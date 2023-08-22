В Брянской области пересечена попытка проникновения украинской ДРГ - Богомаз - 22.08.2023 Украина.ру
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В Брянской области пересечена попытка проникновения украинской ДРГ - Богомаз
В Брянской области пересечена попытка проникновения украинской ДРГ - Богомаз - 22.08.2023 Украина.ру
В Брянской области пересечена попытка проникновения украинской ДРГ - Богомаз
Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом 22 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале
2023-08-22T15:46
2023-08-22T15:47
новости
диверсии
брянская область
александр богомаз
дрг
украина
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22 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе, сообщил Богомаз.В Климовском районе ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.16 августа в приграничном Стародубском районе Брянской области была также пересечена попытка проникновения украинской ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России."ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.На месте боестолкновения было обнаружено иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.
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новости, диверсии, брянская область, александр богомаз, дрг, украина
Новости, диверсии, Брянская область, Александр Богомаз, ДРГ, Украина

В Брянской области пересечена попытка проникновения украинской ДРГ - Богомаз

15:46 22.08.2023 (обновлено: 15:47 22.08.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© ЦОС ФСБ РФ
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Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом 22 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале
22 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе, сообщил Богомаз.
"Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", - говорится в сообщении.
В Климовском районе ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.
16 августа в приграничном Стародубском районе Брянской области была также пересечена попытка проникновения украинской ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
"ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.
На месте боестолкновения было обнаружено иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.
В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.
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НовостидиверсииБрянская областьАлександр БогомазДРГУкраина
 
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