Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией" - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048900567.html
Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"
Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией" - 24.08.2023 Украина.ру
Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал крушение самолета, на котором, предположительно, летел основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин
2023-08-24T08:09
2023-08-24T08:09
самолет
пригожин
илон маск
новости
крушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_030782a8bb4bcbc679486e60476cfbda.jpg.webp
Он ответил на пост одного из пользователей соцсети X, который написал, что авиакатастрофа "не заставила себя долго ждать". Маск же предположил вероятность того, что "это психологическая операция".Американский лидер Джо Байден также прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области. По его словам, произошедшая трагедия его не удивила. Как отметил глава государства, он не обладает достаточной информацией, чтобы знать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы.Бизнес-джет Embraer Legacy вечером 23 августа направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Уголовное дело заведено по статье 236 о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:13:910:696_1920x0_80_0_0_b8e0b8652f04d6fb7df97149a3186307.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
самолет, пригожин, илон маск, новости, крушение
самолет, Пригожин, Илон Маск, Новости, крушение

Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"

08:09 24.08.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© YouTube
Читать в
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал крушение самолета, на котором, предположительно, летел основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин
Он ответил на пост одного из пользователей соцсети X, который написал, что авиакатастрофа "не заставила себя долго ждать". Маск же предположил вероятность того, что "это психологическая операция".
Американский лидер Джо Байден также прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области. По его словам, произошедшая трагедия его не удивила. Как отметил глава государства, он не обладает достаточной информацией, чтобы знать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы.
Бизнес-джет Embraer Legacy вечером 23 августа направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Уголовное дело заведено по статье 236 о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
07:18
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al JazeeraНа месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области рядом с одним из тел нашли телефон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании
 
самолетПригожинИлон МаскНовостикрушение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:33Маск собирается подать в суд на фонд Сороса
08:09Маск назвал крушение самолета Пригожина "психологической операцией"
08:01"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
08:00Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
07:49Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника
07:31В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
07:18Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera
07:07Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
07:00Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16
07:00Военный эксперт рассказал, почему "Брусиловский прорыв" фронта ВСУ обернется для России катастрофой
06:30Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
05:05Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкам
04:42Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по сто убитых, что в два раза больше, чем было месяц назад
04:27Дмитрий Выдрин: БРИКС еще не пугает Вашингтон, но уже явно напрягает Брюссель
00:36Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
00:02"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
23:30"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
23:17Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
22:34БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?
22:27Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
Лента новостейМолния