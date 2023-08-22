https://ukraina.ru/20230822/1048865301.html

Николай "Амиго" Карпов: Моя мечта – дойти до Одессы и получить медаль "За взятие Варшавы"

Николай "Амиго" Карпов: Моя мечта – дойти до Одессы и получить медаль "За взятие Варшавы" - 22.08.2023 Украина.ру

Николай "Амиго" Карпов: Моя мечта – дойти до Одессы и получить медаль "За взятие Варшавы"

Николай Карпов (позывной "Амиго") – командир добровольческого батальона "Енисей", в СВО уже – второй год. В интервью изданию Украина.ру он рассказал, как воюет против "Кракена" и польских добровольцев под Бахмутом и Соледаром

2023-08-22T16:52

2023-08-22T16:52

2023-08-22T17:05

сво

спецоперация

артёмовск (бахмут)

соледар

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кракен

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интервью

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Несмотря на свои 60 лет, называет себя молодым человеком. Говорит, что не только быстро бегает по донецким степям, но еще и прыгает с парашютом. Алкоголь не употребляет уже около лет 35, до сих пор засматривается на девушек.Война в Донбассе для него, жителя Смоленска, – далеко не первая. Начинал с Афганистана. Воевал там в 1986-1988 г.г. в должности командира разведвзвода. Принимал участие в разных войнах. Каких именно, не уточняет. Начинаем разговор с того, почему он, смоленский бизнесмен, решил отправиться в зону проведения СВО.- Я человек немного религиозный, но без фанатизма, меня особо возмутило… Знаете, есть такое понятие – "неблагодарность". Когда в Одессе снесли памятник Екатерине – это меня не просто потрясло... Она построила этот город, но эти твари посмели руку, которая накормила их предков, вывела их в люди, не просто укусить – они ее отрубили.Я ушел добровольцем в 2022 году. Вначале я был в БАРсе (боевой армейский резерв – прим. ред.)…- У вас в подчинении сейчас батальон "Енисей". Это казачий отряд?- Это казачий отряд, однозначно, но это сборный отряд. В нем и казаки, и просто добровольцы.Меня вызвал казачий атаман Николай Дьяконов и говорит: "Амиго, бери под командование "Енисей". Почему я? Потому что там была проблема в управлении - некому было командовать отрядом.У нас, чтобы стать командиром, кроме казачьих корней ты обязан иметь опыт, соответствующие воинские знания. Не становятся командирами батальона, не имея для этого основания.Я в прошлом году пришел начальником разведки, потом стал командиром роты, отвоевал, отслужил, командование увидело мои организаторские и управленческие качества (я же, все-таки, был крупным смоленским бизнесменом) и говорит: "Амиго, а давай-ка ты иди на батальон".Батальон – это же определенный проект, производящий определенную продукцию. Его продукция – это победа. "Енисей" воюет на одном из самых опасных участков фронта – на Соледаре и под Бахмутом. Это два города-побратима, которые друг от друга находятся в прямой видимости.- Кто там вам противостоит?- У меня там и поляки есть, и грузины, кого там у меня только нет! Что такое Бахмут? С военной точки зрения он не представляет вообще никакой ценности. Но я скажу без лукавства, наш Владимир Владимирович Путин – реально великий стратег. Он из города, который не представляет никакой ценности, смог сделать место, куда ВСУ стянули достаточно большие силы, и устроить им там…-… Бахмутскую мясорубку.- Это не просто мясорубка. Все было сделано очень красиво с точки зрения военного искусства: первым делом взяли высоту. Высота – это Соледар, который находится над Бахмутом, и тот, кто владеет Соледаром, тот владеет Бахмутом.На сегодняшний день Соледара не существует. Его просто снесли. На мой взгляд, Сталинград 1943 года выглядел красивее.Бои там сейчас настолько ожесточенные, что раненых и убитых увозят в Бахмут. В Бахмуте – менее опасно, чем под Соледаром. Мы стоим на первой линии и закрываем определенный участок фронта.Да, для солдата очень важно, как он вооружен. Но главное – это его желание воевать, то, что называется мотивацией.Вот на улице поймали какого-то обкуренного ребенка, надели на него бронежилет, дали ему автомат, и сказали: "Теперь ты мобик, иди воюй!". Его обучили даже воевать – он хорошо стреляет и хорошо выполняет команды, но если у него нет внутренней мотивации, если в нем всё протестует: "Я не хочу воевать!", то с таким бойцом много не навоюешь.А вот мужику может быть 60 лет, он, может, хуже молодого стреляет и хуже него бегает, но из-за того, что у него выше мотивация, его с занятой им земли не сдвинешь. Шестидесятилетние еще помнят СССР, помнят, что Украина была в его составе, они помнят, что это своя земля, поэтому они за нее и сражаются. У меня на сегодняшний день не менее 20% в батальоне – те, кто вернулся самостоятельно после полученных ранений – тяжелых и легких.