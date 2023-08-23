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Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы

Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы - 23.08.2023 Украина.ру

Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы

Глава украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко вынудила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa и артистов, которые должны были принять в нем участие, отказаться от своих планов из-за "российского следа". Весь процесс атаки артистов Панченко описала в своих соцсетях

2023-08-23T10:43

2023-08-23T10:43

2023-08-23T10:43

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Концерт Easy Busy Fest Warszawa должен был состояться в Варшаве 26 августа. Ожидалось, что на нем выступят самые известные украинские исполнители: Океан Эльзы, THE HARDKISS, Алена Алена и другие.Однако подробно изучив историю фестиваля, Панченко подняла скандал. Ей не понравилось, что организаторами мероприятия выступают компании MixMerkt и Monolith.Своим "патриотичным" подписчикам она предложила как можно шире распространить эту информацию, чтобы надавать на артистов и организаторов, вынудив их отменить мероприятие.В результате так и получилось. Украинские исполнители не едут в Польшу.

https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html

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новости, украина, украинская диаспора, польша, варшава, океан эльзы, артисты