https://ukraina.ru/20230814/1048668562.html

Британская газета назвала число уклонистов на Украине

Британская газета назвала число уклонистов на Украине - 14.08.2023 Украина.ру

Британская газета назвала число уклонистов на Украине

Число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Такой вывод сделали журналисты британской газеты Financial Times

2023-08-14T12:04

2023-08-14T12:04

2023-08-14T12:04

новости

украина

financial times

уклонисты

бригада

всу

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В статье говорится, что тысячи украинцев уклоняются от военной службы, покупая медицинские справки. По данным издания, средняя цена "белого" билета на Украине сейчас составляет порядка 6 тысяч долларов."В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны вне официальных контрольно-пропускных пунктов, еще 6100 человек были арестованы с поддельными документами на самих КПП", - привела газета слова официального представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко.Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.Также на Украине все чаще звучат заявления о том, что "мужчин в стране скоро не останется". Так, пару недель назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.А в пятницу, 11 августа, молодой украинец заявил местным СМИ, что "адекватное население, у которых есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию все выедут. Ну, я поеду точно".

https://ukraina.ru/20230811/1048635761.html

https://ukraina.ru/20230812/1048647034.html

https://ukraina.ru/20230812/1048645021.html

https://ukraina.ru/20230811/1048631808.html

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новости, украина, financial times, уклонисты, бригада, всу