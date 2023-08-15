Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины
10:25 15.08.2023 (обновлено: 10:30 15.08.2023)
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Если в ближайшее время Киев ничего не добьется на поле боя, на Западе попытаются посадить его за стол переговоров с Россией. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. США не могут открыто сказать об этом Владимиру Зеленскому, чем активно пользуется президент Украины, рассказал эксперт.
Если будет снижение поддержки, оно будет связано с тем, что Киев ничего не добился на поле боя, израсходовав предоставленные ресурсы. После этого Зеленского попытаются посадить за стол переговоров, подчеркнул Зубец.
"Запад убежден, что если России предложить линию размежевания, которая соответствует нынешней линии фронта, то она радостно побежит принимать эти условия", - подчеркнул эксперт.
Россия на условия Запада не согласится и замораживание конфликта на нынешней линии соприкосновения будет невозможно. На фронте ВС РФ будет давить на Украину, воспользовавшись ее слабостью, и это продлится до весны следующего года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
11 августа, 10:37"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи КиевуВыделение Украине денег поддерживает миф "великого контрнаступления", но к мирному разрешению может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Таким мнением поделился 11 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев