https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ
После сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа
2023-08-24T10:45
2023-08-24T10:45
2023-08-24T10:45
новости
польша
пригожин
анджей дуда
чвк "вагнер"
белоруссия
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Шрот сообщил, что экстренной встречи с президентом Польши в связи с сообщениями о смерти Пригожина не проводилось. Анджей Дуда находится в постоянном контакте со службами и военным командованием Польши. Президент уделяет этому вопросу ровно столько внимания, сколько необходимо, отметил глава канцелярии.Независимо от того, какова была реальная причина катастрофы, теперь у российских властей, которые будут ее "объяснять", есть дополнительный повод, сказал Шрот. "Например, украинская диверсия. Они тоже могут этим воспользоваться , – подчеркнул собеседник радиостанции.23 августа бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью.На борту находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, пригожин, анджей дуда, чвк "вагнер", белоруссия
Новости, Польша, Пригожин, Анджей Дуда, ЧВК "Вагнер", Белоруссия
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ
После сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа
Шрот сообщил, что экстренной встречи с президентом Польши в связи с сообщениями о смерти Пригожина не проводилось.
Анджей Дуда находится в постоянном контакте со службами и военным командованием Польши. Президент уделяет этому вопросу ровно столько внимания, сколько необходимо, отметил глава канцелярии.
"Для президента [Польши Анджея Дуды] это событие тоже не стало неожиданностью. Скорее, президента интересует то, что сейчас происходит в лагерях ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. Нет ничего, что указывало бы на какое-то серьезное "движение", - добавил он.
Независимо от того, какова была реальная причина катастрофы, теперь у российских властей, которые будут ее "объяснять", есть дополнительный повод, сказал Шрот. "Например, украинская диверсия. Они тоже могут этим воспользоваться , – подчеркнул собеседник радиостанции.
23 августа бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью.
На борту находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.