https://ukraina.ru/20230823/1048881800.html
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области - 23.08.2023 Украина.ру
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области
В ФСБ сообщили подробности отражения атаки украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 23 августа
2023-08-23T12:11
2023-08-23T12:11
2023-08-23T12:11
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фсб
брянская область
дрг
диверсанты
государственная граница
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При попытке проникновения украинской ДРГ в Климовский район Брянской области госграница РФ нарушена не была, по группе диверсантов был нанесён массированный артиллерийский удар, говорится в сообщении пресс-службы.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке украинских диверсантов в Климовском районе. 16 августа в приграничном Стародубском районе Брянской области была также пересечена попытка проникновения украинской ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России."ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.На месте боестолкновения было обнаружено иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.
https://ukraina.ru/20230822/1048865687.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, брянская область, дрг, диверсанты, государственная граница
Новости, ФСБ, Брянская область, ДРГ, диверсанты, государственная граница
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области
В ФСБ сообщили подробности отражения атаки украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 23 августа
При попытке проникновения украинской ДРГ в Климовский район Брянской области госграница РФ нарушена не была, по группе диверсантов был нанесён массированный артиллерийский удар, говорится в сообщении пресс-службы.
"22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке украинских диверсантов в Климовском районе.
16 августа в приграничном Стародубском районе Брянской области была также пересечена попытка проникновения украинской ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
"ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.
На месте боестолкновения было обнаружено иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.
В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.