https://ukraina.ru/20230815/1048644198.html

Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины

Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины - 15.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины

Если в ближайшее время Киев ничего не добьется на поле боя, на Западе попытаются посадить его за стол переговоров с Россией. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-08-15T10:25

2023-08-15T10:25

2023-08-15T10:30

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владимир зеленский

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На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. США не могут открыто сказать об этом Владимиру Зеленскому, чем активно пользуется президент Украины, рассказал эксперт.Если будет снижение поддержки, оно будет связано с тем, что Киев ничего не добился на поле боя, израсходовав предоставленные ресурсы. После этого Зеленского попытаются посадить за стол переговоров, подчеркнул Зубец.Россия на условия Запада не согласится и замораживание конфликта на нынешней линии соприкосновения будет невозможно. На фронте ВС РФ будет давить на Украину, воспользовавшись ее слабостью, и это продлится до весны следующего года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048623857.html

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2023

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новости, украина, сша, владимир зеленский, война