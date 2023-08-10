https://ukraina.ru/20230810/1048608948.html

Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнет

Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнет - 10.08.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнет

Задача Запада состоит в том, чтобы заключить мир сегодня, пока Украина не развалилась совсем, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-08-10T14:57

2023-08-10T14:57

2023-08-10T14:57

интервью

алексей зубец

границы

новые регионы

экономика

украина

энтони блинкен

владимир путин

эрдоган

зерновая сделка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.После атак украинских морских дронов на российский танкер "Сиг" и базу в Новороссийске цены на нефть взлетели вверх.Украинский экономист Алексей Кущ считает, что блокировка нефти из Новороссийска приведет к росту цен свыше 100 долларов за баррель, что может спровоцировать глобальный экономический кризис.- Алексей Николаевич, согласны ли вы с такой оценкой?- Это не имеет ничего общего с действительностью. Поставки через Новороссийск – это десятые доли процента от глобального рынка нефти. И блокировка Новороссийска ни к каким серьезным последствиям для рынка нефти не приведет.Рост цен на нефть определяется вовсе не атаками на Новороссийск, а мировой конъюнктурой глобального рынка нефти. Сырьевые рынки развернулись вверх и начали расти по нескольким причинам. Первая причина – это оживление экономики юго-восточной Азии, которая потребляет все больше энергетических ресурсов. Кроме того, в Азии горячее лето, и для кондиционеров и электростанций Азии нужно больше ресурсов, включая нефть и нефтепродукты.Китай – крупнейший потребитель нефти. Мировой спрос на нефть перестал падать, а история с Новороссийском – это мелочь, на которую никто не обратил внимание из серьезных игроков. И несмотря на эти атаки, поставки нефти из Новороссийска идут. Украинцам не удалось их блокировать. Атака танкера была не то чтобы случайной, просто не нашлось других целей.Не похоже, что атака по этому танкеру была попыткой блокировать вывоз нефти. Никто не простил бы украинцам такой атаки, потому что это привело бы к экологической катастрофе в Черном море.- А колебания нефтяного рынка влияют на объемы западной помощи Украине?- Нет, помощь Запада будет продолжаться. Она будет стабильной, но будет иметь тенденцию к уменьшению. Главная причина ухудшения позиционирования Украины на Западе состоит в том, что Зеленский последние полтора года активно манипулирует Западом. Он, будучи неплохим медиатехнологом, сумел взять Запад в информационные заложники.- Вы уважаете международные правовые нормы? - говорит Зеленский условному Боррелю.- Да, уважаем.- Значит, вы должны поддержать наше стремление выйти на границы 1991 года.И западным товарищам нечего ответить. Таким образом Запад попадает в информационную ловушку.Недавняя статья в Politico, где шла речь о потенциальных преемниках Зеленского, была приветом ему из-за океана, который предлагает Зеленскому подумать, как бы ему не скончаться раньше времени, если он по-прежнему будет давить на Запад и требовать от него уступок, на которые тот идти не хочет.На Западе понимают, что попытка выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Но открыто сказать это Зеленскому они не могут, чем Зеленский активно пользуется.Если будет снижение поддержки, оно будет связано с тем, что Киев ничего не добился на поле боя, израсходовал ресурсы, которые ему были предоставлены, его попытаются посадить за стол переговоров. Есть основания считать, что Россия на это не пойдет.Запад убежден, что если России предложить линию размежевания, которая соответствует нынешней линии фронта, то она радостно побежит принимать эти условия. Я убежден, что Россия делать это не будет и замораживание конфликта на нынешней линии соприкосновения невозможно. Россия будет давить на Украину, воспользовавшись ее слабостью, и это продлится до весны следующего года.Задача Запада состоит в том, чтобы заключить мир сегодня, пока Украина не развалилась совсем. А задача России – развалить Украину совсем и добиться выхода на административные границы новых четырёх регионов, включая Херсон. На задачу продавливания Украины до границ новых регионов уйдет время до весны следующего года.А Запад со своей стороны будет пытаться надавить на Россию, и на Зеленского, чтобы прийти к миру как можно раньше, что невыгодно России. Зеленский в этих условиях становится препятствием к миру. Таким образом без него могут обойтись, и риск внезапной смерти у Зеленского растет. В связи с этим уровень поддержки Украины будет снижаться, а вовсе не из-за того, что происходит на рынке нефти.