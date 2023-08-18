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Валерий Онацкий: В Мариуполе они делали детей врагами собственных родителей

Валерий Онацкий: В Мариуполе они делали детей врагами собственных родителей - 18.08.2023 Украина.ру

Валерий Онацкий: В Мариуполе они делали детей врагами собственных родителей

Валерий Анатольевич Онацкий, начальник службы по делам семьи и детей администрации города Мариуполя, воспитывает детей, которые остались без родительской опеки, более 20 лет. За эти годы он воспитал три поколения

2023-08-18T03:54

2023-08-18T03:54

2023-08-18T03:54

интервью

мариуполь

дети

днр

"азов"

украина

националисты

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Гендиректор металлургического комбината имени Ильича Вадим Бойко всячески помогал в этом благородном деле. Комбинат помог организовать общество "Искренность", подобрать земельный участок, на котором подростки сами строят себе приют. Комбинат уже не работает, Вадима Бойко уже нет, Мариуполь стал российским городом, а дети и дело жизни остались. Журналисты издания Украина.ру побеседовали с Валерием Онацким об украинской пропаганде, человеческих ценностях и о том, какие качества нужно прививать подрастающему поколению.- Итак, Валерий Анатольевич, какой у нас противник?- Наш оппонент, наш противник, наш враг-нацист, я скажу прямо – пока что нас обыгрывает.Играют они на элементарном, на самых низменных человеческих чувствах – это выгода, "вы совки", как они нас называют, "пособники Сталина", как фанаты Сталина. Какие фанаты, идиоты? Вы что, совсем очумели?Так вот, понимаете, это наш противник, он нас обыгрывает в плане того, что информационно работает с молодежью, и работает, выставляя нас дураками, как это называется по-украински – "прыхильниками" какой-то сумасшедшей идеи.На самом деле мы должны их переиграть, и показать, что мы здравомыслящие люди. Как я им говорил, ну какой Бандера, XXI век, скоро инопланетные приедут делегации, вы про Бандеру им будете рассказывать, вы что с ума сошли?Это все умершее в прошлом, пусть там и остается, не трогайте и не ворошите. Этот Бандера с ума сошел в аду от вас, вы его жарить еще больше заставляете, своими убийствами его имя используя, что ж вы творите…Это так, по-человечески, у меня были возможности с "Азовом"* пополемизировать, со всей этой швалью, извиняюсь, конечно, по-другому не назовешь. Мне удалось с самим Билецким (Андрей Билецкий, основатель нацбата. - Ред.) иметь неприятную беседу. он потащил меня расстреливать зачем-то. Сумасшедший тип.- Это здесь, в Мариуполе?- Ну да, в 2014 году они решили меня…- За что?- Мы вышли с протестом против фашизма. Мы и наши воспитанники.- И что, за это можно расстреливать?- Они считают, что да. На тот момент я был помощником депутата Верховной Рады. Ему было плевать – за шкирку, на речку.- Это реальные намерения?- Бахнули над головой с автомата, это реальные намерения? Страшно! Там момент такой, ну чушь, как это называется – стандартный набор идиота. "Слава Украине орать будешь"? Ты такой думаешь: не буду - сдохнешь. Понимаешь, что ты же не будешь орать это, и так тоскливо это понимать. Глаза зажмурил…Я с ними полемизировал – я увидел, что это за люди. Циничные, хваткие, умные, прагматичные, они очень хорошо понимают, что они делают, зачем они это делают.Я как бы уличный хлопец, вырос на улице, а потом работал каменщиком, среди мужиков нормальных, прожженных каменщиков-огнеупорщиков, которые в "мартен" лазили в 1700 градусов - глаза на лбу, такие люди. Привык не терять головы ни в какой ситуации.Ну я задал им вопрос в конце. Говорю, вы вообще считаете, что это демократично – вытащили меня сюда, устроили этот кошмар, буцали ногами. Вы вменяемые пацаны?