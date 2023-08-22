https://ukraina.ru/20230822/1048849235.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия готова взорвать мосты, чтобы выжечь ВСУ в Купянске и брать Харьков

Полковник Геннадий Алехин: Россия готова взорвать мосты, чтобы выжечь ВСУ в Купянске и брать Харьков - 22.08.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия готова взорвать мосты, чтобы выжечь ВСУ в Купянске и брать Харьков

Ситуация для ВСУ на всем Харьковском направлении очень тяжелая, но не критическая. Паники в рядах противника нет. Не надо заниматься шапкозакидательством. Нам... Украина.ру, 22.08.2023

2023-08-22T03:40

2023-08-22T03:40

2023-08-22T03:40

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Ситуация для ВСУ на всем Харьковском направлении очень тяжелая, но не критическая. Паники в рядах противника нет. Не надо заниматься шапкозакидательством. Нам предстоит серьезная битва в треугольнике Купянск-Изюм-Балаклея, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Сети появилась информация, что ВСУ начали подрывать мосты через реку Оскол, чтобы задержать российские войска на подступах к Купянску. Некоторые эксперты, при этом, сочли, что мосты начала уничтожать именно армия России, поскольку Киеву невыгодно взрывать мосты до того момента, как они эвакуируют левобережную группировку.- Геннадий Тимофеевич, кто тут ближе к правде?- Из-под Купянска идет противоречивая информация. Некоторые наши военкоры бегут впереди паровоза. Один блогер с кучей подписчиков сначала написал, что Синькова взята. Потом сказал, что мы контролируем 70% поселка, через два часа сообщил, что бои идут на ее окраине. Это тот случай, когда надо полностью доверять только официальной информации.Почему я на это обращаю внимание? Потому что сейчас на Купянском направлении началась небывалая информационная кампания со стороны Украины. Противник пытается разогнать тему Купянска, как это было в случае с "контрнаступом", который начался 4 июня на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Они эту тему целый месяц раскручивали.Венцом всему этому стало заявление Зеленского, который сказал, что Украина готова отдать Белгород в обмен на вступление в НАТО. Я не знаю, в каком он был состоянии. Но он назвал именно Белгород, а не Курск, Брянск или Ростов. Потому что и командование ВС РФ, и командование ВСУ прекрасно понимают, что Купянск, Изюм и Балаклея представляют собой важнейшие узловые точки не только в оперативно-тактическом, но и в стратегическом отношении.Это не только ключ к Харькову, но и ко всей Донбасской группировки ВСУ. Не говоря уже о том, что в случае успеха в Харькове мы создадим зону безопасности между Белгородом и Харьковом.Там сейчас идут тяжелые бои. Штурмовые отряды ВС РФ движутся на Петропавловку. Под Синьковкой тоже идут бои. Нельзя сказать, что мы ее полностью контролируем.- Ни Синьковку, ни Петропавловку мы до сих пор не взяли.- Не взяли. Но мы имеем успехи. Это говорим о том, что украинские подразделения могут потерять плацдарм на левобережье Оскола протяженностью от 50 до 70 км, а также угодить в окружение. Это очень важный момент.Теперь об обстановке в самом Купянске. То, что его покинула администрация – это точно. Но это не повод верить украинской стороне, которая утверждает, что Россия нагнала кучу техник и готовится штурмовать город. Уже бывали случае, когда ВСУ нагнали кучу техники на стадион, а это оказались муляжи.Теперь что касается мостов через Оскол. Их могли взорвать и украинцы, и россияне. Но я точно знаю, что у нас готовы понтонные и паромные переправы. У нас там работаю хорошие инжерено-саперные подразделения.Украина тоже в буквальном смысле действует по принципу "лес рубят-щепки летят". Противник возводит оборонительные сооружения из хвойного, и дубового леса. Хвойный можно быстро обработать, дубовый – потяжелее.Вся их тероборона работает на земле. ВСУ все готовят к обороне. Они минируют местность с помощью польских, немецких и американских инструкторов. Кстати, в Варшаве открыто говорят, что на Украине погибло 10 тысяч польских военнослужащих, большая часть которых пришлась именно на Купянское направление.А если говорить о кладбищах, то в некоторые бригады поступили приказы готовить полевые крематории. Потому что в лесах, оврагах и реках до сих пор лежат тела убитых всушников и их не забирают. Они числятся пропавшими без вести, никакой компенсации их семьи за них не получат.Паники как таковой в рядах противника нет. Паника возможна среди чиновников. Да, на отдельных участках на левобережье Оскола ситуация для ВСУ критическая, но это не означает, что фронт рухнул. Ничего там не рухнуло.Сырский это понимает, поэтому старается ее выровнять. При этом создается всевозможные вбросы в медийное пространство, чтобы российское командование не могло адекватно оценивать обстановку. Но я уверен, что наши генералы, учитывая неудачи прошлого года на этом же направлении, понимают, что к чему.- Военкоры с мест пишут, что ВСУ перебрасывают с Запорожья в район Купянска две бригады. Если это правда, какого максимального эффекта они могут этим добиться?- ВСУ уже перебрасывали под Купянск две бригады, которые в спешном порядке были переформированы в Харькове. Поэтому вполне возможно, что противник перебрасывает с Запорожского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры. Фактическая численность одной бригады – 3-4 тысячи военнослужащих. Но это не имеет значения, потому что на Левобережье могут попасть в котел 10 тысяч всушников.- Хотел бы уточнить по поводу мостов. У нас есть техническая возможность взорвать их, чтобы не дать противнику эвакуировать группировку?- Есть.За последние несколько дней с нашей стороны еще ни раз не было такого массированного огневого воздействия за все время боев на Купянском направлении. Работает РСЗО, артиллерия, ударные вертолеты и истребители-штурмовики, которые используют ФАБы по 250 и 500 кг.Кроме того, усиленно работают "Солнцепеки". В Харькове ожоговый центр на Павловом Поле буквально забит ранеными. Там делают дополнительные модули. Госпитали тоже не справляются. В срочном порядке на территории Харькова оборудуются полевые госпитали.Повторюсь, ситуация для ВСУ очень тяжелая, но не критическая. Поэтому я бы не занимался шапкозакидательством. Нам предстоит серьезная битва в треугольнике Купянск-Изюм-Балаклея.- Просматривается ли сейчас вариант с ударом на Купянск со стороны Белгородской области, чтобы не форсировать Оскол?- Я хочу напомнить, что в годы Великой Отечественной войны такие удары наносились с Белгородского направления на Чугуев и Люботин. Удар пришелся севернее Харькова в сторону Полтавы с целью отсечь всю донбасскую группировку немцев. Но это история. От текущих планов командования я воздержусь.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, вс рф, россия, украина, купянск, харьков, артиллерия, рсзо, спецоперация