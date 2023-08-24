https://ukraina.ru/20230824/1048894239.html

Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкам

Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкам - 24.08.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкам

Весь расчет украинского государства строился на том, что у них меньше потенциал, но за счет необыкновенного морального духа они разгромят Россию. И как только они поймут, что желания победить у нас одинаково, а тигр не сможет победить слона, они начнут сыпаться, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-08-24T05:05

2023-08-24T05:05

2023-08-24T05:05

интервью

всу

россия

купянск

украина

запорожская область

харьковская область

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В связи с приближением годовщины отхода ВС РФ из Харьковской области некоторые эксперты обратили внимание на то, что и тогда, и сейчас фронтовые сводки для нас были умеренно-позитивными, но это не помешало ВСУ нанести неожиданный удар.- Илья Борисович, возможен ли он еще сегодня, скажем, в районе Угледара, где ВСУ вроде бы стали проявлять активность?- Чтобы нанести неожиданный удар, Киеву нужно иметь подготовленные резервы, которые обладают западной техникой и могут ее использовать. Мы же наблюдаем войну в прямом эфире, где пишут, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ введена в бой со всеми 90 "Страйкерами", 40 "Мардерами", 24 М-133 и 14 "Челленджерами". То есть 3 тысячи человек с кучей техники бьют по Работино, в надежде к 24 августа "освободить" этот населенный пункт и одержать имиджевую победу.Но наступление противника у Работино все больше напоминает вытянувшийся аппендикс. Если ударить по нему справа и слева, его можно отсечь. В 1942 году мы под Харьковом получили именно это. А маршал-оптимист Тимошенко под бомбами докладывал Сталину, что все хорошо. Но я не знаю, может ли наше командование провести точно такую же операцию.Поэтому в наступление ВСУ в районе Угледара я не верю. У них просто больше нет резервов.- Вы в этом уверены? Просто в медийном пространстве мы уже месяц говорим, что противник ввел в бой последние резервы.- Я уже говорил, что война ведется в прямом эфире. Западная пресса чуть не приказывает Залужному, куда перебрасывать войска на следующей неделе. Все, что было подготовлено для приазовского сражения, введено в бой. Теперь ВСУ остается только изображать некую активность до наступления сезона дождей.На помощь Зеленскому перебрасывают еще сотню старых "Леопардов" и "Абрамсы". ВСУ будут продолжать нажим на наши войска на Запорожском фронте в расчете на то, что где-то наша оборона провалится и мы начнем наступать. Это повторение херсонского сценария. Но ситуация несколько другая.У нас там очень много резервов. Британская разведка сообщила, что у нас формируется 18-ая армия по Днепру в Херсонской области. Даже если эти части вновь сформированные, их можно перебросить в Запорожскую область для обороны.Если все части ВСУ, которые перечислены вражеской пропагандой как девятый и десятый корпус, введены в сражение, то некоторые соединения Минобороны РФ в бой не вводили.Еще в июне 2023 года противник писал, что в районе Волновахи за Времевским выступом (прикрывая направление на Мариуполь) находилась наша 4-я танковая дивизия. Всего у нас три танковых дивизии. 90-ая сражается в районе Кременной, а 4-я и 57-я нигде за это время никак себя не показали.Если говорить про Купянск, то противник пишет, что туда наступает 6-я армия и 1-я танковая армия. Названия большие. Но в наступлении участвуют 45 тысяч человек. И нигде в открытых источниках ни 4-я, ни 57-я армии не присутствуют. Следовательно, они находятся в стратегическом резерве.Мы учитываем, что ВСУ могут прорваться к Токмаку или через Волноваху на Мариуполь. Если противник неожиданно пробьет нашу эшелонированную оборону, то танковые дивизии из резерва вступят во встречное сражение, отбросят его, а за это время мы опять все заминируем. Так что у нас резервы есть.А противник уже все ввел в бой. Для чего была нужна 82-я бригада? В ней 90 "Страйкеров". Это быстроходные бронетранспортёры. Они нужны для развития успеха. Пробили оборону – и они покатались по дорогам к Крыму и Бердянску, разрезав нашу территорию на две части. Но вместо этого мы видим прыжки на этих "Страйкерах" к Работино, которые подвозят туда группы пехоты, которые потом бьются за этот населенный пункт.США дали Украине 20 "Страйкеров М-1132" с тралами для разминирования местности. Вот они и маневрируют в аппендиксе, который ВСУ у нас отбили. При этом мы их периодически подбиваем "Ланцетами" и артиллерией.