Атака на Курск и Москву, Резников и увольнение. Главное на Украине на утро 20 августа
© Фото : Роман Старовойт / Telegramпоследствия удара украинского БПЛА по вокзалу в Курске
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Украинский беспилотник нанёс удар по железнодорожному вокзалу в Курске, была пресечена атака БПЛА на Москву. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может уволиться по собственному желанию
О взрыве в Курске СМИ начали сообщать около 3 часов ночи.
"Громкий взрыв в Курске. Очевидцы сообщают нам, что слышали "звук газонокосилки", а затем громкий хлопок в небе над городом, после чего в районе местного вокзала стал виден дым. Официальной информации пока не поступало", - отмечалось в публикации телеграм-канала SHOT в 03:31.
За полчаса с небольшим до этого стала появляться информация о закрытии московских аэропортов.
"В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковёр" из-за возможной угрозы БПЛА. Самолёты перенаправляют в Шереметьево", - сообщил телеграм-канал Baza.
Позже стала появляться дополнительная информация по происходящему в Курске и в Москве.
"Небольшое возгорание на крыше Курского вокзала после того, как над городом предположительно был сбит беспилотник. Также очевидцы сообщают, что в некоторых местах выбиты стекла. Данных о пострадавших нет, все службы на месте", - опубликовал видео телеграм-канал SHOT.
Спустя некоторое время обстановку прояснил губернатор региона Роман Старовойт.
"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте", - написал он в своём телеграм-канале в 03:54.
Спустя сорок минут мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что же происходило в столице России.
"Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", - указал он.
В 05:23 министерство обороны выпустило заявление о произошедшем в Москве.
"20 августа около 04:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сообщении.
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Утром 20 августа губернатор Курской области Старовойт опубликовал фотографии с железнодорожного вокзала.
"В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ", - подписал он фотографии.
Старовойт пообщался с руководством железной дороги, а также рассказал, что в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы.
"Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления! Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтёры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда. Благодарю все службы за оперативное реагирование!" - подытожил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал России "ощутимый ответ" за удар по Чернигову.
"Я уверен, наши воины дадут ответ России", - подчеркнул Зеленский.
До этого стало известно об ударе по зданию драмтеатра в Чернигове, где проходил слёт украинских операторов и производителей БПЛА. Мероприятие носило закрытый характер.
"Это никакая не бизнес-выставка, это закрытая встреча инженеров, военных и волонтёров на тему военных технологий для фронта", - написала у себя в телеграм-канале одна из организаторов слёта Мария Берлинская.
При этом анонс мероприятия был широко доступен в соцсетях.
За это Берлинскую и других организаторов раскритиковали не только местные жители, подчеркнувшие, что те не должны были проводить подобное собрание в центре города в выходной и праздничный (православные отмечали Преображение Господне) день, но и украинские националисты.
"В ОГА прифронтовой области за 80 км от границы с РФ вероятно знали об аренде и подготовке локации [для слёта] человек сто служащих. Но нет, нельзя собрать специалистов в лесном санатории. Нельзя в Киеве, где сильное ПВО. Западная Украина тоже не подойдёт. Нужен пафос и престиж. В Чернигове, как и в "Ретровиле" (ТЦ, в котором ВСУ прятали военную технику, и который был поражён ударом — Ред.) мы платим кровавую цену не только из-за войны, а и из-за местных швондеров", - заявил лидер запрещённой в РФ группировки С14*, боец Сил специальных операций ВСУ Евгений Карась.
Другие украинские националисты также призвали СБУ разобраться с организаторами мероприятия.
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Резников и увольнение
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "24 каналу" заявил, что не держится за свою должность.
"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности - Ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой", - подчеркнул глава Минобороны.
Резников подчеркнул, что подобные решения принимает Зеленский.
При этом он добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки".
Ранее украинские СМИ сообщили, что готовится отставка Резникова. Как указывалось в публикации "Украинской правды" от 10 августа Зеленский провёл переговоры вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
При этом сам Резников не против того, чтобы стать послом Украины в Великобритании. Последнее вызвало у многих осуждение.
"А если ещё и министра этого (Резникова — Ред.) отправят послом в Лондон, это будет просто "идеальная" картина, как два года назад: министр [обороны] Таран просрал подготовку к <спецоперации>, на складах пусто вообще, голяк. И его отправляют послом в Словении — на курорт", - говорил 18 августа журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, вспоминая о недавних коррупционных скандалах в Минобороны Украины.
В ответ замглавреда "Украинской правды" Евгений Будерацкий заявил, что у Резникова "козырной картой было прямое общение с министерством обороны Великобритании, от которого он получал всё", что и могло обусловить рассмотрение его кандидатуры на пост посла Украины в этой стране.