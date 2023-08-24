https://ukraina.ru/20230824/1048898650.html

"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина

"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру

"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что не знает деталей, но не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области. Об этом он заявил в интервью журналистам 23 августа, передают РИА Новости

2023-08-24T00:02

2023-08-24T00:02

2023-08-24T00:02

новости

джо байден

пригожин

авиакатастрофа

чвк "вагнер"

сша

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Байден сказал, что не знает деталей авиакатастрофы, потому что последние полтора часа занимался фитнесом. На вопрос журналистов о том, что может стоять за крушением самолета, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит [президент России Владимир] Путин".Сейчас президент США находится в очередном отпуске на озере Тахо в американском штате Невада. Он прокомментировал ситуацию с крушением самолета в Тверской области после занятия спортом в фитнес-студии.Самолет, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. По данным Росавиации, один из погибших - основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.На борту бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.

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новости, джо байден, пригожин, авиакатастрофа, чвк "вагнер", сша