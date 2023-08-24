После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ
После сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа
2023-08-24T10:45
2023-08-24T10:45
новости
польша
пригожин
анджей дуда
чвк "вагнер"
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046149797_0:37:3033:1743_1920x0_80_0_0_8856a944ff2b0be3856d1440f86f1e2c.jpg.webp
Шрот сообщил, что экстренной встречи с президентом Польши в связи с сообщениями о смерти Пригожина не проводилось. Анджей Дуда находится в постоянном контакте со службами и военным командованием Польши. Президент уделяет этому вопросу ровно столько внимания, сколько необходимо, отметил глава канцелярии.Независимо от того, какова была реальная причина катастрофы, теперь у российских властей, которые будут ее "объяснять", есть дополнительный повод, сказал Шрот. "Например, украинская диверсия. Они тоже могут этим воспользоваться , – подчеркнул собеседник радиостанции.23 августа бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью.На борту находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.
https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046149797_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_9d62dd4f9826a1440b1d94c95c1dbb05.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, пригожин, анджей дуда, чвк "вагнер", белоруссия
Новости, Польша, Пригожин, Анджей Дуда, ЧВК "Вагнер", Белоруссия

После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ

10:45 24.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
После сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа
Шрот сообщил, что экстренной встречи с президентом Польши в связи с сообщениями о смерти Пригожина не проводилось.
Анджей Дуда находится в постоянном контакте со службами и военным командованием Польши. Президент уделяет этому вопросу ровно столько внимания, сколько необходимо, отметил глава канцелярии.
"Для президента [Польши Анджея Дуды] это событие тоже не стало неожиданностью. Скорее, президента интересует то, что сейчас происходит в лагерях ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. Нет ничего, что указывало бы на какое-то серьезное "движение", - добавил он.
Независимо от того, какова была реальная причина катастрофы, теперь у российских властей, которые будут ее "объяснять", есть дополнительный повод, сказал Шрот. "Например, украинская диверсия. Они тоже могут этим воспользоваться , – подчеркнул собеседник радиостанции.
23 августа бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью.
На борту находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
07:18
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al JazeeraНа месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области рядом с одним из тел нашли телефон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании
 
НовостиПольшаПригожинАнджей ДудаЧВК "Вагнер"Белоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуострова
10:45После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ
10:38Плата за выезд. Чехия будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой
10:36США и ЕС превращают Закавказье в единое прозападное геополитическое пространство
10:22Красную площадь закрыли для посетителей
10:16Китайский военный эксперт: ВСУ используют тактику времен Первой мировой войны
09:59Саммит БРИКС: новые члены вступят уже сегодня
09:49Потеряв голову, по волосам не плачут: о главной утрате Украины
09:43Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео
09:42В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ
09:39Гибель Пригожина и Уткина. Главное на Украине на утро 24 августа
09:30Украина: 32 года независимой деградации
09:23"Слаб телом и разумом": Трамп списал Байдена со счетов
09:00Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам
08:33Маск собирается подать в суд на фонд Сороса
08:09Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"
08:01"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
08:00Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
07:49Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника
07:31В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
Лента новостейМолния