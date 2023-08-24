https://ukraina.ru/20230824/1048900567.html

Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"

Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией" - 24.08.2023 Украина.ру

Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал крушение самолета, на котором, предположительно, летел основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин

2023-08-24T08:09

2023-08-24T08:09

2023-08-24T08:09

самолет

пригожин

илон маск

новости

крушение

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Он ответил на пост одного из пользователей соцсети X, который написал, что авиакатастрофа "не заставила себя долго ждать". Маск же предположил вероятность того, что "это психологическая операция".Американский лидер Джо Байден также прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области. По его словам, произошедшая трагедия его не удивила. Как отметил глава государства, он не обладает достаточной информацией, чтобы знать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы.Бизнес-джет Embraer Legacy вечером 23 августа направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Уголовное дело заведено по статье 236 о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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самолет, пригожин, илон маск, новости, крушение