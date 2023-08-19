https://ukraina.ru/20230819/1048779502.html

Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова

Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова - 19.08.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова

УПЦ МП запретили проводить традиционный крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. А в Прикарпатье сожгли частный дом, где верующие этой конфессии, лишенные храма, собирались на богослужения.

2023-08-19T03:11

2023-08-19T03:11

2023-08-19T03:12

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В четырех областях региона запретили крестный ходы УПЦ МП в ПочаевКаноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в августе на протяжении десятилетий традиционно проводила крестный ход от Каменца-Подольского (Хмельницкая область) до Свято-Успенской Почаевской Лавры (Тернопольская область). Шествие начиналось накануне Преображения Господня (19 августа), а завершалось 25 августа.Однако в 2023 году власти Тернопольской и Хмельницкой областей официально запретили проведение "массовых религиозных мероприятий" в эти дни. Аналогичное решение приняли также власти в соседних Волынской и Ровенской областях, откуда паломники тоже в эти дни традиционно прибывали в Почаев.Совет обороны Тернопольщины, действующий при Тернопольской областной военной администрации (ОВА), запретил проводить пеший ход через область 19-25 августа. На его заседании были заслушаны доклады военных, представителей СБУ и полиции. Военнослужащие и правоохранители настаивали, что во время военного положения шествие представителей УПЦ МП может вызвать нарушения общественного порядка, поэтому следует воздержаться от любых подобных акций паломников."Начиная с 19 августа, представители Московского патриархата могут совершить шествие с территории Хмельницкой области, переходя через Тернопольскую область в Почаев. Что было предложено, учитывая ситуацию, заслушав военных, представителей СБУ, Нацполиции, а также коменданта области. Было принято решение о запрете таких действий на территории области", – заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.В полиции Тернопольской области добавили, что перед решением проанализировали подобные мероприятия, которые проводились в прошлом году в области, и пришли к выводу, что пешее шествие может быть опасно прежде всего для самих паломников. То есть, говоря прямо, на верующих могут напасть местные "патриоты"."Сейчас идёт война, есть информация, что могут быть провокации на подобных мероприятиях. Полиция, конечно, будет усиленно работать для недопущения таких вещей, но данное мероприятие несет ту опасность, что могут быть нарушения общественного порядка, могут быть провокации врага, которые могут затем использовать в своих средствах массовой информации для пропаганды. Поэтому считаем нецелесообразным проведение такого мероприятия", – отметил исполняющий обязанности начальника Тернопольского областного управления полиции Сергей Зюбаненко.В Хмельницкой области также запретили проведение массовых религиозных мероприятий, и в первую очередь речь шла о традиционном крестном ходе в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. О соответствующем решении совета обороны области сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин ещё 19 июля."В том числе, речь идет о паломническом шествии большими и малыми группами, в Хмельницкой области, на пути к Свято-Успенской Почаевской Лавре. Дополнительно также рекомендовали органам местного самоуправления провести разъяснительную работу на подведомственных территориях относительно необходимости неукоснительного соблюдения запрета проведения подобных мероприятий", – отметил Тюрин.Главы Волынской и Ровенской ОВА Юрий Погуляйко и Виталий Коваль на минувшей неделе также заявили о запрете проведения в областях "массовых религиозных мероприятий" с 19 по 25 августа 2023 года. Хотя они и не уточнили, что речь идет о крестном ходе УПЦ МП, но в эти дни традиционно проходит только он.Ранее верующие УПЦ МП проводили подобные крестные ходы в Почаев. Последний состоялся 5 августа 2023, когда почитается Почаевская икона Божией Матери. Тогда в Почаевскую Свято-Успенскую лавру прибыли более тысячи паломников из разных городов Украины, при этом никаких "провокаций" не было. Комментируя этот факт, начальник управления этнополитики, свободы совести и цифровых трансформаций департамента культуры и туризма Тернопольской ОВА Игорь Кульчицкий отметил, что в то время запрета на проведение шествий не было.