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Гибель комсостава ЧВК "Вагнер": версии без выводов

Гибель комсостава ЧВК "Вагнер": версии без выводов - 24.08.2023 Украина.ру

Гибель комсостава ЧВК "Вагнер": версии без выводов

Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и ещё пятеро пассажиров частного самолёта ЧВК "Вагнер" погибли 23 августа. Росавиация сообщила также о гибели трёх членов... Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T11:39

2023-08-24T11:39

2023-08-24T11:39

чвк "вагнер"

авиакатастрофа

криминал

эксклюзив

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Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и ещё пятеро пассажиров частного самолёта ЧВК "Вагнер" погибли 23 августа. Росавиация сообщила также о гибели трёх членов экипажа – двух пилотов и бортпроводницы.Событие мгновенно стало новостью №1 в ТГ-каналах и соцсетях. Государственные СМИ проинформировали о случившемся поздно вечером 23 августа."По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту 10 человек, по предварительным данным, погибли", - сказано в официальном сообщении СК РФ.Ведомство также сообщило об отправке на место происшествия следственной группы, о назначении экспертиз и проведении комплекса следственных действий "для установления причин авиакатастрофы". Другие официальные источники ограничились скупыми сообщениями о возбуждённом уголовном деле по факту, о ведущемся расследовании.Эксперты воздерживаются от выводов, предлагая зафиксировать сам факт и дождаться хотя бы первых результатов расследования. Считающие себя экспертами – наоборот, генерируют самые разнообразные версии.В соцсетях опубликовано видео падения предположительно того самого Embraer Legacy 600 с Пригожиным и его спутниками. МЧС, Росавиация и СК подтвердили лишь факт крушения самолёта и гибель 10 человек. Верификации видеозаписи нет, обгоревшие тела не опознаны.Осевшим в Грузии и Прибалтике самоназначенныt "лидеры мнений" выдвигают самые невероятные гипотезы, как правило абсолютно ничем не подтвержденные. Версия о технической неисправности самолёта с "вагнеровцами" на борту выглядит сомнительной. Следком не даёт оснований для таких выводов. Эксперты работают всего несколько часов, пресс-служба ведомства воздерживается от скоропалительных заявлений.Версия о проблемах с пилотированием выглядит ещё сомнительнее. ЧВК была богатой компанией, позволявшей себе лучшее.Версия о диверсии украинских спецслужб выгладит не более обоснованной, чем другие версии. В её пользу говорит всё тот же классический вопрос: "Кому выгодно?"С таким же успехом и с таким же объёмом доказательств выглядят версии о "мести Лукашенко" и "мести поляков". Мало ли: неправильно себя повели "вагнера" в Белоруссии – неуважительно высказались о продукции белорусской мясомолочной отрасли или руководителе республики. Понятно, что никаких доказательств этих версий нет.Кстати, в Белоруссии "вагнеровцы" официально занялись образовательными услугами. По распоряжению Александра Лукашенко их привлекли к подготовке "народного ополчения" - формирования из отставных силовиков и прочих "неравнодушных граждан" на случай "украинского сценария". При этом всем прекрасно известна узкая специализация опальной российской ЧВК.Польша и Литва, а также стоящие за их спинами западные товарищи выказывали обеспокоенность намерением "вагнеровцев" совершить интервенцию в ЕС.Лукашенко 23 июля в Москве на встрече с российским лидером пожаловался: "Нас стали напрягать "вагнеровцы". Он сообщил об их желании "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" и охарактеризовал это как "настроения плохие".Варшава и Вильнюс восприняли эти заявления Лукашенко не как шутку, а как предлог или даже повод. Литва почти полностью перекрыла границу с Белоруссией, а Польша усилила военное присутствие в приграничных с Белоруссией регионах. К слову, это приграничные регионы общего с Россией Союзного государства.Любопытно, что на следующий день после гибели самолёта с "вагнеровцами" в Литве заявили о снижении угроз для этой постсоветской прибалтийской республики. Причём позитив литовских офицеров связан именно с гибелью Пригожина, тело которого до сих пор не опознано.С отсутствием доказательств смерти Евгения Пригожина связана ещё одна версия – о специальной операции прикрытия для вывода руководителя знаменитого "похода на Москву" из публичного пространства. Не стоит забывать о том, что хорошо известных в узких кругах "вагнеровцев" уже неоднократно "хоронили". Поэтому не исключено, что вскоре в разных частях мира начнёт появляться то один, то другой "человек, похожий на Пригожина". Ведь было одно время нечто вроде эпидемии с появлениями Америке, в Африке и, как утверждали некоторые - даже в Антарктиде "гитлеров" и "борманов". Версий произошедшего 23 августа в небе над Тверской областью много. Выводы на основании подтверждённых фактов делать преждевременно. Впрочем, это обстоятельство вряд ли остановить страждущих "хайпануть". Очевидно, что до завершения работы следственной группы какие-либо выводы делать преждевременно.

https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html

https://ukraina.ru/20230824/1048900567.html

https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

чвк "вагнер", авиакатастрофа, криминал, эксклюзив