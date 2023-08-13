https://ukraina.ru/20230813/1048660444.html

Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение

Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение - 13.08.2023 Украина.ру

Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение

Зеленский поручил заменить всех областных военкомов вчерашними фронтовиками, получившими ранения или увечья и больше негодными для фронта. Выполнение задачи он возложил на Залужного.

2023-08-13T19:25

2023-08-13T19:25

2023-08-13T19:25

эксклюзив

ростислав ищенко

мобилизация

военком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047395302_0:59:341:251_1920x0_80_0_0_ef0e69edb20ef46d14f36f713a75889f.jpg

В российских СМИ большое внимание уделили именно тому объяснению данного мероприятия, на котором акцентировал внимание сам Зеленский: военкомы оказались чересчур коррумпированы. Тут же вспомнили, что у Зеленского весной 2024 года должны были бы пройти выборы и решили, что он, таким образом, к ним готовится. Хоть выборы в условиях военного положения запрещает проводить конституция. И как раз данное её положение Зеленский нарушать не намерен.Не думаю, что у него есть основания опасаться и выступления какой-то политической силы, которая могла бы потребовать и добиться отмены военного положения. Интенсивные боевые действия ведутся на значительной части территории Украины. Сдаваться киевский режим не намерен. Общество накачано военной пропагандой, а сторонники альтернативных взглядов делятся ими друг с другом в тюрьме или в эмиграции. Любой, кто попытается в этих условиях выступить за отмену военного положения, немедленно получит от СБУ обвинение в государственной измене и окажется в СИЗО, без права внесения залога до суда (если суд состоится, так как многие ждут его годами, а то и просто умирают в СИЗО).Говорят также, что это, мол конкуренция окружения Зеленского с военкомами за финансовые потоки. Версии смешнее я не слышал. Во-первых, те, кто может решить вопрос через Офис Зеленского априори не пойдут к военкомам. Только Офис может гарантировать свободный выезд за границу и отсутствие интереса к выезжающим у СБУ и Госпогранслужбы (у которых, кстати, свои финансовые потоки и свои тарифы). Более того, мало кто идёт непосредственно к областному военкому (это тоже привилегированная каста, хоть и второго разряда). Большинство общаются с местными военкомами или рядовыми сотрудниками военкоматов и гарантию от призыва получают только на срок работы соответствующего чиновника и только на подконтрольной ему территории.Напомню, что украинские военкомы не заморачиваются местом регистрации мобилизуемых. Их хватают даже на автомобильных дорогах, при переезде из области в область и отправляют прямиком на фронт. Зачастую они успевают погибнуть раньше, чем родственникам становится известно о том куда они пропали.Во-вторых, если бы речь шла о финансах, то Зеленскому было бы достаточно назвать сумму, которую военкомы должны передавать наверх и её просто включили бы в тарифы. На самом деле перед нами реальная попытка изменить катастрофичную для ВСУ ситуацию, когда потери растут значительно быстрее, чем поступает новое пополнение и армия просто не успевает восстанавливать боеспособность разгромленных частей (даже формально – путём комплектации необученным контингентом).Не секрет, что у Зеленского с Залужным то же противоречие, что было у Гитлера с Манштейном, Клейстом и большинством начальников вермахта ( ОКН - нем.) . Залужный, опираясь на формальные положения военной науки, настаивает на манёвренной обороне, в рамках которой целью будет не сохранение территории во что бы то ни стало, а нанесение как можно более чувствительных потерь ВС РФ, при максимальном сохранении сил ВСУ. Зеленский, до последнего, по политическим мотивам (необходимость мотивировать Запад продолжать и даже наращивать поставки вооружений) настаивал на жёсткой обороне любой ценой (по образцу и подобию Бахмута, где было сожжено не менее трети украинского стратегического резерва и который до сих пор оттягивает на себя существенные силы с направления главного удара ВСУ на Запорожском направлении).Однако сейчас, после понесённых ВСУ потерь и резкого снижения качественного состава действующей армии, к внешнеполитическим мотивам Зеленского добавился и чисто военный. У украинского командования нет уверенности, что ВСУ смогут перейти от попыток организовать наступление к обороне без обвала фронта. Таким образом, ситуация примерно такая же, как была у немцев в 1941 году под Москвой – или пан, или пропал.