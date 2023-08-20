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Операция "Дунай": брежневская СВО, принудившая Запад к началу разрядки

Операция "Дунай": брежневская СВО, принудившая Запад к началу разрядки - 20.08.2023 Украина.ру

Операция "Дунай": брежневская СВО, принудившая Запад к началу разрядки

В ночь на 21 августа 1968 года полмиллиона военных из стран Варшавского договора – СССР, а также социалистических Болгарии, Венгрии и Польши – вторглись в Чехословакию, чтобы остановить её дрейф на Запад. Брежневская СВО полностью удалась

2023-08-20T18:00

2023-08-20T18:00

2023-08-20T18:00

история

история

1960-е

социализм

ссср

чехословакия

леонид брежнев

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Одной из ключевых причин вторжения в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР), получившего название Операция "Дунай", историки называют опасение руководства СССР потерять влияние на эту страну. Причем речь шла не только о политическом и экономическом своенравии, которое с января 1968 года демонстрировал новый лидер ЦК Компартии Чехословакии (КПЧ) Александр Дубчек.Конечно, реабилитация репрессированных, отмена цензуры, политический плюрализм, проекты рыночных реформ и самостоятельной внешней политики, которые получили название "Пражской весны" и пользовались огромной поддержкой как населения, так и президента ЧССР Людвика Свободы, беспокоили Москву в идеологическом плане. Но в возможном дрейфе Чехословакии на Запад был и важный военный аспект.Согласно опубликованным в 2009 году документам ЦРУ, в случае войны Организации Варшавского договора (ОВД) с НАТО именно чехословацкая армия должна была сформировать первый эшелон атаки на южные земли Западной Германии (ФРГ) – Баварию и Баден-Вюртемберг. "Сокращение советских сухопутных войск в начале 1960-х годов только увеличило значение чехословацкой армии в военном планировании СССР и стран Варшавского договора", – говорится в обзоре ЦРУ о причинах Операции "Дунай".При этом до 1968 года ЧССР оставалась единственной страной ОВД, где не было советских военных баз. В итоге стремление удержать Прагу любой ценой и стало определяющим фактором в принятии решения о силовой операции. Стоит отметить, что руководители социалистических Германии (Вальтер Ульбрихт), Болгарии (Тодор Живков) и Польши (Владислав Гомулка) занимали жёсткую позицию в отношении событий в Чехословакии, и в определённой мере влияли на советского лидера Леонида Брежнева. При этом лидер Венгрии Янош Кадар, ссылаясь на опыт 1956 года, заявил, что чехословацкий кризис нельзя решить военными средствами и необходимо искать политическое решение.Учитывая складывавшуюся военно-политическую обстановку, весной 1968 года объединённое командование Варшавского Договора совместно с Генеральным штабом ВС СССР разработало операцию под кодовым названием "Дунай". Ей предшествовала серия масштабных военных учений, в том числе на территории ЧССР.Стоит отметить, что Москва до последнего пыталась достичь политического решения, "рекомендуя" назначить на руководящие посты в КПЧ и правительстве ЧССР "верных идеям социализма" людей, даже не требуя отставки Дубчека. 29 июля – 1 августа 1968 года в приграничном с СССР городке Чиерна-над-Тисой прошла закрытая встреча, в которой участвовали полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиум ЦК КПЧ вместе с президентом Чехословакии Людвиком Свободой, но обещаний сменить политику со стороны Праги не прозвучало.3 августа 1968 года в Братиславе состоялась встреча руководителей шести коммунистических партий – СССР, ЧССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. В принятом на ней заявлении содержалась фраза о "коллективной ответственности в деле защиты социализма". На встрече Дубчек пообещал Брежневу провести необходимые кадровые изменения, но затягивал с их реализацией, ссылаясь на необходимость проведения пленума ЦК КПЧ.16 августа в Москве на заседании Политбюро ЦК КПСС состоялось обсуждение положения в Чехословакии, и были одобрены предложения о вводе в эту страну войск ОВД. 18 августа в Москве состоялась встреча лидеров СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии. Были согласованы все мероприятия, в том числе выступление "здоровых сил" КПЧ с просьбой о военной помощи. При этом менее чем за сутки до вторжения Брежнев распорядился отменить непосредственное участие в нём около 15 тысяч военных из ГДР (включая мотострелковую и танковую дивизии).В книге словацкого историка Марка Столарика "Пражская весна и вторжение Организации варшавского договора в Чехословакию в 1968 году: 40 лет спустя" сказано, что от участия в Операции "Дунай" немецких военных руководство СССР предостерегли высокопоставленные чехословацкие оппоненты Дубчека, втайне поддержавшие советское вторжение. Они передали в Москву опасения, что присутствие немецких танков и солдат на улицах чешских городов разъярит население, помнящее о Мюнхенском сговоре – разделе Чехословакии нацистской Германией в 1938 году.