Они меня уже бросили, наручники сняли, скотч отмотали, уже провели свою воспитательную процедуру. Там какая-то женщина лазила по кустам. Когда я уже выходил оттуда, говорит: "Сынок, тебе повезло, троим до тебя не повезло – они в речке остались".Не знаю, повезло, не повезло… Живой и слава Богу. И почапал до дому.Я задал им вопрос про демократию, ответ был знаешь какой? Они заржали как лошади, просто тупо заржали: "А ты, что, веришь в демократию? Ну, тип, мы вроде посмотрели, ты вменяемый. Ты веришь в демократию? Нету ее! Есть мы, и будет так как мы скажем. Развернулись и поехали.Я, кстати, до последнего боялся, что они меня в спину застрелят. Я все время старался не поворачивался к ним спиной.И вот я тебе так скажу: понимаешь, нам сейчас надо здравомыслие, нам необходимо именно бороться с ними не их методами, а своими собственными. И эти методы должны быть эффективными, действенными. Мы должны поднять людей духовно, мы должны их увлечь, мы должны их повести, мы должны дать им ориентир.Я не пророк и не какая-то там умная лошадь. Я просто размышляю, как здравый человек. Если мы будем продолжать проигрывать эту войну идеологическую, а у них идеология, конкретная идеология…- Даже сейчас то, что я вижу - вы подкрепили все слова реальным делом.- А как иначе, за слова отвечать нужно.- Мы сидим в беседке, которую построили ваши воспитанники, и вот эти камни пережили фугасный удар. У них то, что я видел – это лагери пластунов, литература детская с уклоном в бандеровщину.Недавно мне показали книжку, изъятую из Волновахской библиотеки. Вроде бы, казалось, исторический комикс детский, про князя Владимира. Но в конце мать князя Владимира говорит такие слова: "И вот, украинцы, бойтесь, однажды появится Владимир, который поведет всех на гибель". И под звездочкой сноска: "Имеется в виду Владимир Ленин".- Да ты шо! Вот это да! А они не задавались вопросом, что Владимир Ленин повел к электрификации страны? Металлургия, которая стала на уровне, технологии.- Я уж не говорю, что они книжки с фресками Бандеры выпустили, и новые завезли в Волноваху.- Я вам покажу, у меня есть фотография, буклет был, как-то называется "Азов", их банда, и там была идеология. Я в телефоне сфотографировал, покажу, есть этот буклет на работе. Это ребята нашли, принесли, отдали.Там четко написано: "Индивидуум как индивидуум является самовлюбленной эгоистической истотой". "Истота" по-украински - это существо, это даже не животное, а существо. А вот когда он в национализме – тогда он являет собой ценность.- Это вообще Третий рейх.- Там ужас какие слова. Из прошлого движемся в будущее, мы уже мертвы - дурдом какой-то. Я почитал, у меня дыбом волосы встали, хотя и так их мало стало.Мысль какая! Это ж вникает в сознание людей, в основном молодежи. Это ужас, это нельзя так делать, это же скотство!- Извините, перебью. Вопрос банальный, по работе, в общении хотя бы с теми же москвичами приходится отвечать на этот дурацкий и банальный вопрос: "На той стороне нацисты, почему мы их называем нацистами?"- Да это же элементарно. К тому же нацистская философия, идеология, нацистские ценности. Ценности нацизма, что одна нация круче чем другие.- Почему они нас называют нацистами?- Знаете, как говорят – "на вору шапка горит". Кричи "вор, вор, вор", и от тебя глаза отведут! Чтобы отвести от себя – надо кого-то сделать нацистом. И вот тут мы должны контрработу провести свою, своими ценностями, исконными ценностями.Советская идеология не несла ничего плохого, в принципе. Если убрать показушничество и какое-то очковтирательство, то она в своей основе несла очень много положительного.И мы можем на это опираться с легкостью. Мы семьдесят лет создавали то, что вы не можете разграбить за последние тридцать. Вы, как говорил один политик, собачьей будки не построили. Вы только орете – Россия зверь, Россия враг, это что за шизофрения такая? Перестаньте это орать, займитесь возделыванием своей земли и созиданием среди своего народа. На хрена вы орете на нас?