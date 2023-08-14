https://ukraina.ru/20230814/1048673244.html

Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения

Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения - 14.08.2023 Украина.ру

Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения

Западная техника оказалась не такой безукоризненной, как это преподносилось. Доказательство тому - трофеи, привезенные на форум "Армия-2023". Такое заявление 14 августа на открытии этого мероприятия сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу

2023-08-14T13:43

2023-08-14T13:43

2023-08-14T13:52

новости

сергей шойгу

вооружение

запад

трофей

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Он также рассказал о том, что российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа работают и над проектами, выполненными в инициативном порядке. И результаты их труда тоже представлены на форуме."Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в специальной военной операции. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность", - сказал Шойгу.Он резюмировал, что приезд иностранных делегаций на форум "Армия" - это лучший ответ любителям санкций.

https://ukraina.ru/20230814/1048672144.html

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2023

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новости, сергей шойгу, вооружение, запад, трофей