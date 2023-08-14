Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
13:43 14.08.2023 (обновлено: 13:52 14.08.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Западная техника оказалась не такой безукоризненной, как это преподносилось. Доказательство тому - трофеи, привезенные на форум "Армия-2023". Такое заявление 14 августа на открытии этого мероприятия сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия", - сказал министр.
Он также рассказал о том, что российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа работают и над проектами, выполненными в инициативном порядке. И результаты их труда тоже представлены на форуме.
"Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в специальной военной операции. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность", - сказал Шойгу.
Он резюмировал, что приезд иностранных делегаций на форум "Армия" - это лучший ответ любителям санкций.
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