В итоге войска ГДР остались на границе в качестве резерва, а в Чехословакии находилась лишь небольшая оперативная группа из нескольких десятков военнослужащих Национальной народной армии ГДР. Численность же совместной группировки войск, которые готовились войти в Чехословакию, составляла около 500 тысяч человек при поддержке 5 тысяч танков и БТР. Наибольшие силы предоставил СССР – почти 200 тысяч человек, включая 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка. Таким образом, Операция "Дунай" стала самой масштабной для СССР и стран социалистического лагеря с момента окончания Второй мировой войны.Ввод войск в ЧССР осуществлялся в 18 местах с территории ГДР, ПНР, СССР и ВНР. Ключевая фаза Операции "Дунай" началась в ночь на 21 августа 1968 года с обманного маневра. Подлетая к аэродрому "Рузине" в Праге, якобы пассажирский советский самолет запросил вынужденную посадку из-за предположительного повреждения. Однако на его борту находились военные из 7-й воздушно-десантной дивизии.После посадки они захватили все объекты аэропорта, включая его диспетчерскую башню. Таким образом, была обеспечена посадка остальных десантных самолетов и массовая высадка советских войск – военно-транспортные Ан-12 садились на полосу аэропорта "Рузине" ежеминутно.Войска немедленно отправились в центр Праги. Менее чем за сутки были заняты все важные стратегические объекты на территории Чехословакии, в том числе в Праге, Брно и Братиславе. Были блокированы основные дороги, мосты, выезды из городов, заняты здания радио и телевидения, типографии и вокзалы, телеграфы и главпочтамты, здания ЦК КПЧ и правительства ЧССР, другие административные здания городов и областей, а также предприятия военной промышленности и штабы воинских частей.Армия и правоохранительные органы Чехословакии никакого сопротивления не оказали, выполняя соответствующий призыв президента страны Людвика Свободы, озвученный по Чешскому радио. Однако именно здание этой радиостанции стало одним из эпицентров стихийного сопротивления, там были установлены баррикады, при уничтожении которых погибли около полусотни человек. Всего жертвами Операции "Дунай" считаются 108 граждан Чехословакии, ранения получили свыше 500. Официальные боевые потери советских войск с 21 августа по 20 сентября 1968 года составили 12 человек, небоевые – 84 погибших и умерших.К 4:30 утра 21 августа здание ЦК КПЧ было окружено советскими войсками и бронетехникой, в здание ворвались советские десантники и арестовали присутствовавших. Хотя большинство источников сообщает, что Дубчек и пять его соратников (премьер-министр Олдржих Черник, спикер парламента Йозеф Смрковский, члены ЦК КПЧ Йозеф Шпачек и Богумил Шимон, а также глава Национального фронта Франтишек Кригель) сразу были вывезены в Москву, однако первоначально их доставили на Западную Украину.Чехословацких лидеров привезли самолётами в Ужгород, а оттуда на БТРах – в загородную резиденцию Закарпатского обкома компартии Украины возле села Камяница, где содержали в изоляции по отдельности. В Кремль же их перевезли самолётом с военного аэродрома в Мукачево только 23 августа 1968-го, после телефонного разговора Дубчека с Брежневым.24-27 августа 1968 года в Москве состоялись переговоры, на которых от чехословацких лидеров требовали подписать документ, в котором ввод войск оправдывался как вынужденная мера – по причине невыполнения обязательств чехословацкой стороны, принятых по итогам переговоров в Чиерне-над-Тисой и Братиславе, и неспособности предотвратить возможный государственный переворот "контрреволюционных сил". Дубчек и его соратники (кроме Франтишка Кригеля) так называемый "Московский протокол" подписали, и согласились, что сроки вывода войск ОВД поставлены в зависимость от "нормализации обстановки в ЧССР".16 октября 1968 года между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии. Согласно нему, часть советских войск оставалась на территории ЧССР "в целях обеспечения безопасности социалистического содружества". На следующий день начался поэтапный вывод большинства советских войск с территории Чехословакии, который завершился к середине ноября 1968-го.Хотя Александр Дубчек оставался главой ЦК КПЧ, однако фактическая власть в стране сразу же перешла к Густаву Гусаку, который до того был заместителем главы правительства ЧССР и лидером Компартии Словакии. В апреле 1969-го Гусак был избран первым секретарём ЦК КПЧ, позже её генеральным секретарём, и руководил Чехословакией до 1989 года, став в 1975-м также президентом ЧССР.В результате проведения операции "Дунай" Чехословакия осталась членом восточноевропейского социалистического блока. Советская группировка войск (до 130 тысяч военных) оставалась в Чехословакии до июня 1991 года.Американский историк польского происхождения Владислав Кульский считал, что советское вмешательство в ЧССР укрепило коммунистические режимы, так как показало, что СССР не остановится перед применением силы для защиты своих интересов, а его противникам нет смысла рассчитывать на вмешательство Запада в силу советско-американского ядерного паритета.При этом большинство аналитиков согласны с выводом, что Операция "Дунай" ускорила наступление периода так называемой "разрядки напряжённости" в отношениях между Востоком и Западом, основанного на признании существовавшего в Европе территориального статус-кво.

https://ukraina.ru/20221110/1040690681.html

https://ukraina.ru/20180814/1020812373.html

https://ukraina.ru/20230314/1044328162.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, 1960-е, социализм, ссср, чехословакия, леонид брежнев