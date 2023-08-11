Ганчев: в ближайшее время линия фронта выровняется для "масштабного наступления на Харьков"
Российским войскам осталось преодолеть считанные километры до Купянска Харьковской области, это значит, что в ближайшее время линия фронта выровняется для "глобального, масштабного наступления на Харьков". Такое заявление 10 августа в эфире "Соловьев Live" сделал глава администрации региона Виталий Ганчев
"Если говорить о самом Купянске, то Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье — это левый берег реки Оскол - это уже пригород Купянска: поселок Кучеровка, поселок Петропавловка. И наши позиции вплотную приближаются к этим населенным пунктам. Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков", - заявил он.
Во вторник, 8 августа, Ганчев обнародовал информацию о том, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области.
В этот же день, 11 августа, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Служба безопасности Украины усилила свою работу на купянском направлении на фоне заметного продвижения на этом участке ВС РФ.
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуациюКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас находится в Купянске и проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
"В населенном пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию", - рассказал Марочко.
В четверг, 10 августа, украинские СМИ сообщили, что киевский режим объявил обязательную эвакуацию для жителей 53-х населенных пунктов Купянского района.