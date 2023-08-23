Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы - 23.08.2023 Украина.ру
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Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы
Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы - 23.08.2023 Украина.ру
Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы
Глава украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко вынудила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa и артистов, которые должны были принять в нем участие, отказаться от своих планов из-за "российского следа". Весь процесс атаки артистов Панченко описала в своих соцсетях
2023-08-23T10:43
2023-08-23T10:43
новости
украина
украинская диаспора
польша
варшава
океан эльзы
артисты
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Концерт Easy Busy Fest Warszawa должен был состояться в Варшаве 26 августа. Ожидалось, что на нем выступят самые известные украинские исполнители: Океан Эльзы, THE HARDKISS, Алена Алена и другие.Однако подробно изучив историю фестиваля, Панченко подняла скандал. Ей не понравилось, что организаторами мероприятия выступают компании MixMerkt и Monolith.Своим "патриотичным" подписчикам она предложила как можно шире распространить эту информацию, чтобы надавать на артистов и организаторов, вынудив их отменить мероприятие.В результате так и получилось. Украинские исполнители не едут в Польшу.
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новости, украина, украинская диаспора, польша, варшава, океан эльзы, артисты
Новости, Украина, украинская диаспора, Польша, Варшава, Океан Эльзы, артисты

Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы

10:43 23.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПресс-конференция группы "Океан Эльзи"
Пресс-конференция группы Океан Эльзи - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
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Глава украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко вынудила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa и артистов, которые должны были принять в нем участие, отказаться от своих планов из-за "российского следа". Весь процесс атаки артистов Панченко описала в своих соцсетях
Концерт Easy Busy Fest Warszawa должен был состояться в Варшаве 26 августа. Ожидалось, что на нем выступят самые известные украинские исполнители: Океан Эльзы, THE HARDKISS, Алена Алена и другие.
Однако подробно изучив историю фестиваля, Панченко подняла скандал. Ей не понравилось, что организаторами мероприятия выступают компании MixMerkt и Monolith.

"Оба эти бренда принадлежат одним владельцам - выходцам из России и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops". А чего же людям потом не ломиться в их магазины, если Океан Эльзы и Алена Алена выступали на их фестивале. Хороший, значит магазин. Досадно, что у звезд отсутствует гигиена", - написала глава украинской диаспоры.

Своим "патриотичным" подписчикам она предложила как можно шире распространить эту информацию, чтобы надавать на артистов и организаторов, вынудив их отменить мероприятие.
В результате так и получилось. Украинские исполнители не едут в Польшу.
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