На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина
Жительницу Львова Галину Томашук, которая поддерживала президента России Владимира Путина в соцсетях, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом 22 августа сообщает zaxid.net
Женщина родилась в Орловской области РФ, но является гражданкой Украины и давно живет во Львове.
С начала российской спецоперации 62-летняя Томашук в соцсети "Одноклассники" выказывала поддержку в адрес российского лидера. Она писала, что "Крым – это Россия", благодарила за Донецк и Луганск, а Путина называла своим президентом.
Суд обвинил пенсионерку в "посягательстве на территориальную целостность Украины", конфисковал имущество и приговорил к тюремному сроку.
2 марта, 10:05"После этих слов я официально поддерживаю Путина": американский активист обиделся на ЗеленскогоАмериканский видеоблогер и активист Стью Питерс публично отрекся от поддержки Киева после слов Владимира Зеленского, призвавшего американцев отправлять своих детей умирать за Украину. Соответствующий пост Питерс опубликовал 1 марта в своих соцсетях