Британская газета назвала число уклонистов на Украине
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Такой вывод сделали журналисты британской газеты Financial Times
В статье говорится, что тысячи украинцев уклоняются от военной службы, покупая медицинские справки. По данным издания, средняя цена "белого" билета на Украине сейчас составляет порядка 6 тысяч долларов.
"В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны вне официальных контрольно-пропускных пунктов, еще 6100 человек были арестованы с поддельными документами на самих КПП", - привела газета слова официального представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко.
"Количество пойманных при незаконном пересечении границы представляет собой относительно небольшую часть потенциальных новобранцев Украины, но это все равно эквивалентно примерно пяти бригадам. К тому же, невозможно установить, скольким мужчинам все-таки удалось бежать непойманными", - прокомментировали журналисты Financial Times сложившуюся ситуацию.
11 августа, 15:05Зеленский решил уволить всех областных военкомовПрезидент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале
Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.
Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
Также на Украине все чаще звучат заявления о том, что "мужчин в стране скоро не останется". Так, пару недель назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.
А в пятницу, 11 августа, молодой украинец заявил местным СМИ, что "адекватное население, у которых есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию все выедут. Ну, я поеду точно".
11 августа, 13:13"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинцаАдекватное население уедет из Украины. Такое заявление на днях сделал украинский мужчина в интервью местным СМИ. Ролик стал настолько популярным в сети, что только комментариев собрал почти 20 тысяч