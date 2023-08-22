Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать - 22.08.2023 Украина.ру
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Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать - 22.08.2023 Украина.ру
Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
Для современного украинского мифа опасна любая правда, в том числе правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России
2023-08-22T12:46
2023-08-22T12:46
интервью
оон
гкчп
россия
украина
сво
сбу
эстония
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Пока точно не известно, в каком формате – в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.– Анатолий, на прошлой неделе была годовщина ГКЧП, августовского путча. Его итоги во многом предопределили события сегодняшнего дня. Что вы помните о том времени?– Я помню, что тогда был либеральнутым на всю голову, и, соответственно, когда меня спрашивали, что я обо всем этом думаю, я отвечал кратко: "Если они выживут, мы их не переживем".В том смысле, что если бы удалось государственному комитету по чрезвычайному положению каким-то образом преодолеть уже начавшиеся процессы разрушения сложившихся в стране порядков, то, с одной стороны, эти порядки смогли бы закрепиться еще на многие десятилетия, а с другой стороны, по моему тогдашнему мнению, эти порядки были бы крайне опасны для всех граждан.Сейчас я уже сомневаюсь во втором пункте моих тогдашних предположений, но по-прежнему уверен в первом: если бы развал удалось преодолеть, страна жила бы не совсем в прежнем режиме, но близко к тому – еще многие десятилетия.Другое дело, что преодолеть этот развал не получалось, дело зашло слишком далеко.Не буду перечислять все ошибки, сделанные тогдашним политическим и хозяйственным руководством, назову только одно.В 1920-х годах у нас вынужденно перешли к сосуществованию производств с централизованным и децентрализованным планированием, надо сказать, что мои последующие исследования уже в нынешнем тысячелетии показали, что такое сосуществование во многих отношениях полезно.Но тогда же, в двадцатых годах, выяснилось, что при таком сосуществовании есть очень мощная тенденция перетока ресурсов из сектора централизованного планирования в сектор децентрализованный. И тогда же была создана мощная система противодействия такому перетоку.Так вот, в конце восьмидесятых годов, решив вернуться к такой двухукладной экономике, эту систему противодействия перетоку не создали, и, грубо говоря, началось массовое разворовывание страны – во многих ее регионах, непреодоленное по сей день.Например, нынешние странности происходящего на Украине во многом объясняются тем, что там лихие девяностые по сути не закончились.А вот в Российской Федерации эта система противодействия перетоку между разными укладами, в общем, выстроена, хотя пока еще и недостаточно эффективно. Но в целом работает довольно приемлемо.Так вот, возвращаясь к ГКЧП. Я полагаю, главной проблемой его деятелей было то, что они не понимали толком, что происходит в стране, поэтому выбрали, мягко говоря, далеко не лучший путь.Но в их оправдание должен сказать, что этого тогда не понимал практически никто. У меня первая публикация о причинах экономических трудностей позднего социализма вышла только в 1996 году, а поиском и прогнозированием путей преодоления этих проблем я занялся еще через пятнадцать лет.– Насколько, на ваш взгляд, удалось побороть последствия тех событий, и что еще нужно сделать?– Россия много раз в своей истории разваливалась, и всегда, через несколько десятилетий, а иногда даже всего через несколько лет, восстанавливалась. Как выразился полковник Сергей Сергеевич Скалозуб, изрядно недооцененный персонаж "Горя от ума": "Пожар способствовал ей много к украшению".Так что сейчас начался очередной процесс воссоединения. Мне трудно предсказать, с какой скоростью он будет идти, поскольку сейчас этому воссоединению противодействуют заметно эффективнее, чем всем предыдущим, но, думаю, тридцатую годовщину ГКЧП мы встретим уже во вполне воссоединенной России.– А как вы оцениваете заявление украинского политика Ирины Верещук о затяжной войне, сказавшей, что и простые украинцы, и власть должны настроиться на продолжительную тяжелую войну? Эти слова на Украине вызвали целую бурю возмущения, а вопрос в следующем – почему украинцы так боятся правды?– Потому что вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью.Соответственно, для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России.Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать.А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами.Ну, и кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей.– Рано или поздно Запад должен устать от такой антирекламы, а к украинцам должно прийти осознание того, что послужило причиной начала СВО.– Дело в том, что Запад все еще всерьез надеется возместить все свои потери разграблением Российской Федерации после ее сокрушения. И пока еще там очень немногие осознали, что сокрушения Российской Федерации не будет, и скорее Запад убьет себя об эту стену.А что касается Украины, я уже не раз говорил, что самым эффективным сотрудником Йозефа Пауля Фридриховича Геббельса был Хайнрих Алоизович Мюллер, глава тайной государственной полиции, по-немецки Geheime Staatspolizei, сокращенно "Гестапо", имевший даже не возможность, а обязанность устранять из общества всех, кто рисковал усомниться в пропаганде ведомства Геббельса.На Украине самый пропагандистский орган – служба безопасности Украины.– Да, борьба с несогласными ведется чрезвычайно активно. Причем она ведется на только на Украине. Против русских, против русскоязычных уже очень давно развернута кампания в Прибалтике. ООН обеспокоилась одной из последних тенденций, заявила, что отмена русскоязычного образования в Эстонии противоречит международному праву. Почему вдруг, как вы считаете, они взволновались?– Они и сейчас не очень-то волнуются, но нам просто удалось объяснить товарищам из аппарата генерального секретаря, что дальнейшее молчание может повлечь за собой признание ООН организацией не нейтральной, а ангажированной, и создание теми, кого это не устраивает, новой организации.В целом, ООН – это все-таки хорошая трибуна, откуда мы можем объяснять неангажированным государствам свою позицию, а таких государств очень много.Судя по всем доступным формам статистики – общее число стран, так или иначе действием или хотя бы словом соучаствующим в попытках нас ущемить, составляет примерно четверть от общего числа членов Организации объединенных наций.Степень влияния этих стран видна хотя бы из того, что на недавней встрече на высшем уровне Россия-Африка, из 54 африканских государств, не представлены были пять.
https://ukraina.ru/20221022/1040039476.html
https://ukraina.ru/20220819/1037861981.html
https://ukraina.ru/20230708/1047885666.html
https://ukraina.ru/20230818/1048796968.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, оон, гкчп, россия, украина, сво, сбу, эстония
Интервью, ООН, ГКЧП, Россия, Украина, СВО, СБУ, Эстония

Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать

12:46 22.08.2023
 
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Для современного украинского мифа опасна любая правда, в том числе правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России
Пока точно не известно, в каком формате – в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
– Анатолий, на прошлой неделе была годовщина ГКЧП, августовского путча. Его итоги во многом предопределили события сегодняшнего дня. Что вы помните о том времени?
– Я помню, что тогда был либеральнутым на всю голову, и, соответственно, когда меня спрашивали, что я обо всем этом думаю, я отвечал кратко: "Если они выживут, мы их не переживем".
В том смысле, что если бы удалось государственному комитету по чрезвычайному положению каким-то образом преодолеть уже начавшиеся процессы разрушения сложившихся в стране порядков, то, с одной стороны, эти порядки смогли бы закрепиться еще на многие десятилетия, а с другой стороны, по моему тогдашнему мнению, эти порядки были бы крайне опасны для всех граждан.
Сейчас я уже сомневаюсь во втором пункте моих тогдашних предположений, но по-прежнему уверен в первом: если бы развал удалось преодолеть, страна жила бы не совсем в прежнем режиме, но близко к тому – еще многие десятилетия.
Другое дело, что преодолеть этот развал не получалось, дело зашло слишком далеко.
Не буду перечислять все ошибки, сделанные тогдашним политическим и хозяйственным руководством, назову только одно.
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В 1920-х годах у нас вынужденно перешли к сосуществованию производств с централизованным и децентрализованным планированием, надо сказать, что мои последующие исследования уже в нынешнем тысячелетии показали, что такое сосуществование во многих отношениях полезно.
Но тогда же, в двадцатых годах, выяснилось, что при таком сосуществовании есть очень мощная тенденция перетока ресурсов из сектора централизованного планирования в сектор децентрализованный. И тогда же была создана мощная система противодействия такому перетоку.
Так вот, в конце восьмидесятых годов, решив вернуться к такой двухукладной экономике, эту систему противодействия перетоку не создали, и, грубо говоря, началось массовое разворовывание страны – во многих ее регионах, непреодоленное по сей день.
Например, нынешние странности происходящего на Украине во многом объясняются тем, что там лихие девяностые по сути не закончились.
А вот в Российской Федерации эта система противодействия перетоку между разными укладами, в общем, выстроена, хотя пока еще и недостаточно эффективно. Но в целом работает довольно приемлемо.
Так вот, возвращаясь к ГКЧП. Я полагаю, главной проблемой его деятелей было то, что они не понимали толком, что происходит в стране, поэтому выбрали, мягко говоря, далеко не лучший путь.
Но в их оправдание должен сказать, что этого тогда не понимал практически никто. У меня первая публикация о причинах экономических трудностей позднего социализма вышла только в 1996 году, а поиском и прогнозированием путей преодоления этих проблем я занялся еще через пятнадцать лет.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа 2022, 11:37
Годовщина ГКЧП: как это было
– Насколько, на ваш взгляд, удалось побороть последствия тех событий, и что еще нужно сделать?
– Россия много раз в своей истории разваливалась, и всегда, через несколько десятилетий, а иногда даже всего через несколько лет, восстанавливалась. Как выразился полковник Сергей Сергеевич Скалозуб, изрядно недооцененный персонаж "Горя от ума": "Пожар способствовал ей много к украшению".