- Вы обозначили минимальную задачу России в виде выхода на границы новых регионов. А нужны ли нам тогда черноморские порты Одесса, Николаев, Измаил? Или наша экономика обходится портами северных морей?- Они важны и не только для российского экспорта. Они нужны, чтобы нейтрализовать украинскую экономику. Это Новороссия, которая к исторической Украине никакого отношения не имеет. Разумно сделать так, чтобы эти территории стали российскими. Согласно опросам общественного мнения, Одесса гораздо более негативно относится к Зеленскому, чем северо-западная Украина. Харьков и Одесса – два центра, где существуют пророссийские настроения.Если говорить о ценности Одессы как порта, то, в принципе, у России есть Новороссийск. Россия постарается завладеть Одессой не из-за экономики, а из-за того, что это российские территории. И без овладения Одессой окончательный крест на украинском проекте поставить не удастся.Задача-минимум для России, как я говорил, выход на административные границы новых регионов. Но чтобы Запад согласился на эти условия, Украине должно стать намного хуже. Задача – сделать так, чтобы Украина начала разваливаться, и Запад, спасая остальное, пошел бы на это. Но отдать Одессу Запад не захочет ни при каких обстоятельствах. Для этого должно произойти что-то совсем плохое для него и для Украины, чтобы они отдали Одессу и ограничились территориями, которые примыкают к Польше.На сегодняшний день баланс сил таков, что Россия, скорее всего, Одессу не получит. Одесса – это длинная перспектива продолжения конфликта. Запад хочет провести границу там, где проходит линия фронта и принять Украину в НАТО. Но Россия с этим не согласна и такой вариант принят не будет.- Запад, который тратит десятки миллиардов долларов на поддержку Украины, сейчас кажется нерушимым. Какой кризис может его потрясти настолько, чтобы он отказался поддерживать Киев и реализовался сценарий, о котором вы говорите?- Кризис, который заставит Запад отречься от Украины, это кризис на Украине. Запад прагматичен, и если увидит, что Украина разваливается, то возникнет вопрос о каком-то урегулировании. Чтобы это произошло, нужно продолжать давление, необязательно с помощью солдат на линии фронта, и сделать так, чтобы экономика Украины упала до уровня плинтуса. Большая часть работы в этом направлении уже сделана. Теперь надо сделать так, чтобы она начала разваливаться. Это возможно, но займет несколько лет.Я делю этот конфликт таким образом: до весны следующего года – выдавливание Украины с четырех новых регионов, а дальше – продолжение давления, которое приведет к развалу Украины. Ее не надо будет бомбить, люди оттуда побегут сами. Когда начнется массовое бегство населения, тогда возникнет вопрос Одессы, Николаева.- Что станет предметом анонсированной встречи Эрдогана и Путина?- Это вопрос снятия санкций. Блинкен недавно заявил, что США сделали все, чтобы облегчить экспорт российской сельхозпродукции. И это, скорее, правда. Американцы готовы сделать серьезные шаги навстречу по продовольствию. Но российские требования – это не только продовольствие, а сельхозтехника и снятие санкций с Россельхозбанка. И речь должна идти о снятии санкций вообще. Россия продолжит давление, пока Запад не пойдет на снятие санкций в обмен на возобновление зерновой сделки.России нужно снятие санкций, и зерновая сделка – хороший инструмент давления на Запад. Главные экспортеры украинского зерна – это не украинские, а американские компании. Блинкен хлопочет о зерновой сделке вовсе не потому, что он хочет помочь Украине. А потому что украинские черноземы скуплены американскими агрохолдингами. Сегодня эти компании несут ущерб из-за невозможности вывезти зерно на десятки миллиардов долларов.Их лоббисты идут в американское правительство, после чего Блинкен начинает бегать и пытается о чем-то договориться. Использование американских лоббистов для давления на правительство США – прямой результат зерновой сделки. И давление касается снятия не только узких секторальных санкций, а снятия санкций вообще.- Но ведь не Эрдоган – главный инициатор санкций.- Нет, но встреча с Эрдоганом будет площадкой, чтобы еще раз заявить о российских требованиях. Ни Эрдоган, ни генсек ООН ничего не могут сделать. Санкции могут снять американцы, на них будут давить лоббисты крупнейших агрохолдингов.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20230810/1048561766.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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