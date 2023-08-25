https://ukraina.ru/20230825/1048924230.html

Мировая элита в борьбе за Украину. Сирил Рамафоса - из шахтеров в олигархи

Мировая элита в борьбе за Украину. Сирил Рамафоса - из шахтеров в олигархи - 25.08.2023 Украина.ру

Мировая элита в борьбе за Украину. Сирил Рамафоса - из шахтеров в олигархи

Сирил Рамафоса - сегодня миллионер и президент Южноафриканской республики, - начинал свою жизнь в семье очень скромного достатка, которая проживала не совсем в трущобах, но в похожем месте - в бантустане. Это были специальные резервации для черного населения страны.

2023-08-25T04:56

2023-08-25T04:56

2023-08-25T04:56

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африка

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Миллионер из трущобСирилу (Кириллу) Рамафосе сейчас 70 лет. Он христианин, что видно уже по его имени. Происходит из малочисленной народности венда (сегодня всех венда - около 700.000 человек, проживают в ЮАР).Он родился в бедной семье, у которой не было ни связей, ни денег, ни привилегий.Можно сказать: ему сильно повезло. И это тоже, конечно. Да, он умело использовал возможности в жизни.Но в начале жизни "возможности" выглядели как поражение в правах. Какие же это возможности, если в 22 года он оказался в одиночной камере тюрьмы на год? И при выходе из тюрьмы Сирил с энтузиазмом продолжил политическую борьбу. А через два года его посадили опять в одиночную камеру, теперь на полгода.Причем происходило это при режиме апартеида, где пытки над чернокожими заключёнными были обычной практикой.Сын полицейского и домохозяйки, которая приторговывала запрещённым алкоголем, выросший в бантустанах ЮАР, стал не только президентом страны (чего только не бывает в Африке!). Рамафоса сегодня - один из пятидесяти самых богатых людей континента.Ещё в юности он совмещал то, что, казалось бы, совместить невозможно. Например, сразу после выхода из тюрьмы он стал работать юристом в адвокатской фирме.В "стране белых" студенческого политического активиста кидали в тюрьму. В "стране черных" уважаемого студента - юриста брали на практику в адвокатскую контору. Это был один и тот же Сирил Рамафоса. Такова была реальность ЮАР.Дальше жизнь сделала крутой поворот. Он был приглашен как юрист, потом стал основателем и в итоге возглавил "Национальный союз шахтеров", крупнейшее профсоюзное объединение ЮАР.Рамафоса был близок к тому, чтобы стать коммунистом, но в итоге объявил себя "преданным социалистом".В 1987 году он возглавлял крупнейшую за всю историю ЮАР забастовку шахтеров.Так Рамафоса стал близок к АНК, Африканскому национальному конгрессу, старейшей партии страны, и стал в итоге "правой рукой" Нельсона Манделы, когда тот вышел из тюрьмы.АпартеидСегодняшнее поколение, выросшее уже не в СССР, наверное, не совсем ясно понимает: что представлял собой режим апартеида (раздельного проживания) в ЮАР?В ЮАР чернокожим жителям было запрещено посещать города для белых. Только в качестве прислуги, при наличии специального документа (его называли "пропуск для тупых"). Но это только сам "специалист" - уборщик дома, например, уже члены семьи такого работника не могли посещать "город для белых".Смешанные браки были запрещены. Более того, сексуальные контакты белого и человека другой расы считались уголовным преступлением.Никаких избирательных прав у чернокожего населения. У них, в их "бантустане", собственное правительство. Они даже не были гражданами ЮАР! Считались кем-то вроде "трудовых мигрантов", в своей стране, на своей земле.Конечно же, школы, университеты, медицина, транспорт, пляжи, кладбища, места отдыха и даже пешеходные мосты - всё было раздельным. Для "белых" и для "цветных". В школах для чернокожих преподавали примерно 10 процентов от того, что учили белые дети. Медицина была также "на 10 процентов" от того, что мог получить белый человек. Во многих бантустанах не было ни электричества, ни водопровода, часто не было даже больниц.При этом "белых" было в 1940-х годах, в начале режима апартеида, около 20 процентов населения страны, а в 1994, к моменту его окончания - 10 процентов населения.Но земля ЮАР делилась в процентном соотношении "наоборот" - для белых, индусов и других рас - 80 процентов земли, для чернокожих - 20 процентов. Разумеется, в районах, плохо пригодных для жизни.Сегодня можно встретить такую точку зрения, опять же среди молодежи: вот, была очень развитая страна ЮАР, у неё было ядерное оружие и там делали пересадки сердца. Ну, а теперь это страна "третьего мира".Доля правды есть в этих словах. Но только пересадки сердца делали белые для белых. 90 процентов населения жили как будто (или даже не как будто, а на самом деле) в другой стране.Можно провести аналогию. Так же как колонизаторы Африки, в численном отношении не более, а скорее, менее 10 процентов от всего населения Африки, грабили континент. Так же и белые из Претории и Йоханнесбурга грабили все остальное население ЮАР.Как бы то ни было, для абсолютного большинства населения ЮАР снос режима апартеида был конечно же, благом.