При этом давление на УПЦ МП в регионе осуществляется не только путем административных решений. В ночь на 17 августа в городе Городенко в Ивано-Франковской области сгорел частный дом, переделанный под храм, где собирались на богослужения верующие этой конфессии.Как сообщило Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 17 августа около 04:30 на улице Владимира Великого в Городенке возник пожар в приспособленном под церковь жилом доме. "Когда спасатели прибыли на место, одноэтажное деревянное здание площадью 112 квадратных метров было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен в 5.30 утра, никто не пострадал" – сказано в сообщении.В начале августа местные "патриоты" устроили протест возле этого дома, требуя от стражей порядка "прекратить незаконное собрание". Тогда верующих УПЦ МП разогнали, однако полицейские заявили, что больше ничего не могут поделать, потому что дом находится в частной собственности.В руководстве Львовского городского совета обнаружили сепаратистаСотрудники Управления СБУ во Львовской области 15 августа задержали на взятке и. о. начальника управления охраны исторической среды Львовского городского совета Георгия Корнеева. В помещении управления правоохранители провели обыск. Пресс-служба горсовета факт задержания должностного лица подтвердила. В сообщении было сказано, что Корнеева подозревают в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении служебным положением. В горсовете подчеркнули, что будут способствовать проведению расследования.На следующий день в прокуратуре сообщили, что Георгий Корнеев потребовал 1500 долларов взятки за согласование технической документации на перепланировку квартиры в коммерческое помещение и обустройство отдельного выхода из неё на улицу. Следователи задержали чиновника и львовянку, подозреваемую в пособничестве в вымогательстве взятки.О самом Георгии Корнееве известно немногое. Он учился в Институте архитектуры и дизайна Львовской политехники. До работы во Львовском городском совете он публиковал противоречивые сообщения в соцсетях, в частности, и в ныне запрещенной на Украине российской сети "ВКонтакте" с соболезнованием одесситам, погибшим 2 мая 2014 года, и видео с коммунистической символикой. Эти публикации до сих пор доступны на его неактивной с 2017 года странице в сети "ВКонтакте" и активной в Facebook*.Последние три года Корнеев работал в управлении охраны исторической среды Львовского горсовета, был заместителем его начальника Лилии Онищенко, а после её увольнения был назначен временным исполняющим обязанности руководителя управления. Его деятельность была связана с реставрациями и мозаичным наследием Львова, он также активно комментировал и занимался декоммунизацией города.Однако уже 17 августа во львовских СМИ появилась информация о том, что в 2015 году, будучи студентом, он дал интервью базирующемуся в Крыму российскому агентству News Front. В нем Корнеев утверждал, что львовяне поддерживают федерализацию Украины и создание так называемой Галицкой республики, а также называл националистов холуями и приспособленцами."Они видят, что та власть, которую они привели, не дала таких ожидаемых результатов. Есть даже небольшие сепаратистские настроения среди галицкой элиты, чтобы сделать свою такую галицкую автономию по этому поводу... Стало даже хуже, чем при Януковиче, которого они не могли терпеть", – заявлял тогда Георгий Корнеев в разговоре с Сергеем Веселовским.Также он утверждал, что галичане легко согласились бы стать отдельной республикой в составе федеративной Украины, по примеру "ЛНР" и "ДНР". Он также заявил, что если бы в 1990-х Украина стала федерацией, то могла бы сохранить территорию в тех границах, которые были тогда. При обсуждении львовских "националистов и бандеровцев" Георгий Корнеев сказал, что так называемые львовские националисты "не понимают идеологии нацизма и социал-национализма Гитлера, однако поддерживают его".Комментаторы новости о "сепаратисте во Львовском городском совете" сразу же вспомнили о тесном сотрудничестве городского головы Львова Андрея Садового с российским олигархом Михаилом Фридманом, много лет поддерживавшим различные проекты мэра, прежде всего джазовый фестиваль. Пеняли также Садовому и на выделение земли под новую табачную фабрику компании Philip Morris, которая отказалась сворачивать бизнес в России. При этом информации от СБУ об открытии в отношении Корнеева производства по политическим статьям пока нет.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html

https://ukraina.ru/20230811/1048611131.html

https://ukraina.ru/20230412/1045258681.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, галиция, упц мп, почаевская лавра, львов, садовой