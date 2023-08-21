https://ukraina.ru/20230821/1048833433.html
Пушилин рассказал о ситуации на фронте вокруг Артемовска
Пушилин рассказал о ситуации на фронте вокруг Артемовска - 21.08.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о ситуации на фронте вокруг Артемовска
Противник не оставляет попыток продвигаться на флангах Артемовска
2023-08-21T10:33
2023-08-21T10:33
2023-08-21T10:33
новости
днр
артёмовск (бахмут)
денис пушилин
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В последние дни ВСУ неоднократно пытались продвигаться на флангах Артемовска. Об этом 21 августа заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Что касается флангов, противник за последние дни, как по южному флангу, так и северному флангу, предпринимал попытки продвигаться", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Горячей точкой остается Клещеевка - на северо-западе села идет противостояние за высоты, отметил Пушилин."Также в повестке сейчас населенный пункт Андреевка, где также противник продолжает предпринимать регулярные попытки, и днем, и ночью, для того, чтобы попытаться там закрепиться", - добавил врио главы ДНР.В интервью Украина.ру военный историк Кирилл Копылов ранее высказал мнение, что бои за высоты вокруг Артемовска являются продолжением той компании, которая началась еще в 2022 году. Она закончится, когда стороны "оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах".
https://ukraina.ru/20230820/1048812708.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, артёмовск (бахмут), денис пушилин
Пушилин рассказал о ситуации на фронте вокруг Артемовска
Противник не оставляет попыток продвигаться на флангах Артемовска
В последние дни ВСУ неоднократно пытались продвигаться на флангах Артемовска. Об этом 21 августа заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается флангов, противник за последние дни, как по южному флангу, так и северному флангу, предпринимал попытки продвигаться", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Горячей точкой остается Клещеевка - на северо-западе села идет противостояние за высоты, отметил Пушилин.
"Также в повестке сейчас населенный пункт Андреевка, где также противник продолжает предпринимать регулярные попытки, и днем, и ночью, для того, чтобы попытаться там закрепиться", - добавил врио главы ДНР.
В интервью Украина.ру военный историк Кирилл Копылов ранее высказал мнение, что бои за высоты вокруг Артемовска являются продолжением той компании, которая началась еще в 2022 году. Она закончится, когда стороны "оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах".