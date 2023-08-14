https://ukraina.ru/20230814/1048666426.html

Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа

Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа - 14.08.2023 Украина.ру

Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность его страны в атаке на Крымский мост. Греция ведёт переговоры о производстве боеприпасов для Украины. История о собаке женщины, служившей в "Азове"*, завирусилась в соцсетях

2023-08-14T09:53

2023-08-14T09:53

2023-08-14T11:25

эксклюзив

хроники

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Признание Зеленского прозвучало в вечернем видеообращении. Он отметил, что Украина несёт ответственность за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.«Каждый уничтоженный [российский военный], все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа», — заявил Зеленский.По его словам, украинские солдаты каждый день отвечают на действия российских военных в ходе специальной военной операции.Ранее, 12 августа, глава Крыма Сергей Аксёнов у себя в телеграм-канале сообщил об атаке на Крымский мост.«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не повреждён. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он в 13:27.Позже ситуацию прокомментировало и Минобороны России.«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — сообщило оно.Одной атакой ВСУ ограничиваться не стали.«Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» — сообщил Аксёнов в 15:19.Спустя полчаса с небольшим подробности атаки рассказало Минобороны РФ.«12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — указывалось в заявлении оборонного ведомства.Также атаки на Крымский мост прокомментировало Министерство иностранных дел России.«Сегодня днём киевский режим в очередной раз предпринял попытку террористической атаки на Крымский мост. На этот раз зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. По сообщениям Минобороны России, ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Позднее ещё одна ракета противника сбита силами противовоздушной обороны над Керченским проливом. Кроме того, сегодня ночью массированной атаке украинских беспилотников подвергся Крым. Из 20 дронов 14 были уничтожены средствами ПВО, еще 6 БПЛА подавлены средствами РЭБ. Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан», — отмечалось в комментарии официального представителям МИД РФ Марии Захаровой.Она отметила, что таким образом ВСУ «не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях».«Подобные диверсии дают международной общественности возможность ещё раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — подчеркнула Захарова.Примечательно, что после первой атаки на Крымский мост 8 октября 2022 года украинское руководство побоялось официально признавать свою ответственность. Однако позже всё громче стали раздаваться признания в том, что Украина причастна к произошедшему тогда теракту. Одно из подобных заявлений сделал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.Боеприпасы из ГрецииГреческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведёт переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов калибром 155 мм для Украины и пополнения запасов ЕС. Об этом изданию Kathimerini сообщили источники в компании.Как рассказали источники, переговоры проходят в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно «зрелом» этапе. Результаты переговоров ожидают в ближайшее время — 30 сентября истекает период заключения контрактов.При этом, по информации издания, сейчас Hellenic Defence Systems не в состоянии производить все необходимые боеприпасы — а, по словам представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, нужно к весне 2024 года произвести один миллион боеприпасов собственными силами.Как сообщили Kathimerini источники, греческая компания может технически взять на себя последний этап производственной цепочки, который охватывает снаряжение, сборку и упаковку боеприпасов.В настоящий момент ведётся поиск партнёров для первого этапа, в который входят изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для боеприпасов.Пёс АдольфРепортаж «Настоящего времени» (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) о собаке военнослужащей «Азова»* Ирины Сирик, известной под позывным «Валькирия», приобрёл вирусный характер в соцсетях.Сама Сирик попала в плен на «Азовстали». Вместе с ней был и её стаффордширский терьер по кличке Адольф. Сирик, по её словам, опасаясь за судьбу пса, т. к. его кличка напоминает об Адольфе Гитлере, особенно с учётом места службы хозяйки, переименовала его, дав кличку Адидас. Позже собаку подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.«Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе с хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью», — рассказывал волонтёр из Рязани Юрий Кованов, который и привёз пса в Грозный.Во время передачи Адольфа-Адидаса волонтер рассказал главе Чечни, что хозяйка пообещала любимцу разыскать его.«Ну сейчас нетрудно будет ей искать <...> Мы назовем его Борз. То есть Волк», — заявил Кадыров, отметив, что у него уже есть кошка и собака, которых он забрал из приюта.Когда Сирик возвращали по обмену пленных, ей отдали и пса. История с переименованием Адольфа в Адидаса, а именно фраза «хозяйке пришлось дать ему новое имя, чтобы россияне не подумали, что оно в честь Гитлера» развеселила пользователей соцсетей и способствовала тому, что репортаж американского СМИ и приобрёл вирусный характер.«На самом деле собака была названа в честь Адольф Надежды Августиновны, русской советской писательницы, поэтессы и переводчика, автора книг для детей. Этому верим», — прокомментировали историю, к примеру, авторы телеграм-канала «Русский императив».Сама Сирик после возвращения из плена завела для Адольфа страницу в соцсетях. Она утверждает, что пёс остался немного своевольным. Примечательно, что первая фотография пса на его странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. — Ред.) была опубликована 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230813/1048662410.html

https://ukraina.ru/20230813/1048658435.html

https://ukraina.ru/20230813/1048652750.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники