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В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области

В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области - 23.08.2023 Украина.ру

В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области

В ФСБ сообщили подробности отражения атаки украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 23 августа

2023-08-23T12:11

2023-08-23T12:11

2023-08-23T12:11

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При попытке проникновения украинской ДРГ в Климовский район Брянской области госграница РФ нарушена не была, по группе диверсантов был нанесён массированный артиллерийский удар, говорится в сообщении пресс-службы.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке украинских диверсантов в Климовском районе. 16 августа в приграничном Стародубском районе Брянской области была также пересечена попытка проникновения украинской ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России."ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.На месте боестолкновения было обнаружено иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.

https://ukraina.ru/20230822/1048865687.html

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новости, фсб, брянская область, дрг, диверсанты, государственная граница