Юлиан Буцманюк. Художник-стрелец под крылом митрополита Шептицкого - 17.08.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230817/1048753902.html
Юлиан Буцманюк. Художник-стрелец под крылом митрополита Шептицкого
Юлиан Буцманюк. Художник-стрелец под крылом митрополита Шептицкого - 17.08.2023 Украина.ру
Юлиан Буцманюк. Художник-стрелец под крылом митрополита Шептицкого
Спустя почти две недели после появления манифеста Главной украинской рады, который призвал украинскую молодежь встать под ружья Первой мировой, 17 августа 1914 года в Лемберге, который ныне – Львов, был создан добровольческий легион "Украинские сечевые стрельцы"
2023-08-17T13:33
2023-08-17T13:33
история
эксклюзив
гражданская война
унр
художники
львов
храм
живопись
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Подразделение подчинялось Австро-Венгерской императорской армии и состояло преимущественно из этнических украинцев.Предшествовали созданию таких батальонов молодежные спортивные организации, распространившиеся во второй половине XIX века по Европе. В частности, чешский "Сокол": крайне неоднозначный спортивный клуб "по интересам", который виртуозно маневрировал между организацией спортивных соревнований, участия во всевозможных политических акциях, и пропаганде самых разных идей – от панславизма до чистоты расы.Идейным вдохновителем "Сокола" был чешский гимнаст Мирослав Тырш, исповедовавший именно единство славян: в форме, которую он придумал для спортсменов были элементы польского, русского, русинского и черногорского национальных костюмов. Модернист Альфонс Муха от этой эстетики был в восторге, и написал полную света и оптимизма литографию к очередному фестивалю "Сокола".В социалистической Чехословакии, к слову, их не то чтобы отменили, но заменили Спартакиадами. В те же времена, к началу Первой мировой, это были типичные "титушки" послемайданной Украины: спорт, сила, нация.Галицкие отряды "Сокола" и других подобных организаций стали первыми подразделениями Украинских сечевых стрельцов, а юрист и дипломат Владимир Старосольский – первым командиром.Стрелец-художникОдин из добровольцев легиона Украинских сечевых стрельцов – художник Юлиан Буцманюк, галичанин с авантюрной судьбой.Буцманюк, уроженец Сморжова (Австро-Венгерской Галиции), большую часть своего творчества сконцентрировал на религиозной живописи – росписи храмов, создании фресок и икон. Во Львове и Жолкве ещё сохраняются его росписи, а вот в Славском Львовской области – нет.Во всех украинских биографиях художника присутствует душераздирающий эпизод, в котором озаренные отблесками ритуального пламени сотрудники КГБ сжигают картины и фрески Буцманюка во дворе Львовского художественного музея в начале 50-х. С сотрудниками КГБ все, в целом, ясно, но зачем их примеру последовали уже послмайданные власти Славского, уничтожившие в 2019 все его церковные росписи – неизвестно. Может, коммунисты.Другая важная тема творчества Буцманюка – Сечевые стрельцы, писать которых он стал едва ли не первым. Более того, роспись одной из старинных жолковских церквей сохранила представление художника об украинской истории: под куполом, под благословением Девы Марии он изобразил различных исторических персонажей, включая, разумеется и легион Сечевых стрельцов, бойцом которого сам являлся.Схожие фрески, спустя много лет, после его эмиграции в 1939 году, появятся в кафедральном соборе Святого Иосафата в Эдмонтоне, в Канаде.В жизни Буцманюка большую, а может и решающую роль, сыграл митрополит Андрей Шептицкий – более чем одиозная личность в истории Львовщины."Дорогие мои, в очень важное время ведётся война между нашим царём и московским царём, война справедливая с нашей стороны. Московский царь… хочет забрать у нас свободу, заковать нас в кандалы. Будьте верны цесарю до последней капли крови", - говорит Шептицкий во время проповеди летом 1914 года, хотя несколькими месяцами ранее написал письмо императору Николаю Второму о всецелой поддержке.Письма, в целом – жанр Шептицкого: в свое время он писал националисту Мельнику, Сталину, Гитлеру, Папе Римскому. Шептицкий находился под пристальным присмотром царской жандармерии, австрийской гвардии, гестапо и НКВД, но при этом прожил удивительно насыщенную и долгую жизнь.