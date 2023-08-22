Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
Для современного украинского мифа опасна любая правда, в том числе правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России
Пока точно не известно, в каком формате – в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
– Анатолий, на прошлой неделе была годовщина ГКЧП, августовского путча. Его итоги во многом предопределили события сегодняшнего дня. Что вы помните о том времени?
– Я помню, что тогда был либеральнутым на всю голову, и, соответственно, когда меня спрашивали, что я обо всем этом думаю, я отвечал кратко: "Если они выживут, мы их не переживем".
В том смысле, что если бы удалось государственному комитету по чрезвычайному положению каким-то образом преодолеть уже начавшиеся процессы разрушения сложившихся в стране порядков, то, с одной стороны, эти порядки смогли бы закрепиться еще на многие десятилетия, а с другой стороны, по моему тогдашнему мнению, эти порядки были бы крайне опасны для всех граждан.
Сейчас я уже сомневаюсь во втором пункте моих тогдашних предположений, но по-прежнему уверен в первом: если бы развал удалось преодолеть, страна жила бы не совсем в прежнем режиме, но близко к тому – еще многие десятилетия.
Другое дело, что преодолеть этот развал не получалось, дело зашло слишком далеко.
Не буду перечислять все ошибки, сделанные тогдашним политическим и хозяйственным руководством, назову только одно.
В 1920-х годах у нас вынужденно перешли к сосуществованию производств с централизованным и децентрализованным планированием, надо сказать, что мои последующие исследования уже в нынешнем тысячелетии показали, что такое сосуществование во многих отношениях полезно.
Но тогда же, в двадцатых годах, выяснилось, что при таком сосуществовании есть очень мощная тенденция перетока ресурсов из сектора централизованного планирования в сектор децентрализованный. И тогда же была создана мощная система противодействия такому перетоку.
Так вот, в конце восьмидесятых годов, решив вернуться к такой двухукладной экономике, эту систему противодействия перетоку не создали, и, грубо говоря, началось массовое разворовывание страны – во многих ее регионах, непреодоленное по сей день.
Например, нынешние странности происходящего на Украине во многом объясняются тем, что там лихие девяностые по сути не закончились.
А вот в Российской Федерации эта система противодействия перетоку между разными укладами, в общем, выстроена, хотя пока еще и недостаточно эффективно. Но в целом работает довольно приемлемо.
Так вот, возвращаясь к ГКЧП. Я полагаю, главной проблемой его деятелей было то, что они не понимали толком, что происходит в стране, поэтому выбрали, мягко говоря, далеко не лучший путь.
Но в их оправдание должен сказать, что этого тогда не понимал практически никто. У меня первая публикация о причинах экономических трудностей позднего социализма вышла только в 1996 году, а поиском и прогнозированием путей преодоления этих проблем я занялся еще через пятнадцать лет.
19 августа 2022, 11:37Годовщина ГКЧП: как это было
– Насколько, на ваш взгляд, удалось побороть последствия тех событий, и что еще нужно сделать?
– Россия много раз в своей истории разваливалась, и всегда, через несколько десятилетий, а иногда даже всего через несколько лет, восстанавливалась. Как выразился полковник Сергей Сергеевич Скалозуб, изрядно недооцененный персонаж "Горя от ума": "Пожар способствовал ей много к украшению".
Так что сейчас начался очередной процесс воссоединения. Мне трудно предсказать, с какой скоростью он будет идти, поскольку сейчас этому воссоединению противодействуют заметно эффективнее, чем всем предыдущим, но, думаю, тридцатую годовщину ГКЧП мы встретим уже во вполне воссоединенной России.
– А как вы оцениваете заявление украинского политика Ирины Верещук о затяжной войне, сказавшей, что и простые украинцы, и власть должны настроиться на продолжительную тяжелую войну? Эти слова на Украине вызвали целую бурю возмущения, а вопрос в следующем – почему украинцы так боятся правды?
– Потому что вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью.
Соответственно, для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России.
Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать.
А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами.
8 июля, 07:46Анатолий Вассерман: Путина ругают не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно ПутинКиев активно обстреливает Запорожскую АЭС разными видами мощных вооружений, потому единственный способ предотвратить разрушения – это скорейший переход ВС России в новое наступление на этом направлении, считает публицист, депутат Госдумы, член Комитета Госудумы по просвещению Анатолий Вассерман.
Ну, и кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей.
– Рано или поздно Запад должен устать от такой антирекламы, а к украинцам должно прийти осознание того, что послужило причиной начала СВО.
– Дело в том, что Запад все еще всерьез надеется возместить все свои потери разграблением Российской Федерации после ее сокрушения. И пока еще там очень немногие осознали, что сокрушения Российской Федерации не будет, и скорее Запад убьет себя об эту стену.
А что касается Украины, я уже не раз говорил, что самым эффективным сотрудником Йозефа Пауля Фридриховича Геббельса был Хайнрих Алоизович Мюллер, глава тайной государственной полиции, по-немецки Geheime Staatspolizei, сокращенно "Гестапо", имевший даже не возможность, а обязанность устранять из общества всех, кто рисковал усомниться в пропаганде ведомства Геббельса.
На Украине самый пропагандистский орган – служба безопасности Украины.
– Да, борьба с несогласными ведется чрезвычайно активно. Причем она ведется на только на Украине. Против русских, против русскоязычных уже очень давно развернута кампания в Прибалтике. ООН обеспокоилась одной из последних тенденций, заявила, что отмена русскоязычного образования в Эстонии противоречит международному праву. Почему вдруг, как вы считаете, они взволновались?
– Они и сейчас не очень-то волнуются, но нам просто удалось объяснить товарищам из аппарата генерального секретаря, что дальнейшее молчание может повлечь за собой признание ООН организацией не нейтральной, а ангажированной, и создание теми, кого это не устраивает, новой организации.
В целом, ООН – это все-таки хорошая трибуна, откуда мы можем объяснять неангажированным государствам свою позицию, а таких государств очень много.
Судя по всем доступным формам статистики – общее число стран, так или иначе действием или хотя бы словом соучаствующим в попытках нас ущемить, составляет примерно четверть от общего числа членов Организации объединенных наций.
Степень влияния этих стран видна хотя бы из того, что на недавней встрече на высшем уровне Россия-Африка, из 54 африканских государств, не представлены были пять.