https://ukraina.ru/20230825/1048926380.html

Пустынный город, зарастающее дно реки и немного арбузов. Что происходит в Херсоне

Пустынный город, зарастающее дно реки и немного арбузов. Что происходит в Херсоне - 25.08.2023 Украина.ру

Пустынный город, зарастающее дно реки и немного арбузов. Что происходит в Херсоне

В Херсоне, который осенью оставили ВС РФ, сейчас снова отмечали День независимости Украины. Националисты, приехавшие в город из западной Украины ко Дню независимости, хвастаются, что 24 августа провели "дерзкую операцию": запустили на правый берег украинский флаг, привязанный к воздушным шарикам.

2023-08-25T09:44

2023-08-25T09:44

2023-08-25T09:44

эксклюзив

украина

херсон

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Массовых мероприятий в городе не было, поскольку город фактически является прифронтовым. Местная украинская власть долго не могла добиться признания его зоной боевых действий, а когда все же добилась, выяснилось, положенные в таком случае льготы и компенсации не действуют. "На компенсации можно рассчитывать лишь "при решении проблем с безопасностью". Тысячи жителей правобережья, домовладения которых пострадали или даже полностью разрушены вследствие наводнения и боевых действий, остались ни с чем. Выплата обещанных компенсаций до 200 тысяч гривен даже не успела начаться. А ведь зима уже считай на пороге, как её пережить в разоренных жилищах?! Но киевскую власть и её херсонских наместников интересует только "экономия", всегда оказывающаяся в их карманах", - пишет Telegram-канал "Главное в Херсоне".Украинские правоохранители в Херсоне продолжают под копирку штамповать дела против жителей, подозреваемых в сотрудничестве с россиянами, хотя в большинстве случаев – заочно, так как фигуранты этих дел эвакуировались в прошлом году. На этой неделе "под раздачу" попали бывшие студентки Херсонского национального университета, которым вменяют в вину сотрудничество с российскими СМИ и продвижение "пророссийских нарративов". Примечательно, что Нацполиция Херсонской области (подконтрольной Киеву части) на днях отчиталась, что только на печать повесток за 8 месяцев она потратила 300 000 гр.После прошлогодней эвакуации в городе остались около 40 тысяч жителей (из почти 280 000). Преимущественно оставались пожилые люди, которым обычно сложно менять место жительства. Однако после затопления многих домов и в преддверии осенних холодов они тоже пытаются уехать. Улицы города сейчас выглядят пустынными. Губернатор Херсонской области Александр Прокудин обращался накануне к жителям с просьбой не выходить из домов 23-24 августа, но и в другие дни на улицах днем мелькнет лишь редкий прохожий. Исключение составляют пункты выдачи гуманитарной помощи, но выдают ее тем, у кого нет задолженностей по оплате коммунальных услуг.Поскольку большинство населения из города выехало еще в прошлом году, городские власти жалуются на тотальную нехватку рабочих рук. Не хватает людей на забивание фанерой выбитых окон, откачку воды из затопленных подвалов, уборку мусора и разбор завалов. Украинские волонтерские организации приезжают ненадолго, чтобы сделать селфи и отчитаться о "проделанной работе".Особую тревогу у оставшихся жителей вызывает грядущий отопительный сезон. Электричества до сих пор нет в некоторых районах города, как и газоснабжения. США и Канада недавно передали городской администрации несколько солнечных панелей, но их планируют использовать лишь для обеспечения электроэнергией больниц, станций переливания крови и администраций (центров административных услуг). К тому же солнечные панели в прифронтовом городе – очень хрупкий и ненадежный источник электроснабжения.После подрыва Каховской ГЭС в начале июня (в чем на Украине по привычке обвиняют РФ) украинские власти и грантоеды-экологи ломают копья по поводу будущего высвободившихся земель. После того как вода спала, осушенные земли стали зарастать. Местные жители начали на плодородном грунте выращивать овощи. И херсонские чиновники теперь не знают, как решить правовую коллизию, поскольку формально этих земель нет и на них нет никаких кадастровых номеров. Следовательно, их нельзя обложить налогом и кому-то продать (а очень хотелось бы, пока эти земли подконтрольны Украине).Украинские же экологи обвиняют РФ в "экоциде", но при этом выступают против возобновления водохранилища, так как природа начала восстанавливаться, а затопление может привести к новому экоциду, по их мнению. Украинские энергетики в ответ говорят, что энергосистема зависит от гидроэлектростанций, поэтому уже сейчас берут деньги за составление планов восстановления ГЭС. Экологи утверждают, что для безопасности Запорожской ГЭС совсем не надо заполнять бывшее водохранилище, так как система охлаждения там зависит от наполняемости пруда-охладителя, который подпитывается из сохранившегося рукава Днепра. Самое примечательное в этих дискуссиях то, что украинские энергетики и экологи "делят шкуру" неподконтрольной им территории.Херсонская область всегда славилась своими арбузами, которые были намного слаще, чем в соседних Одесской и Николаевской областях. Сейчас на Украине как раз разгар арбузного сезона, но фермеры правобережья области могут обрабатывать лишь немногие участки. После подрыва Каховской ГЭС у них возникли проблемы с орошением, поэтому урожай они собрали на 60% меньше, чем обычно. Однако на качестве продукта это не особо отразилось (только на количестве и, соответственно, цене арбузов). Фуры, доставляющие гуманитарную помощь и боеприпасы, на обратном пути загружаются арбузами, которые развозят по центральной и западной Украине. Но в будущем, жалуются фермеры правобережья, они в любом случае столкнутся с дефицитом воды, поэтому херсонский арбуз может стать для украинцев редким деликатесом.

https://ukraina.ru/20230815/1048674756.html

https://ukraina.ru/20230706/1047843171.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, херсон