Шептицкий иногда бывал расчетливо сентиментален: не жалел личных средств на обучение художников и поэтов, которые в перспективе могли прославить национально-освободительные идеи Западной Украины. Так было и с Буцманюком – Шептицкий оплатил его обучение в краковской Академии изящных искусств и путешествия по Италии.Буцманюк рисовал агит-плакаты Сечевых стрельцов и УНР, осваивал фотографию, сражался, был дважды ранен, был интернирован в Чехословакии (где, каким-то образом, умудрился при этом окончить Пражскую академию изобразительных искусств), и все это лишь за время Первой мировой и Гражданской войн.Кроме религиозной и стрелецкой тематики, Буцманюк оставил несколько портретов и несколько жанровых картин, среди которых самая известная – "Смерть поэта". Творчество его относят к украинскому монументальному искусству, хотя по сути стиль Буцманюка – исключительно галичанское явление.Червона КалинаВ целом, Сечевые стрельцы не так уж часто попадали в культуру и искусство, поэтому изображения Буцманюка действительно уникальны.Первое, что можно вспомнить о них в других видах искусства – конечно, песня "Ой, у лузі червона калина", с легкой руки солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка превратившаяся теперь в "гимн теробороны", несколько песен из репертуара Квитки Цисык, и картины (в большинстве своем – графические рисунки), оставленные другими бойцами легиона. Не такими, конечно же, заметными и самобытными, как Юлиан Буцманюк.
https://ukraina.ru/20200806/1028456258.html
https://ukraina.ru/20191101/1025499318.html
https://ukraina.ru/20230223/1043768459.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, гражданская война, унр, художники, львов, храм, живопись
История, Эксклюзив, гражданская война, УНР, художники, Львов, храм, живопись

Юлиан Буцманюк. Художник-стрелец под крылом митрополита Шептицкого

13:33 17.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Віктор Заславський
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© commons.wikimedia.org / Віктор Заславський
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Спустя почти две недели после появления манифеста Главной украинской рады, который призвал украинскую молодежь встать под ружья Первой мировой, 17 августа 1914 года в Лемберге, который ныне – Львов, был создан добровольческий легион "Украинские сечевые стрельцы"
Подразделение подчинялось Австро-Венгерской императорской армии и состояло преимущественно из этнических украинцев.
Предшествовали созданию таких батальонов молодежные спортивные организации, распространившиеся во второй половине XIX века по Европе. В частности, чешский "Сокол": крайне неоднозначный спортивный клуб "по интересам", который виртуозно маневрировал между организацией спортивных соревнований, участия во всевозможных политических акциях, и пропаганде самых разных идей – от панславизма до чистоты расы.
Идейным вдохновителем "Сокола" был чешский гимнаст Мирослав Тырш, исповедовавший именно единство славян: в форме, которую он придумал для спортсменов были элементы польского, русского, русинского и черногорского национальных костюмов. Модернист Альфонс Муха от этой эстетики был в восторге, и написал полную света и оптимизма литографию к очередному фестивалю "Сокола".
В социалистической Чехословакии, к слову, их не то чтобы отменили, но заменили Спартакиадами. В те же времена, к началу Первой мировой, это были типичные "титушки" послемайданной Украины: спорт, сила, нация.
Во Львове провели историческую реконструкцию, посвященную 96-ой годовщине провозглашению ЗУНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 01:00
День в истории 6 августа: австрийский генштаб создал украинских ССВ этот день в 1914 году австрийцы начали формирование отрядов украинских сечевых стрельцов - национальных военных частей, укомплектованных добровольцами украинского происхождения. История этого воинского формирования полна парадоксов.
Галицкие отряды "Сокола" и других подобных организаций стали первыми подразделениями Украинских сечевых стрельцов, а юрист и дипломат Владимир Старосольский – первым командиром.
Стрелец-художник
Один из добровольцев легиона Украинских сечевых стрельцов – художник Юлиан Буцманюк, галичанин с авантюрной судьбой.
Буцманюк, уроженец Сморжова (Австро-Венгерской Галиции), большую часть своего творчества сконцентрировал на религиозной живописи – росписи храмов, создании фресок и икон. Во Львове и Жолкве ещё сохраняются его росписи, а вот в Славском Львовской области – нет.
