензии на парламентскую либеральную демократию уже можно считать устаревшими в Европе, просто на "Восточном фланге" НАТО это более быстрый и очевидный процесс. "Сильная рука" или цензура уже никуда от нас не денутся, потому что с их помощью колонией просто удобнее управлять. Особенно, когда её администраторы, вероятно, будут принимать всё более непопулярные решения, возникающие в результате углубляющегося экономического кризиса (стимулируемого ростом цен на энергоносители, закрытием восточных рынков и неравной конкуренции с привилегированными украинскими товарами), а также изменения национальной структуры государства.
Польша уже стала двунациональной страной, что признают даже ведущие СМИ, и не исключено, что со временем она трансформируется в Укро-Полин. Управлять таким творением непременно придется методами, проверенными режимом Зеленского, то есть полицейским террором, запретом реальной оппозиции, арестами, приостановкой гражданских и трудовых прав. Украинизация Польши в национальном плане – это уже реальность, сейчас происходит лишь "украинизация" правовой и политической системы государства, которое перестало быть нашим.