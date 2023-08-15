https://ukraina.ru/20230815/1048690674.html

Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина

Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина - 15.08.2023 Украина.ру

Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина

В Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщила ФСБ России

2023-08-15T10:47

2023-08-15T10:47

2023-08-15T10:47

фсб

крым

сбу

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048690410_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_f93835835fb75549e041cc9da59779b1.jpg

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.В отношении преступника возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ukraina.ru/20230807/1048537691.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, крым, сбу, новости, украина, россия