Во всех украинских биографиях художника присутствует душераздирающий эпизод, в котором озаренные отблесками ритуального пламени сотрудники КГБ сжигают картины и фрески Буцманюка во дворе Львовского художественного музея в начале 50-х. С сотрудниками КГБ все, в целом, ясно, но зачем их примеру последовали уже послмайданные власти Славского, уничтожившие в 2019 все его церковные росписи – неизвестно. Может, коммунисты.
© socrealizm.com.ua
© socrealizm.com.ua
Другая важная тема творчества Буцманюка – Сечевые стрельцы, писать которых он стал едва ли не первым. Более того, роспись одной из старинных жолковских церквей сохранила представление художника об украинской истории: под куполом, под благословением Девы Марии он изобразил различных исторических персонажей, включая, разумеется и легион Сечевых стрельцов, бойцом которого сам являлся.
Схожие фрески, спустя много лет, после его эмиграции в 1939 году, появятся в кафедральном соборе Святого Иосафата в Эдмонтоне, в Канаде.
В жизни Буцманюка большую, а может и решающую роль, сыграл митрополит Андрей Шептицкий – более чем одиозная личность в истории Львовщины.
"Дорогие мои, в очень важное время ведётся война между нашим царём и московским царём, война справедливая с нашей стороны. Московский царь… хочет забрать у нас свободу, заковать нас в кандалы. Будьте верны цесарю до последней капли крови", - говорит Шептицкий во время проповеди летом 1914 года, хотя несколькими месяцами ранее написал письмо императору Николаю Второму о всецелой поддержке.
1 ноября 2019, 01:00
День в истории. 1 ноября: умер глава украинской церкви, приветствовавший Николая II, Гитлера и СталинаВ этот день в 1944 г. во Львове скончался глава украинской греко-католический церкви, митрополит Андрей (Шептицкий). Украинская пропаганда и некоторые католические круги пытаются изобразить его очередным «героем Украины», а то и совестью всей украинской нации
Письма, в целом – жанр Шептицкого: в свое время он писал националисту Мельнику, Сталину, Гитлеру, Папе Римскому. Шептицкий находился под пристальным присмотром царской жандармерии, австрийской гвардии, гестапо и НКВД, но при этом прожил удивительно насыщенную и долгую жизнь.
Шептицкий иногда бывал расчетливо сентиментален: не жалел личных средств на обучение художников и поэтов, которые в перспективе могли прославить национально-освободительные идеи Западной Украины. Так было и с Буцманюком – Шептицкий оплатил его обучение в краковской Академии изящных искусств и путешествия по Италии.
© commons.wikimedia.org / Віктор Заславський
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© commons.wikimedia.org / Віктор Заславський
Буцманюк рисовал агит-плакаты Сечевых стрельцов и УНР, осваивал фотографию, сражался, был дважды ранен, был интернирован в Чехословакии (где, каким-то образом, умудрился при этом окончить Пражскую академию изобразительных искусств), и все это лишь за время Первой мировой и Гражданской войн.
Кроме религиозной и стрелецкой тематики, Буцманюк оставил несколько портретов и несколько жанровых картин, среди которых самая известная – "Смерть поэта". Творчество его относят к украинскому монументальному искусству, хотя по сути стиль Буцманюка – исключительно галичанское явление.
Червона Калина
В целом, Сечевые стрельцы не так уж часто попадали в культуру и искусство, поэтому изображения Буцманюка действительно уникальны.
Первое, что можно вспомнить о них в других видах искусства – конечно, песня "Ой, у лузі червона калина", с легкой руки солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка превратившаяся теперь в "гимн теробороны", несколько песен из репертуара Квитки Цисык, и картины (в большинстве своем – графические рисунки), оставленные другими бойцами легиона. Не такими, конечно же, заметными и самобытными, как Юлиан Буцманюк.
Казимир Малевич - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 12:12История
Самый известный киевский художник и самая скандальная картина XX векаЗлые языки говорят, что украинская политика проста, как "Чёрный квадрат" Малевича, другие – что она непостижима, как "Чёрный квадрат" Малевича. Думается, сам Казимир Северинович не согласился бы ни с теми, ни с другими – самая знаменитая из его супрематических картин не так проста, но и не так сложна.
 
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