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Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС - 24.08.2023 Украина.ру
Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
Пост ДПС выставили на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает 24 августа РИА Новости
2023-08-24T07:07
2023-08-24T07:07
2023-08-24T07:37
пригожин
новости
самолет
крушение
пассажир
село
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Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт.По проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобили МЧС и следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб.Ранее СМИ писали, что один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета лежит на въезде в поселок Куженкино, это примерно в двух километрах от места падения.Накануне МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК "Вагнер" сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина.Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишут, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину.Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы.
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пригожин, новости, самолет, крушение, пассажир, село
Дорогу в село, где упал самолет Пригожина, перекрыли постом ДПС
07:07 24.08.2023 (обновлено: 07:37 24.08.2023)
Пост ДПС выставили на полевой дороге на подъезде к селу Куженкино Тверской области, где находится предполагаемое место падения самолета, одним из пассажиров которого числился Евгений Пригожин, передает 24 августа РИА Новости
Участок дороги, граничащий с полем на подъезде к селу, перекрыт, сотрудники ДПС просят развернуться, не уточняя, почему проезд в населенный пункт по просёлочной дороге закрыт.
По проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобили МЧС и следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб.
Ранее СМИ писали, что один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета лежит на въезде в поселок Куженкино, это примерно в двух километрах от места падения.
Накануне МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК "Вагнер" сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина.
Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишут, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину.
Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы.