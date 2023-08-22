https://ukraina.ru/20230822/1048869870.html

"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском

"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском - 22.08.2023 Украина.ру

"Ожоговый центр в Харькове забит ранеными": военный эксперт о "Солнцепеках" в боях под Купянском

За все время боев на Купянском направлении еще не было такого массированного огневого воздействия с нашей стороны, как за последние несколько дней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-08-22T17:59

2023-08-22T17:59

2023-08-22T17:59

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Работает РСЗО, артиллерия, ударные вертолеты и истребители-штурмовики, которые используют ФАБы по 250 и 500 кг.Кроме того, усиленно работают "Солнцепеки". В Харькове ожоговый центр на Павловом Поле забит ранеными. Там делают дополнительные модули. Госпитали тоже не справляются. В срочном порядке на территории Харькова оборудуются полевые госпитали.По его словам, ВСУ уже перебрасывали под Купянск две бригады, которые в спешном порядке были переформированы в Харькове. Поэтому вполне возможно, что противник перебрасывает с Запорожского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры. Фактическая численность одной бригады – 3-4 тысячи военнослужащих. Но это не имеет значения, потому что на Левобережье могут попасть в котел 10 тысяч всушников.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html

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новости, харьков, купянск, раненые, изюм, балаклея, рсзо