Как и для Рамафосы, который вырос не в бантустане, но в похожем месте - в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, куда их семью переселили вместе с 600.000 чернокожих. Чтобы не мешали на территории Йоханнесбурга белым господам.А среднюю школу он закончил уже в бантустане венда, где жил его дедушка - шахтер.Стремительный взлет Сирила Рамафосы был связан с тем, что изменилась политическая ситуация. Рухнул режим апартеида.В 1991 году он стал генеральным секретарем АНК. Президентом партии тогда избрали самого Нельсона Манделу.Именно Рамафоса стал одним из авторов новой Конституции страны, он был членом парламента, главой АНК (и впоследствии тоже). Но в 1996 году он принял решение уйти из политики.Сирил - бизнесменРамафоса занимался бизнесом и до этого - через компании, связанные с АНК. Теперь же он развернул широкую инвестиционную деятельность. Стал владельцем предприятий, которым принадлежали Кока - Кола и Мак Дональдс в ЮАР, запустил множество других инвестиционных проектов.Надо сказать, что взлету бизнес-империи Сирила Рамафосы очень поспособствовала его женитьба на сестре миллиардера Патриса Мотсепе, Тшепо Мотсепе.Патрис Мотсепе - единственный чернокожий южноафриканский миллиардер.Это третий брак Сирила Рамафосы. Сейчас у них с Тшепо четверо детей. Состояние Сирила Рамафосы - около 500 миллионов долларов.Парень из трущоб, сидевший месяцами в одиночной камере, сегодня пожимает руки президентам России и США.А в последний год его имя узнали даже те, кто не очень интересовался до того ЮАР и ее политикой.ЮАР - новая звезда АфрикиЕщё совсем недавно в политическом смысле ЮАР была страной не очень яркой. Член БРИКС, но не на первых ролях. По сравнению с такими странами, как Россия, Китай, Индия и Бразилия, это естественно. Ни экономически, ни политически ЮАР не имела такого веса, как эти гиганты.Все изменилось в этом году. Во-первых, активная поддержка России, которую демонстрировала страна: Рамафоса выступал с осуждением продвижения НАТО на восток, не подержал санкции против России."Мы проводим независимую политику", - заявил президент ЮАР. Хорошо бы белым "господам" поучиться теперь настоящей независимости у выходца из бантустана.Мирное урегулирование, которое предложили ЮАР и другие африканские страны Украине, поездка африканских лидеров с миротворческой миссией в Киев.Миссия в КиевКстати, та поездка в Киев происходила с несколькими интересными событиями. Во-первых, охрану Сирила Рамафосы не пропустили через Польшу. Не давали выйти из самолёта, раздевали, досматривали, несмотря на дипломатический иммунитет. В итоге не пропустили ни в Польшу, ни на Украину. Конечно, делегация заявила о дискриминации по расовому признаку, вспомнили и апартеид. В ЮАР очень чувствительны к таким моментам. Да и кто бы не был чувствителен?Во-вторых, члены делегации описали свое посещение Киева, во время которого их демонстративно увозили в убежище, как какую-то театральную постановку. На улицах всё было мирно и спокойно, и они даже сняли это на камеру. Но Зеленский решил, как обычно, разыграть спектакль "мы каждый день прячемся в бомбоубежищах".Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья написал: "Африканская мирная миссия проходит по плану... Как ни странно, мы не слышали никаких сирен или взрывов".Ну а что касается мирной миссии африканских стран, президент Украины от них просто отмахнулся. Так же точно, как он уже отверг мирные предложения Китая или Ватикана.Что и следовало ожидать. Но не зря всё-таки съездил в Киев Рамафоса!Поляки дали делегации из ЮАР возможность вспомнить о реальности апартеида. А украинский президент в очередной раз подтвердил, что к мирному урегулированию он не стремится. И какие-то предложения каких-то африканцев его не очень волнуют.А зря. ЮАР - новая политическая "звезда" на мировой шахматной доске.Саммит Россия- АфрикаУчастие ЮАР на правах "старшего партнёра" по отношению к другим странам Африки в грандиозном саммите Россия - Африка в Санкт Петербурге в июле этого года, значительно подняло вес этой страны."Старшим партнёром" ЮАР стала среди других делегатов по умолчанию, как член и основатель могущественного БРИКС.И вот теперь - саммит БРИКС в Южной Африке. Хозяин саммита - Сирил Рамафоса. Конечно, символически и политически растет вес страны и ее президента. Говорят даже о том, что ЮАР может занять на африканском континенте место Ливии - когда-то негласного арбитра всех споров и противоречий африканских стран.Сенатор Алексей Пушков:"Одним из важных результатов только открывшегося саммита БРИКС с участием лидеров 40 государств уже стала демонстрация новой роли ЮАР в мировой политике... ЮАР стала отныне абсолютным лидером Африки по переходу к многополюсному миру. Символы и образы в глобальной политике исключительно важны. ЮАР под руководством президента Сирила Рамафосы уже стала одним из символов нового мира".Вот такой рывок - из бантустана, где ты даже не гражданин своей страны, в "символ нового мира", каким становится вместе со своей страной президент Сирил Рамафоса.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, брикс, африка, украина, россия