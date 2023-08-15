Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина - 15.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230815/1048690674.html
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина - 15.08.2023 Украина.ру
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
В Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщила ФСБ России
2023-08-15T10:47
2023-08-15T10:47
фсб
крым
сбу
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048690410_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_f93835835fb75549e041cc9da59779b1.jpg
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.В отношении преступника возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ukraina.ru/20230807/1048537691.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048690410_0:0:1349:1012_1920x0_80_0_0_ed167efdb4bd072479a29484cb2671a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, крым, сбу, новости, украина, россия
ФСБ, Крым, СБУ, Новости, Украина, Россия

Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина

10:47 15.08.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала сторонника украинских националистов
ФСБ РФ задержала сторонника украинских националистов
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщила ФСБ России
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.
Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
В отношении преступника возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
7 августа, 16:11
В Новой Каховке сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадкеСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в УФСБ по региону 7 августа
 
ФСБКрымСБУНовостиУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
11:20Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
11:02Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО
11:00Политолог объяснил, почему ради разграбления России Евросоюз готов на бесконечную войну на Украине
10:56Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов
10:55Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине
10:52Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции
10:50Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
10:47Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
10:46Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты
10:45Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
10:40Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
10:35Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
10:33"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают
10:30Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
10:28Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации
10:25Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины
10:20Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО
10:19Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине
10:15Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Лента новостейМолния