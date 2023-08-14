Британская газета назвала число уклонистов на Украине - 14.08.2023 Украина.ру
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Британская газета назвала число уклонистов на Украине
Британская газета назвала число уклонистов на Украине - 14.08.2023 Украина.ру
Британская газета назвала число уклонистов на Украине
Число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Такой вывод сделали журналисты британской газеты Financial Times
2023-08-14T12:04
2023-08-14T12:04
новости
украина
financial times
уклонисты
бригада
всу
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В статье говорится, что тысячи украинцев уклоняются от военной службы, покупая медицинские справки. По данным издания, средняя цена "белого" билета на Украине сейчас составляет порядка 6 тысяч долларов."В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны вне официальных контрольно-пропускных пунктов, еще 6100 человек были арестованы с поддельными документами на самих КПП", - привела газета слова официального представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко.Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.Также на Украине все чаще звучат заявления о том, что "мужчин в стране скоро не останется". Так, пару недель назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.А в пятницу, 11 августа, молодой украинец заявил местным СМИ, что "адекватное население, у которых есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию все выедут. Ну, я поеду точно".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, financial times, уклонисты, бригада, всу
Новости, Украина, Financial Times, уклонисты, бригада, ВСУ

Британская газета назвала число уклонистов на Украине

12:04 14.08.2023
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
Число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Такой вывод сделали журналисты британской газеты Financial Times
В статье говорится, что тысячи украинцев уклоняются от военной службы, покупая медицинские справки. По данным издания, средняя цена "белого" билета на Украине сейчас составляет порядка 6 тысяч долларов.
"В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны вне официальных контрольно-пропускных пунктов, еще 6100 человек были арестованы с поддельными документами на самих КПП", - привела газета слова официального представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко.
"Количество пойманных при незаконном пересечении границы представляет собой относительно небольшую часть потенциальных новобранцев Украины, но это все равно эквивалентно примерно пяти бригадам. К тому же, невозможно установить, скольким мужчинам все-таки удалось бежать непойманными", - прокомментировали журналисты Financial Times сложившуюся ситуацию.
Владимир Зеленский
11 августа, 15:05
Зеленский решил уволить всех областных военкомовПрезидент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале
Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.
Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 11:10
Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York TimesЧлен территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей заявил, что увольнения областных военкомов вряд ли окажут значительное воздействие на мобилизацию, передала 11 августа газета New York Times
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 09:27
Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперацииЗападные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. Об этом 11 августа сообщила газета New York Times
Также на Украине все чаще звучат заявления о том, что "мужчин в стране скоро не останется". Так, пару недель назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.
А в пятницу, 11 августа, молодой украинец заявил местным СМИ, что "адекватное население, у которых есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию все выедут. Ну, я поеду точно".
11 августа, 13:13
"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинцаАдекватное население уедет из Украины. Такое заявление на днях сделал украинский мужчина в интервью местным СМИ. Ролик стал настолько популярным в сети, что только комментариев собрал почти 20 тысяч
 
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