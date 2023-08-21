https://ukraina.ru/20230821/1048846732.html

Bild: немецкое производство удобрений на гране смерти из-за антироссийских санкций

Bild: немецкое производство удобрений на гране смерти из-за антироссийских санкций - 21.08.2023 Украина.ру

Bild: немецкое производство удобрений на гране смерти из-за антироссийских санкций

Немецкий химический гигант BASF объявил о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене. Другие компании страны также готовятся к сокращению производства удобрений. Причина - нерентабельность из-за поставки дешевых удобрений из России. Об этом на днях сообщила немецкая газета Bild

2023-08-21T17:42

2023-08-21T17:42

2023-08-21T17:42

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германия

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россия

санкции

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Дело в том, что из-за отказа от российского газа, необходимого для производства удобрений, цены на голубое топливо выросли до 40%. В результате стоимость произведенных в Германии удобрений взлетела на 150%.И если импортировать газ из России Берлину запрещено, то на удобрения это ограничение не распространяется. Логичный итог такой политики - собственные производители оказались на гране разорения, а объем закупки более дешевых российских удобрений в прошлом году вырос в пять раз.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил антироссийские санкции. Часть ограничений коснулась нефтегазового сектора. Авторы инициативы предполагали, что таким образом им удастся лишить Москву доходов от продажи ресурсов.Однако России удалось перестроить рынки сбыта, а цены на нефть и газ на этом фоне взлетели. В итоге самый серьезный энергетический удар получила Европа.В середине лета американское издание Bloomberg констатировало очередной скачок стоимости энергоресурсов. В этот раз он составил 30%. Авторы статьи отметили, что причиной такого положения дел стало сокращение поставок российского газа в Европу.Журналисты также пришли к выводу, что цены будут повышаться и дальше, а недостаточное количество газа может привезти к энергетическому кризису в ЕС.Несколькими днями ранее то же издание процитировало министра экономики Германии Роберта Хабека, заявившего, что промышленность его страны может остановиться в случае отказа продлить соглашение Украины с Россией о транзите газа.

https://ukraina.ru/20230615/1047269150.html

https://ukraina.ru/20230612/1047140248.html

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новости, германия, удобрения, производство, россия, санкции