Короче говоря, Киев применяет "Страйкеры" не по функционалу, который предполагался британскими и американскими инструкторами. Противник продолжает в украинском стиле колотить в одно место, не считаясь с потерями. Конфигурация фронта у Работино – это неудачное наступление.Что касается Купянска, то я еще месяц назад в интервью вашему изданию говорил, что наступление Мордвичева закончится.- Почему закончилось, если ВСУ взрывают там мосты?- Да, мы продвигаемся и берем опорные пункты. Но не надо раздавать анонсы, что мы вот-вот зайдем в Харьковскую область. Для этого нужно иметь группировку, кратно большую, чем у противника. А он ее быстро нарастил.Кстати, на линии Сватово-Кременная со стороны Украины появилась "армия наступления". Это шесть бригад в составе Нацгвардии, полицай-бригада "Лют" и пограничная бригада "Стальной кордон". "Армия наступления" была нужна для того, чтобы в тылу продвигающейся украинской группировки, которая прорывалась к Крыму, контролировать эти территории. Но они все поехали на север. Денис Прокопенко (позывной "Редис"), который попал в плен, но его отпустил Эрдоган, возглавил 12-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду "Азов"* тоже где-то под Кременной. Они покрасили машины в новый камуфляж чернозема и отправились туда.Противник уже сам не верит, что ВСУ смогут куда-то серьезно прорваться. До распутицы он будет заниматься медийными вопросами. Но и с этим проблемы. Урожайное они вроде бы взяли, но до сих пор там флага нет. Оказалось, что когда наши войска ушли из поселка, первая знаменная группа подорвалась на мине, а во вторую знаменную группу попал 152-мм снаряд. Позднее мы уничтожили сам сельсовет. Негде было ВСУ сфотографироваться.Мы тоже действуем по украинскому сценарию. Когда ВСУ уходили из Артемовска, они тоже взорвали здание, чтобы Пригожин не смог поднять флаг.ВСУ там не могут толком сконцентрироваться. Они сидят в посадках севернее или южнее. Как только они заходят в развалины населенных пунктов, мы их сразу накрываем. Наша артиллерия неказистая и стреляет на 20 километров, но у нас там очень много стволов. Мы колотим по всем этим участкам, не жалея снарядов.У противника поставки идут как-то циклически. Ходаковский недавно писал, что ВСУ на Времевском выступе как-то загрустили и не стреляют. Видимо, ждут снарядов. Потому что до взятия Урожайного они "Хаймарсами" и бомбами JDAM подавляли взводные опорные пункты. Еще раз. Небольшие очаги нашего сопротивления подавлялись дорогостоящим западным оружием. Украине же это все досталось на халяву. Она этого не ценит. Поэтому западные партнеры в шоке от того, что ВСУ забивают циркулем гвозди, чтобы получить маленький медийный эффект. Но на общее их продвижение это никак не влияет.Если мы продержимся до середины сентября и наступление само по себе заглохнет, мы сможем говорить о второй после Артемовска победе по очкам. Артемовское сражение ВСУ проиграли. Мы взяли город, и они его отбить не могут.У противника свои подсчеты. Он считает километры и количество населенных пунктов. Пока у Украины этого больше. И после приазовского сражения они сообщат граду и миру, что оно было успешно. Это как в Бородинской битве. Французы же нас победили по тогдашним правилам, но Кутузов написал Александру Iтакое письмо, что победили мы. Это то же самое.Проблема в том, что не надо принимать наши тактические действия за "великую перемогу". А то у Украины есть "метры Маляр", а у нас – "километры Подоляки". Никакой нормальный военачальник с 45-тысячной группировкой не будет штурмовать Купянск. Мы пытаемся создать у противника иллюзию, что готовы начать "второй Артемовск", дабы ВСУ сбили все свои оставшиеся резервы у Купянска и ослабили нажим на Запорожский фронт.Если бы мы реально хотели зайти в Харьковскую область, мы бы по границе с Белгородской областью должны были обойти Купянск и ударить ВСУ в тыл. Если это не делается, значит на это у нас нет сил. Мы как князь Святослав "на Вы" ходим вокруг этого Купянска, выманивая их. А Зеленский же такой. Ему только палец покажи, он на него сразу же бросится.- А если мы их не выманим?- Пока выманиваются. А если ВСУ не выйдут, то мы начнем медленно занимать эту территорию. А тогда с учетом приазовского сражения баланс сил будет в нашу пользу. Киеву это невыгодно. Это западные военные стратеги рекомендуют Зеленскому отступать. Но если он русским сдаст какой-то хутор, это будет "великая зрада". Поэтому ВСУ держатся за любой населенный пункт, пока он не будет низведен до состояния Марьинки. Там уже можно смело высаживать "Луну-26". Ландшафт такой же.Противник предсказуем. Мы можем использовать его слабости и медийную зависимость при ведении боевых действий. Но не надо думать, что продвижение в район Купянска является нашим стратегическим прорывом в Харьковскую область. Для этого нужны другие силы и другие действия.