Так что сейчас начался очередной процесс воссоединения. Мне трудно предсказать, с какой скоростью он будет идти, поскольку сейчас этому воссоединению противодействуют заметно эффективнее, чем всем предыдущим, но, думаю, тридцатую годовщину ГКЧП мы встретим уже во вполне воссоединенной России.
– А как вы оцениваете заявление украинского политика Ирины Верещук о затяжной войне, сказавшей, что и простые украинцы, и власть должны настроиться на продолжительную тяжелую войну? Эти слова на Украине вызвали целую бурю возмущения, а вопрос в следующем – почему украинцы так боятся правды?
– Потому что вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью.
Соответственно, для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России.
Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать.
А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами.
Анатолий Вассерман интервью
8 июля, 07:46
Анатолий Вассерман: Путина ругают не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно ПутинКиев активно обстреливает Запорожскую АЭС разными видами мощных вооружений, потому единственный способ предотвратить разрушения – это скорейший переход ВС России в новое наступление на этом направлении, считает публицист, депутат Госдумы, член Комитета Госудумы по просвещению Анатолий Вассерман.
Ну, и кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей.
– Рано или поздно Запад должен устать от такой антирекламы, а к украинцам должно прийти осознание того, что послужило причиной начала СВО.
– Дело в том, что Запад все еще всерьез надеется возместить все свои потери разграблением Российской Федерации после ее сокрушения. И пока еще там очень немногие осознали, что сокрушения Российской Федерации не будет, и скорее Запад убьет себя об эту стену.
А что касается Украины, я уже не раз говорил, что самым эффективным сотрудником Йозефа Пауля Фридриховича Геббельса был Хайнрих Алоизович Мюллер, глава тайной государственной полиции, по-немецки Geheime Staatspolizei, сокращенно "Гестапо", имевший даже не возможность, а обязанность устранять из общества всех, кто рисковал усомниться в пропаганде ведомства Геббельса.
На Украине самый пропагандистский орган – служба безопасности Украины.
– Да, борьба с несогласными ведется чрезвычайно активно. Причем она ведется на только на Украине. Против русских, против русскоязычных уже очень давно развернута кампания в Прибалтике. ООН обеспокоилась одной из последних тенденций, заявила, что отмена русскоязычного образования в Эстонии противоречит международному праву. Почему вдруг, как вы считаете, они взволновались?
– Они и сейчас не очень-то волнуются, но нам просто удалось объяснить товарищам из аппарата генерального секретаря, что дальнейшее молчание может повлечь за собой признание ООН организацией не нейтральной, а ангажированной, и создание теми, кого это не устраивает, новой организации.
18 августа, 20:36
ООН против атак по гражданской инфраструктуреВ организации заявили, что желают увидеть окончание украинского конфликта
В целом, ООН – это все-таки хорошая трибуна, откуда мы можем объяснять неангажированным государствам свою позицию, а таких государств очень много.
Судя по всем доступным формам статистики – общее число стран, так или иначе действием или хотя бы словом соучаствующим в попытках нас ущемить, составляет примерно четверть от общего числа членов Организации объединенных наций.
Степень влияния этих стран видна хотя бы из того, что на недавней встрече на высшем уровне Россия-Африка, из 54 африканских государств, не представлены были пять.
 
ИнтервьюООНГКЧПРоссияУкраинаСВОСБУЭстония
 
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