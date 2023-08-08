https://ukraina.ru/20230808/1048550925.html

Возвращение к рабству. Украинцев хотят заставить работать за еду и запретить покидать страну

Возвращение к рабству. Украинцев хотят заставить работать за еду и запретить покидать страну - 08.08.2023 Украина.ру

Возвращение к рабству. Украинцев хотят заставить работать за еду и запретить покидать страну

Запрет на выезд после окончания боевых действий может быть связан и с подготовкой реванша. На Западе последнее время всё чаще звучат предложения о перемирии, так как западные союзники не успевают наладить поставки вооружения и боеприпасов, а Украина не успевает обучить мобилизованных военнослужащих.

2023-08-08T11:39

2023-08-08T11:39

2023-08-08T11:39

эксклюзив

украина

рабство

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законопроект

мобилизация

день благодарения

запрет

закарпатье

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В данном случае перемирие в сочетании с запретом на выезд будет означать лишь передышку для последующего удара по российским силам.Под предлогом необходимости реванша на Украине могут продлить и все прочие ограничения, введенные на время военного положения, включая отмену выборов.Вадим Денисенко, предлагающий запретить выезд, отчасти прав в том смысле, что после открытия границ миллионы украинских мужчин ринуться заграницу. У многих там уже полтора года пребывают жены и дети. Многие уедут в поисках достойной оплаты труда. Многие воспользуются случаем, чтобы вырваться из мышеловки, в которую превратилась Украина. Для ЕС это будет означать наплыв новых миллионов мигрантов, многие из которых будут иметь опыт боевых действий в сочетании с психическими расстройствами, полученными в окопах.Нынешняя СВО на Украине является прямым следствием Евромайдана, где украинцев соблазняли безвизом с Евросоюзом, то есть возможностью выехать из страны на заработки без оплаты 35 евро за визу. Со следующего же года сам Евросоюз меняет правила въезда и вводит платные электронные визы для всех стран, с которыми у него безвиз. Однако украинцев в дополнение хотят максимально оградить от "европейского счастья", запретив выезд из страны вообще. Вместо этого они должны будут работать на разборке завалов, строительстве дорог и блиндажей.В прошлом году власти Украины попытались создать из безработных так называемую "Армию восстановления", но в результате люди просто стали массово отказываться от регистрации на бирже труда. Платить в "Армии восстановления" предлагали минимальную зарплату в размере 6700 гр (около 15 000 р.). С учетом роста цен на продукты, которые на Украине уже дороже, чем в Польше, РФ и Германии, это даже не физическая работа за еду, а работа за жизнь впроголодь.К тому же эти инициативы следует воспринимать в контексте увеличения рабочей недели с 48 часов до 60 часов, о чем в конце июля украинцам напомнили в Государственной службе Украины по вопросам труда. На критически важных предприятиях предполагается увеличение рабочего дня до 12 часов при пятидневной рабочей неделе или до 10 часов при шестидневке."В условиях ненастной прорвы клептократического государства никакие трудовые мобилизации положения не изменят. Хотя, нет, позволят казнокрадом присваивать еще и плоды труда бесправных мобилизованных", - комментирует эти инициативы одесский анархист Вячеслав Азаров.В целом же, если рассматривать эти инициативы скопом, то можно представить будущее украинца, уготованное властями. Гражданин Украины не сможет уехать из страны на заработки, вынужден будет физически работать по 12 часов в день за минимальную зарплату, которая не покрывает даже базовых потребностей в еде. При этом протесты и забастовки на Украине запрещены во время военного положения. В целом же перед нами неприкрытая классическая схема рабского труда, бытовавшая в античности, но западные политики будут называть Украину примером "свободного и демократического государства".На днях в украинском Закарпатье разгорелся скандал, связанный с вездесущей коррупцией военкомов. Местный военком использовал мобилизованных военнослужащих ВСУ для строительства собственного особняка. Вполне возможно в скором времени на Украине появится и полноценный невольничий рынок, куда будут приезжать, как на ярмарку военкомы и депутаты, осматривать, ощупывать живой товар, торгуясь о цене пары десятков невольников. И поскольку ежедневно десятки украинцев пытаются бежать из страны или из расположения военных частей, возможно, не за горами и инициатива о клеймлении склонных к побегу.

https://ukraina.ru/20230808/1048533112.html

https://ukraina.ru/20211205/1032787372.html

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