У меня люди без ног пробуют вернуться обратно… Понимаете, о чем я говорю? Без ног! Я сейчас стою, думаю, ломаю репу, куда я его заберу, на какую должность. В штабе он будет у меня сидеть, бумажки перебирать, но это те люди, на которых мы опираемся. Да, он может быть сирым и убогим, но у него есть мотивация, а это главное.- А у украинцев какое сейчас соотношение мотивированных и "обкуренных пацанов, которых забрали с улицы"?- На днях взяли пленного, именно мобика. Он говорит: "Мы офигиваем от того, как вы по нам фигачите". Он пробыл на фронте всего лишь три дня, потерялся, попал в плен. Попав к нам, остался жив. Говорит, что они все там просто в шоке…Не скажу вам за всю нашу армию, но в нашем добровольческом корпусе, который сейчас держит несколько десятков километров фронта в Донбассе, моральных и боевой дух – очень высокий.- Изощренно противник с вами воюет, с выдумкой? Или так себе?- Недавно ВСУ в зоне ответственности моего батальона сделали попытку высадки воздушного десанта на вертолетах. Это где-то недели две тому назад было. Своими средствами разведки - БПЛА - мы засекли вначале один вертолет МИ-8. Он вдруг пошел очень низко в сторону Васильковки и Раздоловки. Потом смотрим – появились второй, третий. Они быстро пролетели над самыми верхушками деревьев, хотели, как мы когда-то в Афгане, секретно и незаметно подлететь. Они быстро высадили десант. Мы его, слава Богу, вовремя засекли. При этом поняли, раз враг применил дорогостоящую авиацию, значит, это неспроста. Значит, ВСУ проводят серьезную операцию.Прикинули, куда они пойдут. Ночью пришла информация о движении большого количества украинской техники, и тут же ночью мы их и накрыли нашей артой. Утром до обеда у них все было задымлено. Это говорит о том, что они применили дымовую завесу для вывоза своих убитых и раненых. Их операция в итоге провалилась.- По вашим ощущениям, сможем мы удержать Бахмут и Соледар? Когда началось продвижение российской армии к Купянску, из-под Бахмута Сырский туда перебросил резервы. На вас давление ослабло?- Давление есть, но оно значительно ниже, чем было месяц или два тому назад. Но потому, что мы их просто хорошо потрепали.Мы их столько уничтожили. Просто по этическим соображениям я не могу вам показать все эти фотографии с их убитыми. На моем участке соотношение наших двухсотых к их двухсотым – один к десяти, иногда один к двадцати.Сейчас против меня поляки стоят, и "Кракен". Они зашли в пределах моего батальона примерно два месяца тому назад. Как зашли, так и стоят, ни на шаг не продвинулись. Хорошая цель для обработки.- "Кракен" - это профессиональные военные?- Нет. Это просто ребята, такие же как мы, добровольцы, но у которых есть определенного рода мотивация. А поляки – добровольцы. Они входят в состав украинских подразделений, но держатся особняком. У них значительно выше оплата, чем у украинцев.- Вы человек состоятельный. Это обстоятельство помогает вашего батальону?- Да, но у нас много командиров батальонов умных, но, к сожалению, нищих. Я только что сейчас оплатил себе оборудование, в том числе и с помощью своих друзей, на шестьсот с чем-то тысяч рублей. Лично для меня важно другое: я в любом случае хочу дойти до Одессы. Я не уйду даже и через двадцать лет, если война и через двадцать лет будет продолжаться. Для меня главная первоначальная цель – Одесса. Потом вторая цель – получить медаль за взятие… правильно – Варшавы!- Какие на сегодняшний день есть проблемы у российской армии?- К глубочайшему сожалению, у украинцев на 30 миллионов человек – три артиллеристских училища. У нас на 140 миллионов – одно. Качество подготовки артиллеристов у них высокое. Мы же не открыли еще ни одного нового училища.Раньше, если человек носил офицерскую форму, все бабы кричали: она замуж за офицера вышла, счастливая! А сейчас говорят: дура, офицеришку нашла.- В чем сейчас нуждается российская армия?- В современных технологиях, в мотивации, в идеологии. Дайте идеологию – и мы свернем мир. Дайте идеологию!У меня хороший замполит, Олег Вячеславович Иванов, из Смоленска. Так прямо напишите большими буквами: это уникальный замполит, замполит старой школы. У него авторитет круче, чем у меня, а я этому радуюсь. А знаете, почему? Потому что он шикарный толковый мужик, он – "старый русский", а не "новый русский". Ему есть, чем мотивировать, что рассказать, где поддержать. Умный человек найдет слова. В Соледаре есть памятник лейтенанту, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Мертвый город, я вам могу фото выслать. Насквозь пробитый, насквозь прострелянный. Города нет, а памятник стоит. Вот это показатель того, что Господь с нами, а дело наше – правое. Мы будем простреляны, но мы будем стоять.

https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html

https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html

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соледар

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, спецоперация, артёмовск (бахмут), соледар, донбасс, кракен, эксклюзив, интервью