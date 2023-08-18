https://ukraina.ru/20230818/1048764258.html

Воспитали по Макаренко: как в Мариуполе сироты сами строят приют

Воспитали по Макаренко: как в Мариуполе сироты сами строят приют - 18.08.2023 Украина.ру

Воспитали по Макаренко: как в Мариуполе сироты сами строят приют

Новые дороги прокладывают по всей ДНР. От границы с Ростовской областью до Донецка работы еще идут, но до Тореза, а также на юг республики уже уложен новый асфальт, кое-где бордюры. Гладкая как стекло дорога на солнце заливается оптическими лужами. От Запорожской области до Мариуполя проехаться одно удовольствие. Ровно, красиво и быстро

2023-08-18T09:28

2023-08-18T09:28

2023-08-18T09:28

эксклюзив

мариуполь

дети

приют

днр

россия

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В Мариуполе все также, как и зимой, кипит работа. Какие-то многоэтажки снесли, какие-то продолжают восстанавливать. На въезде - новый жилой массив и клиника. Таких проблем, как с водой и "хаймарсами" в Донецке, здесь нет. Но появились очереди в магазинах. Говорят, всего в городе пока что два крупных супермаркета, один из них - куда нужно было попасть журналистам Украина.ру. Десять касс, и у каждой стоят человек по десять-пятнадцать с тележками, забитыми товарами. Среди покупателей в очередях много молодых мамочек с детьми - кто-то с грудничками, кто-то с колясками, кто-то держит малышей за ручку.- Мне 90-е это напоминает. Тогда во дворы заезжали машины, торговали яйцами с рук. Вокруг каждой машины собиралась винтовая очередь - такая спираль, и родители всегда старались взять с собой в очередь детей - так можно было купить, условно, не один десяток в руки, а два, - делюсь воспоминаниями с коллегой.Барышня с ребенком просит ее пропустить.Коллега молча кивает головой. Но если 90-е были тотальным развалом, безнадежной пропастью и обрывом, куда мы в одночасье рухнули, и даже появилась та самая "незалежная", которая сейчас достигает своего кровавого апогея и убивает людей за доллары в кредит, дети в очередях российского Мариуполя - как минимум признак того, что город живет, и жить будет. Есть для кого стараться - ради нового поколения. Акцент, безусловно, на детях. И это радостно, когда на улицах того же Донецка видишь беременных.Взяли все необходимое, чтобы прийти в гости не с пустыми руками. А ждет нас мариуполец Валерий Онацкий, который двадцать лет жизни отдал на воспитание детей-сирот и из неблагополучных семей. Он воспитал за эти годы целых три поколения беспризорников. И сейчас подростки под его руководством и по системе воспитания Макаренко строят сами для себя… жилой дом-приют на дачном участке.Дачи в Мариуполе - обычные одноэтажные домики из досок или камней с оцинкованной или шиферной крышей. Ориентируемся по адресу, ползем по грунтовой дороге, цепляя ветки слив, и разглядываем следы боевых действий на фасадах.- Ого! Смотри, вот это фазенда, - говорит коллега и показывает на выделяющийся каменный замок с башенками и золотыми львами на беленом заборе.- Наверное, кто-то не успел достроить, - предположил я.И звоним Валерию: доехали. Он появляется из-за угла, зовет за собой, и подводит к… тому самому дворцу. Приехали. На улицу выходят три пацана, они помогают выгрузить гостинцы. У одного из них фамилия Высоцкий, и Валерий шутит: смотрите как интересно получилось, к нам приехал друг Высоцкого Туманов.- Все, что вы здесь видите, это отлито, изваяно, сварено детскими руками, - Валерий показывает на ротонду с позолоченным шпилем. - Вот этот купол - очень сложная сварочная работа, которую 16-летние пацаны смогли выполнить. За такую работу сразу дают разряд.Рядом с ротондой - скульптура Венеры Милосской. Это - подарок народной актрисы Украины Светланы Ивановны Отченашенко, женщины-легенды Мариуполя. При жизни она добивалась того, чтобы в театре ставили ставили спектакли на русском языке, традиционные ценности, и, главное, того, чтобы в украинские времена Мариупольский театр называли Русским драматическим театром. Наставником для беспризорников был генеральный директор металлургического комбината имени Ильича Владимир Семенович Бойко. На участке установлена мемориальная доска, выгравирован девиз: живите во имя людей, стройте во имя людей.- И этого достаточно. Не надо никаких идей, никакого утопизма. Просто живите, но с пользой для людей, для общества, - говорит Валерий и проводит для нас экскурсию по участку.