- Они с 2014 года в Мариуполе, кроме здания СБУ, что-то построили?- Ничего. Ну, какие-то парки лепили, но парки – это такой функционал, пришел и посидел. А где школы, садики, дома? Это все осталось от Советского Союза. Они даже если что-то реконструировали – это советское наследие. Чтоб с нуля построить и поднять – такого же не было.- Таким образом приходим к выводу, что у их идеологии нет никакой фундаментальной основы.- Да, у них идеология – это кого-то сделать виноватым, кого-то унизить, оскорбить, показать какие-то ущербные моменты. У всех бывают свои слабости, у всех есть промашки, это однозначно.И вот их раздуть в таком виде, как из мухи слона – вот в таком виде преподносят. Это скотство, это издевательство. Я не знаю, так людей унижать, собственный народ. Он очнется.Украинцы неглупые люди. Мы же не воюем с украинцами. Мы не воюем с Украиной – она была в составе Советского Союза. Зачем нам воевать с теми людьми, которые были с нами с единым взглядом на жизньМы воюем с идиотами, которые прививают сейчас мерзкое, отвратительное, неприемлемое для души. Рано или поздно придет сознание человеку и тем украинцам задуренным. Они поймут.Когда-то немцы одумались и до сих пор нацизм для них это самое страшное, что может быть. Так и здесь будет. Кто его знает, сколько смертей будет, сколько поломанных судеб, жизней? Это плохо.- А ваши воспитанники как смотрят на это все?- Отвратительно для них это все. Им неприемлемо. Они понимают, что это неправильно. Они, может, не могут разобраться как мы с вами в тонкостях и деталях, но душа у них чувствительная, они понимают, что это не настоящее, что это подлое.Они видели, как "азовцы" избивали наших воспитанников. Я баллотировался в депутаты, в 2021 году здесь, в Мариуполе. Я прошел. Но как я прошел, с какими боями! Ребят отдубасили, десять на одного.Они всегда очень подло поступают, они всегда количеством берут. Наших было десять, а их было шестьдесят, ну, куда! Но наши дрались, двоих отправили в реанимацию, наши сломали носы, ключицы, зубы повыбивали.- Только потому, что не так думаешь.- Да, только потому что "ты москаль, ты не должен, взгляд на жизнь твой должен быть таким, как у нас".- "Оставайся, мальчик, с нами".- Да. Любой взгляд, который не соотносится с их позицией, уже враждебный. Опасная философия. Любой, неважно, может ты какой-то буддист, все – уже на тебя они смотрят с прицелом – ты шо там?Имеешь же ты право думать, как ты считаешь нужным?- Конечно! И более того – выражать свою точку зрения.- Я думаю, что все это закончится для них плохо, и это однозначно.- У них тоже есть дети.- Есть дети, да. Вы знаете, что самое страшное? Вот здесь, когда они в Мариуполе были, они начинали делать наших детей врагами своих собственных родителей. Обрабатывали.Родители жили дома, у них взгляды такие пророссийские, а дети, уже получив обработку, приходили домой – "да ты, папа, совок! Да ты, мама, гонишь".Враждебность навязывали, чтобы дети пошли против родителей. А это правильно, с одной стороны – с нацистской стороны. Они захватывали умы, им не нужно было нас собственными руками наклонять, это бы сделали наши дети. Просто сказали: "вы отмершее прошлое, заткнитесь, у вас нет своего слова".Вот представьте, как интересно было наблюдать этот ужас с позиции "ничего себе, как глубинно все проработано, это ж не просто поверхностное, интуитивное".- Я слышал от донецких товарищей такое сравнение Украины с некоей сектой…- Что-то в этом есть.- А граждан Украины, жителей Украины одурманенных - с членами этой секты, с которой нам однажды придется как-то работать.- Мы должны дать альтернативу, которая была бы лучше, чем то, что дают они, а они дают выгоду в первую очередь. Что Европа поможет, завалит батончиками, сахаром, конфетами. Мы будем жить классно, все будет ништяк, все у нас будет хорошо. Они им рассказывают эти байки, играют на низменном чувстве человека – выгоде.