https://ukraina.ru/20230824/1048899886.html

Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС

Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС - 24.08.2023 Украина.ру

Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС

Пост ДПС выставили на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает 24 августа РИА Новости

2023-08-24T07:07

2023-08-24T07:07

2023-08-24T07:37

пригожин

новости

самолет

крушение

пассажир

село

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Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт.По проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобили МЧС и следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб.Ранее СМИ писали, что один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета лежит на въезде в поселок Куженкино, это примерно в двух километрах от места падения.Накануне МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК "Вагнер" сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина.Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишут, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину.Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы.

https://ukraina.ru/20230824/1048898650.html

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пригожин, новости, самолет, крушение, пассажир, село