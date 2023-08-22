https://ukraina.ru/20230822/1048872255.html

Олег Царев: Гражданская война на Украине начнется раньше, чем Зеленский начнет воздушную войну с Россией

Олег Царев: Гражданская война на Украине начнется раньше, чем Зеленский начнет воздушную войну с Россией - 22.08.2023 Украина.ру

Олег Царев: Гражданская война на Украине начнется раньше, чем Зеленский начнет воздушную войну с Россией

Даже самый невероятный сценарий этого конфликта все равно не предусматривает военной победы Украины над Россией. Это нереально. Поэтому и для Украины в целом, и для Зеленского в частности ситуация будет только хуже, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев

2023-08-22T20:20

2023-08-22T20:20

2023-08-22T20:20

интервью

украина

владимир зеленский

россия

f-16

гражданская война

черное море

ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Анатольевич, Украина возлагает большие надежды на поставку F-16. Даже если его поставят, погибнет больше людей, но на ситуацию на фронте это не повлияет. Почему святая вера Украины в западное оружие оказывается сильнее реальности?– Неважно, что будет поставлено на Украину и когда это будет реально влиять на фронт. Важно, что наступление у противника не заладилось.Напомню, что крупные наступления Первой и Второй мировых войн, не считая бои в городах, не длились дольше двух месяцев. Это было просто нереально организовать при тех экономиках и при тех скоплениях военнослужащих. И если "контрнаступ" не был успешным в течение двух первых месяцев, то это означает, что развить его просто нереально.Но киевскому режиму надо укрепить у людей веру в светлое будущее. Поэтому если раньше они говорили про "Байрактары", "Джавелины" и немецкие танки, то теперь они обсуждают F-16.Почему F-16? Потому что Киев понимает, что фронт вряд ли будет двигаться в сторону уменьшения территории, которую контролирует Москва. Поэтому противник хочет перевести войну в ракетную, когда будут наноситься удары по российской территории. А для этого нужны самолеты.Причем Украине желательно не переделывать наши "Сушки", чтобы они стыковались с западными ракетами, а получить именно F-16. Там все крепежи и система управления однозначно подходит под те вооружения, которые им дают.Речь идет о чуть больше десятка самолетов. Было заявление из-за рубежа, что Украина отправила совсем молоденьких неопытных пилотов для подготовки. Но их сначала надо учить английскому языку, а потом надо учить летать на самолете. Программа по обучению на самолете F-16 с нуля занимает около пяти лет. Поэтому если Запад не даст Украине своих пилотов, эта программа вообще нереальна.– И даже поставка десятка самолетов с пилотами никак не поможет купировать ту же ситуацию под Купянском.– Это во-первых. Во-вторых, ракетной войной не выиграешь войну.Вообще у Украины сейчас очень сложная ситуация. Они очень долго заговаривали проблему, мол, мы выиграем войну у России. А каким образом? Мол, если мы блокируем Крым, Россия сдастся.А с чего они взяли, что Россия сдастся? Даже если бы ВСУ захватили Крым, Белгород или Курск, это бы только разбудило русского медведя. А если враг доходит до Москвы, то для него все плохо кончается.Поэтому даже самый невероятный сценарий этого конфликта все равно не предусматривает военной победы над Россией. Это нереально.Для Украины ситуация будет только хуже.– Киев обвиняет Россию в пиратстве, после того как корабль ВМС РФ впервые провел досмотр судна в Черном море, которое шло в украинский порт. Турция тоже сказала, что ситуация очень обострилась, и там сильно переживают по этому поводу. Кроме того, Украина близка к соглашению со страховщиками, что суда, которые будут проходить через Черное море, будут застрахованы. Чего ждать дальше?– Россия все делает правильно. Я имею в виду выход из зерновой сделки, удары по украинским портам, обыск судна и то, что дали китайскому контейнеровозу выйти из Одесского порта после обращения посла КНР.Напомню, 50% валютной выручки в Украину приходило от продажи сельхозпродукции. Сейчас она упала на 25%, хотя могла упасть на 75%. Да, что-то по железной дороге выезжает из Украины, но железная дорога не может справиться с таким объемом.Почему это важно? Потому, что помощь Украине будет сейчас сворачиваться. Денег на войну будет все меньше. Следовательно, способности воевать у Украины будет меньше.Вопрос же не только в деньгах, а в рабочих местах. На Украине уже возникает ситуация, когда ветераны боевых действий приходят с фронта, а работы для них нет. Учитывая, что на войне они получали высокие зарплаты, ситуация, когда в стране нет работы, а есть высокие запросы, сильно накаляет внутриполитическую обстановку. И всушники приходят обиженные. Мол, мы воевали, а в Киеве зарабатывают на взятках, воруют и детей своих отправили за границу.Это все вызывает очень сильное напряжение.- А может ли это напряжение отстранить Зеленского от власти?- Зеленскому уже нереально переизбраться. Вопрос не в политической смене власти. Сейчас оружия на Украине очень много. Когда с фронта придут множество людей, они захотят забрать у жирных котов, которые сидят в Киеве, деньги, полномочия и власть. Это будет по всей Украине. С этим ничего не сделаешь.Бороться с этим тоже будет невозможно. Потому что даже те, кто должны будут защищать власть, будут разделять точку зрения тех, кто пришел с фронта.Единственное, что сейчас спасает Зеленского – это ситуация на фронте. Идет война. Как только даже не прекратится война, а просто чуть-чуть спадет накал, эти центробежные процессы начнутся внутри Украины.Знаете, я восемь лет слушал, когда на федеральных каналах говорили: "Украина замерзнет", "В Украине вынесут власть", "Там будет новый майдан". Каждый раз я говорил, что ничего подобного не случится. Но сейчас я впервые скажу, что ситуация внутри Украины становится все более взрывоопасной.Это одна из причин для команды Зеленского, делать все, чтобы военный конфликт не прекращался. Когда громадное количество вооруженных, обиженных, злых, жаждущих власти и денег людей вернется с фронта, они будут пытаться получать власть теми способами, к которым они привыкли на фронте. Удержать это громадное количество людей невозможно.Что будет на Украине, когда эта волна захлестнет страну, мне даже странно подумать. Наверное, будут какие-то атаманы. Но, возможно, в эту игру включатся олигархи, которые будут создавать свои подразделения. Может начаться война всех против всех. Я не сгущаю краски. Это реальный сценарий.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20230822/1048865301.html

https://ukraina.ru/20230820/1048813055.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, владимир зеленский, россия, f-16, гражданская война, черное море, ракеты