Вассерман объяснил, почему Россия проводит СВО максимально щадящими способами - 22.08.2023 Украина.ру
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Вассерман объяснил, почему Россия проводит СВО максимально щадящими способами
Вассерман объяснил, почему Россия проводит СВО максимально щадящими способами - 22.08.2023 Украина.ру
Вассерман объяснил, почему Россия проводит СВО максимально щадящими способами
Вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2023-08-22T20:48
2023-08-22T20:48
новости
анатолий вассерман
сво
украина
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Соответственно, для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России.Кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230820/1048808680.html
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Украина.ру
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новости, анатолий вассерман, сво, украина, нато
Новости, Анатолий Вассерман, СВО, Украина, НАТО

Вассерман объяснил, почему Россия проводит СВО максимально щадящими способами

20:48 22.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Соответственно, для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России.
"Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать. А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами", - сказал Вассерман.
Кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Вассерман - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
20 августа, 11:18
"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 годуПублицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне
 
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