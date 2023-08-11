https://ukraina.ru/20230811/1048620782.html

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ - 11.08.2023 Украина.ру

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники

2023-08-11T07:23

2023-08-11T07:23

2023-08-11T09:04

минобороны

резников

новости

владимир зеленский

украина

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По данным издания, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.Источники отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании, он не против этого, но рассматривается ли такая возможность, неясно. Посла Вадима Пристайко Зеленский уволил в июле.Резников юрист по образованию, он возглавил украинское Минобороны в ноябре 2021 года. До этого на протяжении полутора лет занимал пост вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а еще раньше представлял страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Резников уже был на грани отставки в феврале этого года. Тогда глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что Резников перейдет на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. В качестве замены Резникова Арахамия называл главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. О таких же кадровых перестановках сообщал и другой депутат Рады, Ярослав Железняк. Однако тогда отставка не состоялась, одной из причин называли требование закона о том, чтобы министром обороны было гражданское лицо.Среди предпосылок к уходу Резникова из военного ведомства называли коррупционный скандал вокруг закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. СМИ узнали, что Минобороны согласовало закупку по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве, — к примеру, в то время как в магазине куриные яйца стоили в среднем 7 гривен за штуку (18,5 рублей), в контракте они были по цене 17 гривен (около 45 рублей).В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения "с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", и сообщили, что готовят материалы для Службы безопасности Украины, чтобы та расследовала случаи "распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период". Сам Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но расследование также назвал "информационной атакой под надуманным предлогом".После случившегося был уволен заместитель министра Вячеслав Шаповалов.

https://ukraina.ru/20230806/1048508586.html

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минобороны, резников, новости, владимир зеленский, украина