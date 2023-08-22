"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском - 22.08.2023 Украина.ру
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"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском
"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском - 22.08.2023 Украина.ру
"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском
За все время боев на Купянском направлении еще не было такого массированного огневого воздействия с нашей стороны, как за последние несколько дней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-08-22T17:59
2023-08-22T17:59
новости
харьков
купянск
раненые
изюм
балаклея
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Работает РСЗО, артиллерия, ударные вертолеты и истребители-штурмовики, которые используют ФАБы по 250 и 500 кг.Кроме того, усиленно работают "Солнцепеки". В Харькове ожоговый центр на Павловом Поле забит ранеными. Там делают дополнительные модули. Госпитали тоже не справляются. В срочном порядке на территории Харькова оборудуются полевые госпитали.По его словам, ВСУ уже перебрасывали под Купянск две бригады, которые в спешном порядке были переформированы в Харькове. Поэтому вполне возможно, что противник перебрасывает с Запорожского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры. Фактическая численность одной бригады – 3-4 тысячи военнослужащих. Но это не имеет значения, потому что на Левобережье могут попасть в котел 10 тысяч всушников.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, купянск, раненые, изюм, балаклея, рсзо
Новости, Харьков, Купянск, раненые, Изюм, Балаклея, РСЗО

"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском

17:59 22.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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За все время боев на Купянском направлении еще не было такого массированного огневого воздействия с нашей стороны, как за последние несколько дней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Работает РСЗО, артиллерия, ударные вертолеты и истребители-штурмовики, которые используют ФАБы по 250 и 500 кг.
Кроме того, усиленно работают "Солнцепеки". В Харькове ожоговый центр на Павловом Поле забит ранеными. Там делают дополнительные модули. Госпитали тоже не справляются. В срочном порядке на территории Харькова оборудуются полевые госпитали.
"Повторюсь, ситуация для ВСУ очень тяжелая, но не критическая. Поэтому я бы не занимался шапкозакидательством. Нам предстоит серьезная битва в треугольнике Купянск-Изюм-Балаклея", - сказал эксперт.
По его словам, ВСУ уже перебрасывали под Купянск две бригады, которые в спешном порядке были переформированы в Харькове. Поэтому вполне возможно, что противник перебрасывает с Запорожского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры. Фактическая численность одной бригады – 3-4 тысячи военнослужащих. Но это не имеет значения, потому что на Левобережье могут попасть в котел 10 тысяч всушников.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
15:45
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