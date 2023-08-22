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На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина

На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина - 22.08.2023 Украина.ру

На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина

Жительницу Львова Галину Томашук, которая поддерживала президента России Владимира Путина в соцсетях, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом 22 августа сообщает zaxid.net

2023-08-22T13:22

2023-08-22T13:22

2023-08-22T13:22

владимир путин

пенсионерка

львов

тюрьма

новости

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Женщина родилась в Орловской области РФ, но является гражданкой Украины и давно живет во Львове. С начала российской спецоперации 62-летняя Томашук в соцсети "Одноклассники" выказывала поддержку в адрес российского лидера. Она писала, что "Крым – это Россия", благодарила за Донецк и Луганск, а Путина называла своим президентом.Суд обвинил пенсионерку в "посягательстве на территориальную целостность Украины", конфисковал имущество и приговорил к тюремному сроку.

https://ukraina.ru/20230302/1044017117.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, пенсионерка, львов, тюрьма, новости