https://ukraina.ru/20230820/1048807236.html

Атака на Курск и Москву, Резников и увольнение. Главное на Украине на утро 20 августа

Атака на Курск и Москву, Резников и увольнение. Главное на Украине на утро 20 августа - 20.08.2023 Украина.ру

Атака на Курск и Москву, Резников и увольнение. Главное на Украине на утро 20 августа

Украинский беспилотник нанёс удар по железнодорожному вокзалу в Курске, была пресечена атака БПЛА на Москву. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может уволиться по собственному желанию

2023-08-20T09:48

2023-08-20T09:48

2023-08-20T09:48

эксклюзив

хроники

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О взрыве в Курске СМИ начали сообщать около 3 часов ночи."Громкий взрыв в Курске. Очевидцы сообщают нам, что слышали "звук газонокосилки", а затем громкий хлопок в небе над городом, после чего в районе местного вокзала стал виден дым. Официальной информации пока не поступало", - отмечалось в публикации телеграм-канала SHOT в 03:31.За полчаса с небольшим до этого стала появляться информация о закрытии московских аэропортов."В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковёр" из-за возможной угрозы БПЛА. Самолёты перенаправляют в Шереметьево", - сообщил телеграм-канал Baza.Позже стала появляться дополнительная информация по происходящему в Курске и в Москве."Небольшое возгорание на крыше Курского вокзала после того, как над городом предположительно был сбит беспилотник. Также очевидцы сообщают, что в некоторых местах выбиты стекла. Данных о пострадавших нет, все службы на месте", - опубликовал видео телеграм-канал SHOT.Спустя некоторое время обстановку прояснил губернатор региона Роман Старовойт."Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте", - написал он в своём телеграм-канале в 03:54.Спустя сорок минут мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что же происходило в столице России."Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", - указал он.В 05:23 министерство обороны выпустило заявление о произошедшем в Москве."20 августа около 04:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сообщении.Утром 20 августа губернатор Курской области Старовойт опубликовал фотографии с железнодорожного вокзала."В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ", - подписал он фотографии.Старовойт пообщался с руководством железной дороги, а также рассказал, что в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы."Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления! Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтёры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда. Благодарю все службы за оперативное реагирование!" - подытожил он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал России "ощутимый ответ" за удар по Чернигову."Я уверен, наши воины дадут ответ России", - подчеркнул Зеленский.До этого стало известно об ударе по зданию драмтеатра в Чернигове, где проходил слёт украинских операторов и производителей БПЛА. Мероприятие носило закрытый характер."Это никакая не бизнес-выставка, это закрытая встреча инженеров, военных и волонтёров на тему военных технологий для фронта", - написала у себя в телеграм-канале одна из организаторов слёта Мария Берлинская.При этом анонс мероприятия был широко доступен в соцсетях.За это Берлинскую и других организаторов раскритиковали не только местные жители, подчеркнувшие, что те не должны были проводить подобное собрание в центре города в выходной и праздничный (православные отмечали Преображение Господне) день, но и украинские националисты."В ОГА прифронтовой области за 80 км от границы с РФ вероятно знали об аренде и подготовке локации [для слёта] человек сто служащих. Но нет, нельзя собрать специалистов в лесном санатории. Нельзя в Киеве, где сильное ПВО. Западная Украина тоже не подойдёт. Нужен пафос и престиж. В Чернигове, как и в "Ретровиле" (ТЦ, в котором ВСУ прятали военную технику, и который был поражён ударом — Ред.) мы платим кровавую цену не только из-за войны, а и из-за местных швондеров", - заявил лидер запрещённой в РФ группировки С14*, боец Сил специальных операций ВСУ Евгений Карась.Другие украинские националисты также призвали СБУ разобраться с организаторами мероприятия.Резников и увольнениеМинистр обороны Украины Алексей Резников в интервью "24 каналу" заявил, что не держится за свою должность."Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности - Ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой", - подчеркнул глава Минобороны.Резников подчеркнул, что подобные решения принимает Зеленский.При этом он добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки".Ранее украинские СМИ сообщили, что готовится отставка Резникова. Как указывалось в публикации "Украинской правды" от 10 августа Зеленский провёл переговоры вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.При этом сам Резников не против того, чтобы стать послом Украины в Великобритании. Последнее вызвало у многих осуждение."А если ещё и министра этого (Резникова — Ред.) отправят послом в Лондон, это будет просто "идеальная" картина, как два года назад: министр [обороны] Таран просрал подготовку к <спецоперации>, на складах пусто вообще, голяк. И его отправляют послом в Словении — на курорт", - говорил 18 августа журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, вспоминая о недавних коррупционных скандалах в Минобороны Украины.В ответ замглавреда "Украинской правды" Евгений Будерацкий заявил, что у Резникова "козырной картой было прямое общение с министерством обороны Великобритании, от которого он получал всё", что и могло обусловить рассмотрение его кандидатуры на пост посла Украины в этой стране.

https://ukraina.ru/20230819/1048805039.html

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https://ukraina.ru/20230819/1048799974.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники