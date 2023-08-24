https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html

После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ

После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру

После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИ

После сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа

2023-08-24T10:45

2023-08-24T10:45

2023-08-24T10:45

новости

польша

пригожин

анджей дуда

чвк "вагнер"

белоруссия

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Шрот сообщил, что экстренной встречи с президентом Польши в связи с сообщениями о смерти Пригожина не проводилось. Анджей Дуда находится в постоянном контакте со службами и военным командованием Польши. Президент уделяет этому вопросу ровно столько внимания, сколько необходимо, отметил глава канцелярии.Независимо от того, какова была реальная причина катастрофы, теперь у российских властей, которые будут ее "объяснять", есть дополнительный повод, сказал Шрот. "Например, украинская диверсия. Они тоже могут этим воспользоваться , – подчеркнул собеседник радиостанции.23 августа бизнес-джет Embraer - 135 (EBM-135BJ), на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью.На борту находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.

https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html

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новости, польша, пригожин, анджей дуда, чвк "вагнер", белоруссия