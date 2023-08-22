Вассерман объяснил, почему Россия проводит СВО максимально щадящими способами

"Я был либеральнутым на всю голову": Вассерман о своей трансформации и о том, чего ждать к 2030 году

Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями об "Августовском путче", рассказал о преодолении его итогов, а также прокомментировал заявление украинского депутата Ирины Верещук о затяжной войне