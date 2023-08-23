https://ukraina.ru/20230823/1048880661.html
Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы
Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы - 23.08.2023 Украина.ру
Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы
Глава украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко вынудила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa и артистов, которые должны были принять в нем участие, отказаться от своих планов из-за "российского следа". Весь процесс атаки артистов Панченко описала в своих соцсетях
2023-08-23T10:43
2023-08-23T10:43
2023-08-23T10:43
новости
украина
украинская диаспора
польша
варшава
океан эльзы
артисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101554/89/1015548955_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_06e213958cc3de417af4ac2a9dbad3cb.jpg
Концерт Easy Busy Fest Warszawa должен был состояться в Варшаве 26 августа. Ожидалось, что на нем выступят самые известные украинские исполнители: Океан Эльзы, THE HARDKISS, Алена Алена и другие.Однако подробно изучив историю фестиваля, Панченко подняла скандал. Ей не понравилось, что организаторами мероприятия выступают компании MixMerkt и Monolith.Своим "патриотичным" подписчикам она предложила как можно шире распространить эту информацию, чтобы надавать на артистов и организаторов, вынудив их отменить мероприятие.В результате так и получилось. Украинские исполнители не едут в Польшу.
https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101554/89/1015548955_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_d968b5d9d2e9cad25f49d82304b0e5e9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинская диаспора, польша, варшава, океан эльзы, артисты
Новости, Украина, украинская диаспора, Польша, Варшава, Океан Эльзы, артисты
Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы
Глава украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко вынудила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa и артистов, которые должны были принять в нем участие, отказаться от своих планов из-за "российского следа". Весь процесс атаки артистов Панченко описала в своих соцсетях
Концерт Easy Busy Fest Warszawa должен был состояться в Варшаве 26 августа. Ожидалось, что на нем выступят самые известные украинские исполнители: Океан Эльзы, THE HARDKISS, Алена Алена и другие.
Однако подробно изучив историю фестиваля, Панченко подняла скандал. Ей не понравилось, что организаторами мероприятия выступают компании MixMerkt и Monolith.
"Оба эти бренда принадлежат одним владельцам - выходцам из России и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops". А чего же людям потом не ломиться в их магазины, если Океан Эльзы и Алена Алена выступали на их фестивале. Хороший, значит магазин. Досадно, что у звезд отсутствует гигиена", - написала глава украинской диаспоры.
Своим "патриотичным" подписчикам она предложила как можно шире распространить эту информацию, чтобы надавать на артистов и организаторов, вынудив их отменить мероприятие.
В результате так и получилось. Украинские исполнители не едут в Польшу.