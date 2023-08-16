https://ukraina.ru/20230816/1048722980.html

Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ

Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру

Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ

За публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России Государственный совет Крыма предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей. Об этом заявил 16 августа в эфире телеканала "Россия 24" председатель крымского парламента Владимир Константинов.

2023-08-16T13:24

2023-08-16T13:24

2023-08-16T13:24

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По его словам, инициативу уже поддержал комитет по обороне Государственной Думы РФ.Если кадры выложит физическое лицо, штраф составит 30 тыс. рублей, если выложит госслужащий – 100 тыс., если юридическое лицо – 300 тыс. рублей, уточнил Константинов.Глава крымского Госсовета полагает, что введение этого штрафа назрело давно, так как жители России, публикуя подобные кадры в соцсетях, добровольно служат поставщиками информации для ВСУ."[ВСУ] не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит", — сказал Константинов.В интервью Украина.ру ряд экспертов высказал мнение, что что видеосъемка прилетов беспилотников идет на руку врагу. На основании этих кадров они могут корректировать свои удары, полагают специалисты.

https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html

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новости, беспилотники, атаки, видео, соцсети