Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения - 14.08.2023 Украина.ру
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Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения - 14.08.2023 Украина.ру
Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
Западная техника оказалась не такой безукоризненной, как это преподносилось. Доказательство тому - трофеи, привезенные на форум "Армия-2023". Такое заявление 14 августа на открытии этого мероприятия сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу
2023-08-14T13:43
2023-08-14T13:52
новости
сергей шойгу
вооружение
запад
трофей
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Он также рассказал о том, что российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа работают и над проектами, выполненными в инициативном порядке. И результаты их труда тоже представлены на форуме."Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в специальной военной операции. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность", - сказал Шойгу.Он резюмировал, что приезд иностранных делегаций на форум "Армия" - это лучший ответ любителям санкций.
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новости, сергей шойгу, вооружение, запад, трофей
Новости, Сергей Шойгу, вооружение, Запад, трофей

Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения

13:43 14.08.2023 (обновлено: 13:52 14.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Западная техника оказалась не такой безукоризненной, как это преподносилось. Доказательство тому - трофеи, привезенные на форум "Армия-2023". Такое заявление 14 августа на открытии этого мероприятия сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу

"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия", - сказал министр.

Он также рассказал о том, что российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа работают и над проектами, выполненными в инициативном порядке. И результаты их труда тоже представлены на форуме.
"Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в специальной военной операции. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность", - сказал Шойгу.
Он резюмировал, что приезд иностранных делегаций на форум "Армия" - это лучший ответ любителям санкций.
командующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
13:08
Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августаКомандующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина всё ещё рассматривает угрозу наступления ВС РФ на Киев. Британские СМИ оценили количество задержанных при попытке бегства с Украины мужчин в несколько армейских бригад. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиСергей ШойгувооружениеЗападтрофей
 
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Заголовок открываемого материала
13:43Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
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