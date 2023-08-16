Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру
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Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ
Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру
Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ
За публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России Государственный совет Крыма предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей. Об этом заявил 16 августа в эфире телеканала "Россия 24" председатель крымского парламента Владимир Константинов.
2023-08-16T13:24
2023-08-16T13:24
новости
беспилотники
атаки
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По его словам, инициативу уже поддержал комитет по обороне Государственной Думы РФ.Если кадры выложит физическое лицо, штраф составит 30 тыс. рублей, если выложит госслужащий – 100 тыс., если юридическое лицо – 300 тыс. рублей, уточнил Константинов.Глава крымского Госсовета полагает, что введение этого штрафа назрело давно, так как жители России, публикуя подобные кадры в соцсетях, добровольно служат поставщиками информации для ВСУ."[ВСУ] не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит", — сказал Константинов.В интервью Украина.ру ряд экспертов высказал мнение, что что видеосъемка прилетов беспилотников идет на руку врагу. На основании этих кадров они могут корректировать свои удары, полагают специалисты.
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новости, беспилотники, атаки, видео, соцсети
Новости, беспилотники, атаки, Видео, соцсети

Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУ

13:24 16.08.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
За публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России Государственный совет Крыма предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей. Об этом заявил 16 августа в эфире телеканала "Россия 24" председатель крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, инициативу уже поддержал комитет по обороне Государственной Думы РФ.
Если кадры выложит физическое лицо, штраф составит 30 тыс. рублей, если выложит госслужащий – 100 тыс., если юридическое лицо – 300 тыс. рублей, уточнил Константинов.
Глава крымского Госсовета полагает, что введение этого штрафа назрело давно, так как жители России, публикуя подобные кадры в соцсетях, добровольно служат поставщиками информации для ВСУ.
"[ВСУ] не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит", — сказал Константинов.
В интервью Украина.ру ряд экспертов высказал мнение, что что видеосъемка прилетов беспилотников идет на руку врагу. На основании этих кадров они могут корректировать свои удары, полагают специалисты.
1 августа, 04:20
Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"Почему видео происшествий, связанных с падением украинских беспилотников, нельзя публиковать в сетях. И еще как c дронами бороться
 
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