Идем по вымощенной плиткой дорожке, а по краям высажены самшиты, можжевельники и ели, установлены колонны в греческом стиле с чашами-вазонами. Шестнадцать тонн камня - столько понадобилось подросткам материала, чтобы построить подобие крымского Ласточкиного гнезда - это входные врата, которые мы сначала спутали с чьей-то дачей. Валерий говорит, что дети сами придумывают, что им и где построить. Впечатленные Крымом, они изваяли даже копию памятника погибшим кораблям в Севастополе. И вот, показывает Валерий, пресс-формы в кубах из деревянных брусков, обтянутые пленкой - чтобы зимой можно было сушить отливки.- Задача состояла в том, чтобы через красоту, создание красоты достучаться до души детей. Все они из сложных семей, сложные судьбы, тяжелые жизненные обстоятельства, многие сироты. Они создают красоту, и красота как бы в их души входит. Они понимают, какие прекрасные вещи можно сделать собственными руками. Через эту призму мы давали им видение будущего, - говорит Валерий. - А вот они создали фонтан в итальянском стиле. Эксклюзивная работа! Фонтан работал, но у нас украли насос "добрые мародеры".Помимо каменных врат, на участке построена еще одна крепость - две башни, соединенные мостом-аркой. В одной из них принимают гостей, собираются и что-то обсуждают. В другой - дети запланировали построить жилые комнаты. Во время спецоперации в башню прилетел украинский фугасный снаряд. Жилую комнату, стилизованную под грот, разнесло. В момент прилета в башне находились подростки, и их спасло только то, что снаряд попал в арку из дикого камня.- На той башне сидели наши наводчики, корректировали огонь. После этого здесь был автоматный бой. ВСУ заслали сюда ДРГ. Наши бойцы с честью приняли бой. К тому моменту наших ребят мы уже эвакуировали, солдаты сказали уходить: будет страшно, - рассказал Валерий.Следующая локация на участке - площадка для танцев и кабинет с каменным камином. На входе - гипсовые позолоченные львы в нишах. Через ручной труд подростков приучили к тому, что, преодолевая сложности, можно создать прекрасное и двигаться в нужном направлении. В кабинете собираются, общаются, играют в шахматы и шашки. На первом месте - творчество и развитие.Пока мы общаемся с Валерием, два паренька вытаскивают разбитый стеклопакет из пластиковой рамы. Его нужно заменить, а окно - вставить. Чтобы осенью ребята могли заниматься внутренними строительными работами. Они иногда живут здесь в комнате с двухъярусными кроватями, завтракают на кухне, на которой сами же положили плитку. Воду набирают из системы из бака, который сами же и установили. А на улице построили колодец под канализацию, залили бетоном крышку, и на еще сыром растворе вывели дату: 2023 год.Вообще, в Мариуполе не осталось детских домов. Все они были разбиты после того, как украинские вояки-националисты их занимали. Они разрушали городскую инфраструктуру и сами, и она пострадала во время боев, говорит Валерий.Городская администрация работает над этим вопросом, подыскивает помещение для детского социального центра. Однако случилась досадная ошибка: вместо детского социального центра в Мариуполе построили детский сад. В город приезжала уполномоченная по правам человека Анна Кузнецова, эта проблема ее заинтересовала. Собирали комиссию, переговорили, вроде бы и все должно перемениться в пользу ДСЦ, но через пару месяцев выяснилось: строится дальше детский садик. А в Мариуполе, на минуточку, зарегистрированы 447 детей-сирот и лишенных родительской опеки.Они находятся под опекой, но 120 детей сейчас находятся под опекой у людей, которым свыше 60-ти лет. Это влечет за собой определенные риски. Я буду рад, если эти люди будут жить до трехсот лет, но жизнь диктует свои условия, и всякое может случиться. Куда мы денем детей? Не дай Бог, что-то произойдет. Пока такого коллапса нет, мы стремимся создать ДСЦ. Новый глава посодействовал нам в том, чтобы бывший детский садик на проспекте Металлургов взяли на баланс города, но пока его только взяли - теперь нужно четко определить: это будет ДСЦ. Я очень переживаю, чтобы с ним не произошло то, что произошло с первым вариантом. Потому что каждый день отсутствия ДСЦ - это чьи-то судьбы, жизни и будущее. Это надо понимать всем.Мы еще долго пили чай, общались на разные темы - от истории государства российского до фатализма и зверствах украинских националистов. "Такого я еще не видел", удивленно сказал коллега Вячеслав Сычев на обратном пути в Донецк. И мы оба пришли к выводу, что это большое счастье и островок надежды, что в Донбассе есть люди со стержнем, готовые поддерживать этот мир на своих плечах. Прочитать, о чем мы беседовали с Валерием можно в интервью с ним.

https://ukraina.ru/20230818/1048765942.html

https://ukraina.ru/20230811/1048639785.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, мариуполь, дети, приют, днр, россия