Мы должны дать альтернативу - человеческие ценности, человеческое участие, своими руками создавая и строя будущее. Невозможно будущее купить. Это неправильно. Будущее можно создать.Если мы его создадим – тогда мы туда и придем, в это будущее. А у них будущего нет, они ничего не создают. Вы же знаете по истории, если народ ничего не создает – будущее исчезает. Вот они живут без будущего, они живут сегодняшним днем.Привезли им подачку, привезли им снаряды, привезли деньги на бюджет – и все, живут. А простой люд еще недопонял до конца, но когда-то ж люди перестанут, и что тогда? Секта куда побежит? Топиться?- С обрыва в пропасть.- Даже в море не утопишься, уже будет российским. В Днепре придется вылавливать их трупы, ужас. Это так, философски.- У вас 447 воспитанников?- Это сироты, которые живут под опекой. У меня сейчас главные эти два парня – "банда", которая живет в "Русалочке" на Мелекино. У нас детский лагерь.Мы когда выезжали отсюда, 16 марта, уже было просто тяжело. Не просто тяжело, а летело все, что можно было лететь, ужас такой стоял. А мы в центре города были, там прятались, но там уже все, такая каша была…И мы организовались, нас было 114 человек, и вот такой толпой машины, то-се, организовали люди, посбивались к нам, которые знали. Знали, что мы всегда организованы и сможем выстоять.Мы когда выехали отсюда, с Мариуполя в пансионат "Русалочка" от комбината Ильича. Он законсервированный стоит просто, ждет своего часа, своего времени. И мы туда рванули. Людей куда-то надо было селить.Я человек ответственный, ребята мои привыкли быть ответственными. Я один бы не смог, если бы не было такой команды ребят, которые не растерялись, не потерялись, у них крыша не поехала.Одному оторвало палец во время боевых действий. Он с оторванным пальцем грузил раненых и возил их в больницу. Это уму непостижимо! Вы понимаете момент истины!В пансионате мы остановились, он ничейный. Комбината уже нет, ничего нет, а пансионат есть, и там все есть – постельное белье, посуда. Вадим Семеныч Бойко был обстоятельный человек, он всегда думал о будущем.Мы приехали, спасибо Семенычу, в прошлое мы ему говорим "спасибо", потому что даже после его смерти мы до сих пор приносим пользу его делами.Пансионат этот работает, он остался за нами, так виртуально еще мы его оформить пытаемся, чтобы он был социально ориентирован, не просто зарабатывались деньги.В прошлом году там целое лето оздоравливались сироты, инвалиды, дети. В этом году уже и простые дети Мариуполя туда поехали, и инвалиды. "Молодая гвардия "Единой России" помогает, потому что Аверкин Никита, воспитанник наш, возглавляет МГЕР. Помогает "Юная армия", помогают все. Люди, которые неравнодушны – много волонтеров.19 августа будет закрытие этого лагеря. И никаких ЧП, ничего у нас не произошло, все было отлично, замечательно.Все бесплатно, все сами. Ребят мы обучаем и готовке, и уборке. Понимаете, это курс молодого бойца. Они учатся разбирать-собирать автомат, маршировать, петь песни вместе, тематический просмотр фильмов. Еще вдобавок с нами живут ветераны Великой Отечественной, они приехали тоже оздоровиться.Тамара Петровна, ей девяносто с гаком лет, ее дочка. Мы соблюдаем эти вещи, чтобы всем людям было нормально. Нормально! Не надо что-то сверхъестественное, нормально - достаточно!И думаю, что не подвиг, это обычное дело, так должен жить обычный человек.- Вообще да. Мы просто подзабыли.- Да, мы просто охренели немножко от своей дурости, а на самом деле вот так мы и должны друг друга поддерживать, плечом к плечу, и не было нацизма никакого. Упустили что-то.*Деятельность организации запрещена в РФ

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, мариуполь, дети, днр, "азов", украина, националисты