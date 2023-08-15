https://ukraina.ru/20230815/1048690674.html
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина - 15.08.2023 Украина.ру
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
В Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщила ФСБ России
2023-08-15T10:47
2023-08-15T10:47
2023-08-15T10:47
фсб
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.В отношении преступника возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ukraina.ru/20230807/1048537691.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фсб, крым, сбу, новости, украина, россия
ФСБ, Крым, СБУ, Новости, Украина, Россия
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
В Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщила ФСБ России
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.
Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
В отношении преступника возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.