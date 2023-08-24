https://ukraina.ru/20230824/1048898650.html
"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
Президент США Джо Байден заявил, что не знает деталей, но не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области. Об этом он заявил в интервью журналистам 23 августа, передают РИА Новости
2023-08-24T00:02
2023-08-24T00:02
2023-08-24T00:02
новости
джо байден
пригожин
авиакатастрофа
чвк "вагнер"
сша
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Байден сказал, что не знает деталей авиакатастрофы, потому что последние полтора часа занимался фитнесом. На вопрос журналистов о том, что может стоять за крушением самолета, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит [президент России Владимир] Путин".Сейчас президент США находится в очередном отпуске на озере Тахо в американском штате Невада. Он прокомментировал ситуацию с крушением самолета в Тверской области после занятия спортом в фитнес-студии.Самолет, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. По данным Росавиации, один из погибших - основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.На борту бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.
https://ukraina.ru/20230823/1048898519.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, джо байден, пригожин, авиакатастрофа, чвк "вагнер", сша
Новости, Джо Байден, Пригожин, авиакатастрофа, ЧВК "Вагнер", США
"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
Президент США Джо Байден заявил, что не знает деталей, но не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области. Об этом он заявил в интервью журналистам 23 августа, передают РИА Новости
Байден сказал, что не знает деталей авиакатастрофы, потому что последние полтора часа занимался фитнесом.
"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", - сказал президент США.
На вопрос журналистов о том, что может стоять за крушением самолета, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит [президент России Владимир] Путин".
"Но я не знаю достаточно, чтобы ответить. Я занимался спортом последние полтора часа", - сказал Байден.
Сейчас президент США находится в очередном отпуске на озере Тахо в американском штате Невада. Он прокомментировал ситуацию с крушением самолета в Тверской области после занятия спортом в фитнес-студии.
Самолет, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. По данным Росавиации, один из погибших - основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
На борту бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.
По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.