Пушилин рассказал о ситуации на фронте вокруг Артемовска

А что они увидели потом? Военный эксперт о том, сколько продлится "битва на Сомме" между ВС РФ и ВСУ

Сегодняшние бои вокруг Артемовска напоминают продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой войны, когда ВС РФ и ВСУ упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру