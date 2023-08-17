Российский военный раскрыл, как Киев готовит фейковые видео с "признаниями" пленных - 17.08.2023 Украина.ру
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Российский военный раскрыл, как Киев готовит фейковые видео с "признаниями" пленных
Российский военный раскрыл, как Киев готовит фейковые видео с "признаниями" пленных - 17.08.2023 Украина.ру
Российский военный раскрыл, как Киев готовит фейковые видео с "признаниями" пленных
Освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают видеоролики с фейковыми "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России, передает 17 августа РИА Новости
2023-08-17T07:40
2023-08-17T07:51
новости
фейк
пленные
всу
россия
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Мужчина попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР, а в июне его обменяли по формуле "94 на 95".Сразу после пленения Раидина передали в СБУ, где помимо допросов заставляли участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию. Причем один из таких роликов уже набрал более миллиона просмотров.Бывший пленный рассказал, как происходит запись таких видео.Так как Виктор, по его словам, несколько дней подвергался избиениям, информацию воспринимал плохо и часть написанных СБУ тезисов пропускал."Он (сотрудник СБУ- ред.) просматривал видео, и если ему не нравилось, он бил. Сначала пару раз может дать, а может посадить – и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют - ред.), потому что ты видео коряво снял", - добавил Раидин.От пленных требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях читали не с листа, а заучивали наизусть или пересказывали, говорит он."Забрал от меня листок и говорит: "Все должно выглядеть реально, максимально реалистично, то есть ты запоминай и от себя говори", но я все равно тупил. Ну, а этот (еще один сотрудник СБУ - ред.) рядом стоял, затвором (на автомате - ред.) игрался, и говорит: "Ты меня бесишь, ты меня раздражаешь, ты бесполезный, по-моему, ты жить не хочешь", - рассказал военнослужащий.
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новости, фейк, пленные, всу, россия
Новости, фейк, Пленные, ВСУ, Россия

Российский военный раскрыл, как Киев готовит фейковые видео с "признаниями" пленных

07:40 17.08.2023 (обновлено: 07:51 17.08.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Освобожденный из украинского плена россиянин Виктор Раидин рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают видеоролики с фейковыми "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России, передает 17 августа РИА Новости
Мужчина попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР, а в июне его обменяли по формуле "94 на 95".
Сразу после пленения Раидина передали в СБУ, где помимо допросов заставляли участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию. Причем один из таких роликов уже набрал более миллиона просмотров.
Бывший пленный рассказал, как происходит запись таких видео.
"Он (сотрудник СБУ - ред.) мне дал лист А4… говорит: "Читай". Я начинаю смотреть, и я ему говорю: "Я не вижу" - он мне пару раз дал (ударил – ред.), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: "Смотри, ты сейчас читаешь, вот это". А там написано как раз дискредитация … армии, про штурмы вот эти "бесполезные", про снабжение, про все", - сказал мужчина.
Так как Виктор, по его словам, несколько дней подвергался избиениям, информацию воспринимал плохо и часть написанных СБУ тезисов пропускал.
"Он (сотрудник СБУ- ред.) просматривал видео, и если ему не нравилось, он бил. Сначала пару раз может дать, а может посадить – и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют - ред.), потому что ты видео коряво снял", - добавил Раидин.
От пленных требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях читали не с листа, а заучивали наизусть или пересказывали, говорит он.
"Забрал от меня листок и говорит: "Все должно выглядеть реально, максимально реалистично, то есть ты запоминай и от себя говори", но я все равно тупил. Ну, а этот (еще один сотрудник СБУ - ред.) рядом стоял, затвором (на автомате - ред.) игрался, и говорит: "Ты меня бесишь, ты меня раздражаешь, ты бесполезный, по-моему, ты жить не хочешь", - рассказал военнослужащий.
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