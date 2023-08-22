На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина - 22.08.2023 Украина.ру
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На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина
На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина - 22.08.2023 Украина.ру
На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина
Жительницу Львова Галину Томашук, которая поддерживала президента России Владимира Путина в соцсетях, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом 22 августа сообщает zaxid.net
2023-08-22T13:22
2023-08-22T13:22
владимир путин
пенсионерка
львов
тюрьма
новости
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Женщина родилась в Орловской области РФ, но является гражданкой Украины и давно живет во Львове. С начала российской спецоперации 62-летняя Томашук в соцсети "Одноклассники" выказывала поддержку в адрес российского лидера. Она писала, что "Крым – это Россия", благодарила за Донецк и Луганск, а Путина называла своим президентом.Суд обвинил пенсионерку в "посягательстве на территориальную целостность Украины", конфисковал имущество и приговорил к тюремному сроку.
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владимир путин, пенсионерка, львов, тюрьма, новости
Владимир Путин, пенсионерка, Львов, тюрьма, Новости

На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина

13:22 22.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Жительницу Львова Галину Томашук, которая поддерживала президента России Владимира Путина в соцсетях, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом 22 августа сообщает zaxid.net
Женщина родилась в Орловской области РФ, но является гражданкой Украины и давно живет во Львове.
С начала российской спецоперации 62-летняя Томашук в соцсети "Одноклассники" выказывала поддержку в адрес российского лидера. Она писала, что "Крым – это Россия", благодарила за Донецк и Луганск, а Путина называла своим президентом.
Суд обвинил пенсионерку в "посягательстве на территориальную целостность Украины", конфисковал имущество и приговорил к тюремному сроку.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
2 марта, 10:05
"После этих слов я официально поддерживаю Путина": американский активист обиделся на ЗеленскогоАмериканский видеоблогер и активист Стью Питерс публично отрекся от поддержки Киева после слов Владимира Зеленского, призвавшего американцев отправлять своих детей умирать за Украину. Соответствующий пост Питерс опубликовал 1 марта в своих соцсетях
 
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