Пока немецкие войска пытались наступать, сохранялся эфемерный шанс прорвать оборону РККА и "на выдохе" одержать победу в битве. Как только они выдохлись и попытались остановиться, выяснилось, что перейти в оборону не так просто – фронт покатился на Запад. В конечном итоге даже большинство немецких генералов признало, что группу армий "Центр" от уничтожения зимой 1941-42 годов спас приказ Гитлера, запрещающий любое отступление и буквальное выполнение его Моделем, в момент наисильнейшего оперативного кризиса принявшим командование 9-й армией, находившейся на самом опасном участке фронта и сумевшем стабилизировать ситуацию.У Зеленского нет ни Моделя, ни 9-й армии, а ВСУ, хоть и пытаются ассоциировать себя с вермахтом, являются жалкой пародией на германскую армию, которая в 1941 году ещё являлась сильнейшей армией мира – отлично подготовленным, мотивированным и смертельно опасным врагом. Попытка перейти к обороне после провального наступления для ВСУ смертельна. Поэтому наступать необходимо до тех пор, пока не закончатся пополнения и армия не сможет больше двигаться вперёд. Квази наступление ВСУ оттягивает момент катастрофы и даёт надежду на то, что обстоятельства как-нибудь изменятся и очередное "чудо на Висле" спасёт бандеровцев от ужасного конца.По сути, на данный момент "наступательная" концепция Зеленского действительно ближе к реальности, чем "оборонительная" Залужного. Но у Залужного был неубиенный аргумент, начисто разрушавший модель боевых действий, которую отстаивал Зеленский и его окружение. Для "наступления" нужны люди, а люди стали заканчиваться. Вместе с исчерпанием резервов пушечного мяса должна была исчерпаться и работоспособность концепции Зеленского.Как часто бывает в таких случаях, Зеленский и его окружение нашли чисто политический выход из ситуации. Они поручили Залужному назначить новых военкомов, вместо тех, кто провалил мобилизацию.Напомню, что начиная с июня Зеленский каждый месяц (июнь и июль) требовал добывать для армии по сто тысяч свежих мобилизованных, чтобы восполнять потери и формировать новые соединения. Удалось же за два месяца поставить под ружьё лишь около 70 тысяч человек. При этом количество жалоб на призыв эпилептиков, инвалидов, уже потерявших на войне конечность, полуслепых и т.д. стало зашкаливать, а из роликов ВСУ, публикуемых в социальных сетях почти исчезли молодые самоуверенные нацисты, которых сменили нытики, возрастом хорошо за сорок, а то и за пятьдесят лет.С такими показателями мобилизации долго не навоюешь. Уже в начале августа Зеленский произвёл показательные увольнения пары военкомов и потребовал за август призвать 200 тысяч человек. Официальных украинских данных по призыву пока нет, скорее всего они и не появятся, но думаю, что августовские результаты, если и отличались от июльских, то в худшую сторону.Теперь же за пополнение армии Залужного будут отвечать военкомы, назначенные Залужным. Если они окажутся такими же коррумпированными, как и их предшественники, то вся вина на Залужном. Но Зеленский не случайно требует назначать военкомами не просто фронтовиков, а фронтовиков, получивших увечья. Есть шанс, что калека-доброволец, прежде, чем броситься удовлетворять жажду наживы, постарается удовлетворить чувство мести в отношении тех, кто отсиживался в тылу, когда он сидел в окопах без смены и терял в бою "побратимов".Новые начальники всегда на первых порах стараются дать результат, так что на какое-то время показатели мобилизации на Украине могут улучшиться. Тем более, что под это дело вновь вносятся изменения в законодательство, вплоть до предложения запретить покидать Украину женщинам призывного возраста. Может быть, таким образом, пытаются помешать мужчинам выезжать за границу, прикинувшись женщиной, но более вероятно, что женщинами собираются пополнять ВСУ, когда кончатся мужчины. Уже сейчас на Украине 43 тысячи военнослужащих женщин. Исходя из заявленной американцами численности ВСУ по состоянию на июль, это каждая десятая или каждая девятая. Похоже, что процент женщин в рядах ВСУ может резко возрасти, в том числе и боевых частях, непосредственно в окопах первой линии.Если афера Зеленского с военкомами сыграет, это будет означать, что для разгрома ВСУ российской армии придётся убить уже не полмиллиона, а до миллиона мобилизованных украинцев (примерно такое же количество станет инвалидами). Впрочем, Зеленскому это вряд ли серьёзно поможет, поскольку чем хуже качество пополнения, тем быстрее и бессмысленнее оно гибнет. Но ему всё равно – ему бы день простоять, да ночь продержаться.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230116/1042648352.html

https://ukraina.ru/20230811/1048635761.html

https://ukraina.ru/20221120/1040957159.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

эксклюзив, ростислав ищенко, мобилизация, военком