Именно второго Артемовска я не ожидаю. Нет у Украины столько войск. Но то, что она будет там концентрировать определенные силы и контратаковать – к гадалке не ходи. Противник будет пытаться удержать Купянск меньшими силами.Таким образом, Украина сейчас в вилке. У нее нет столько сил, чтобы держаться за Купянск как за Артемовск. А если подорвать мосты и оставить город по Осколу, то это "зрада". Но и нам нет смысла штурмовать Купянска. Это затяжные бои, большие потери и втягивание большой группировки в боевые действия.На большие наступления у нас сейчас нет сил.- А чтобы поддавить Украину в сторону Часов Яра у нас тоже сил нет?- Там же сплошная промзона. Это Рур-2. Там одни поселки переходят в другие. Мы же вначале СВО там даже не пытались атаковать. Мы предполагали, что мы сломим киевский режим и они сами все отдадут. У нас за 1,5 года нет особых продвижений ни в Авдеевке, ни в Марьинке.Если мы все же решимся освободить Донбасс, то это будет сделано или в результате флангового обхода через Харьков за Славянск, или в результате продвижения на Запорожском фронте на Павлоград. Штурмовать Марьинку и Авдеевку в лоб – это бесконечный Артемовск, который выгоден противнику.По данным американцев, ВСУ в зоне СВО – 500 тысяч. У нас – 450 тысяч. У нас солдат меньше. А нам нужно преимущество по личному составу в три раза, чтобы противник не мог везде выставить адекватные резервы.Сейчас на фронте идет игра в быстрые шахматы. Е2-Е4. Мы стараемся в условиях цейтнота заставить противника перебросить свои резервы на тот участок, который нужен нам. ВСУ грызут нашу оборону у Работино, а мы пытаемся выманить ВСУ в леса на севере ЛНР, чтобы вести с ними перманентные боевые действия. И эта тактика работает. "Армия наступления" - это их суперпоследний резерв.- Вы сказали, что на юге у нас есть резервы на случай купирования прорыва ВСУ. Они в случае необходимости могут перейти в наступление?- Сразу уточню, что это сказал не я, а Украина. Чтобы меня потом не упрекали, что я выдал военную тайну.Западная и украинская пропаганда писала, что у русских в районе Волновахи и Токмака есть ударные группировки, которые в случае выхода ВСУ на оперативный простор нанесут по ним контрудар как мехкорпуса в 1941 году, завяжут с ними встречное сражение и не дадут прорваться дальше.- На плечах отступающего противника эти силы в наступление не перейдут?- Нет. Это приведет к громадным потерям с нашей стороны. Мы сожжем кучу танков. Потому что теперь ВСУ будут в обороне и сожгут нашу дефицитную технику вроде Т-90М "Прорыв". Это наше оружие "судного дня на случай прорыва". Эти резервы неприкосновенны.Пока же мы на юге успешно подновляем забор. Мы с громадной скоростью строим новые оборонительные линии. Немцы писали, что площадь наших минных полей равна территории Западной Германии.А вообще Киев понял, что разбить стекла в Москва-Сити и поднять флаг на платформе "Черноморнефтегаза" (у них это не получилось) – с точки зрения пропаганды гораздо проще, чем долбиться на Времевском выступе и Работино.Возможно, ВСУ возьмут Работино. Но оно превратится в Урожайное, Старомайорское и Пятихатки. ВСУ будут постоянно туда заходить, а мы их будем уничтожать артиллерией. Им даже там некому и негде поднять флаг.- Каких максимальных успехов могут добиться стороны до осенней распутицы в середине октября?- ВСУ могут выйти к Токмаку и к Старомлиновке. Дальше они не продвинутся. И тот же Токмак мы приготовили к круговой обороне. Наше командование настроено так, чтобы не сдавать ни один населенный пункт без боя, а в случае чего превращать его в развалины.Во время боев за Новороссийск в октябре 1942 года там была безымянная высотка с сарайчиком. Этот пост больше сотни раз переходил из рук в руки, каждая сторона ставила там свой флаг. Это было важно с точки зрения психологии. Мол, у вас ничего не получится.Весь расчет украинского государства и общества строился на том, что у них меньше потенциал, но они за счет необыкновенного морального духа они разгромят Россию. И как только они поймут, что желания победить у нас одинаково, а тигр не сможет победить слона (тигр может поцарапать, но слон растопчет тигра ногами), они начнут сыпаться.Поэтому ни один населенный пункт мы не должны оставить без боя. Его надо оборонять до последней возможности. Время "перегруппировок" прошло. Не работает тактика размена людей на территории. Все эти перегруппировки приводят еще к большим проблемам, потому что они провоцируют Украину продолжать войну.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20230823/1048870860.html

https://ukraina.ru/20230822/1048865301.html

https://ukraina.ru/20230821/1048843498.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, купянск, украина, запорожская область, харьковская область, сво