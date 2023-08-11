Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ - 11.08.2023 Украина.ру
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Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ - 11.08.2023 Украина.ру
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники
2023-08-11T07:23
2023-08-11T09:04
минобороны
резников
новости
владимир зеленский
украина
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По данным издания, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.Источники отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании, он не против этого, но рассматривается ли такая возможность, неясно. Посла Вадима Пристайко Зеленский уволил в июле.Резников юрист по образованию, он возглавил украинское Минобороны в ноябре 2021 года. До этого на протяжении полутора лет занимал пост вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а еще раньше представлял страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Резников уже был на грани отставки в феврале этого года. Тогда глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что Резников перейдет на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. В качестве замены Резникова Арахамия называл главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. О таких же кадровых перестановках сообщал и другой депутат Рады, Ярослав Железняк. Однако тогда отставка не состоялась, одной из причин называли требование закона о том, чтобы министром обороны было гражданское лицо.Среди предпосылок к уходу Резникова из военного ведомства называли коррупционный скандал вокруг закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. СМИ узнали, что Минобороны согласовало закупку по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве, — к примеру, в то время как в магазине куриные яйца стоили в среднем 7 гривен за штуку (18,5 рублей), в контракте они были по цене 17 гривен (около 45 рублей).В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения "с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", и сообщили, что готовят материалы для Службы безопасности Украины, чтобы та расследовала случаи "распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период". Сам Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но расследование также назвал "информационной атакой под надуманным предлогом".После случившегося был уволен заместитель министра Вячеслав Шаповалов.
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минобороны, резников, новости, владимир зеленский, украина
Минобороны, Резников, Новости, Владимир Зеленский, Украина

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ

07:23 11.08.2023 (обновлено: 09:04 11.08.2023)
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники
По данным издания, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Источники отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании, он не против этого, но рассматривается ли такая возможность, неясно. Посла Вадима Пристайко Зеленский уволил в июле.

Резников юрист по образованию, он возглавил украинское Минобороны в ноябре 2021 года. До этого на протяжении полутора лет занимал пост вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а еще раньше представлял страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Резников уже был на грани отставки в феврале этого года. Тогда глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что Резников перейдет на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. В качестве замены Резникова Арахамия называл главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. О таких же кадровых перестановках сообщал и другой депутат Рады, Ярослав Железняк. Однако тогда отставка не состоялась, одной из причин называли требование закона о том, чтобы министром обороны было гражданское лицо.

Среди предпосылок к уходу Резникова из военного ведомства называли коррупционный скандал вокруг закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. СМИ узнали, что Минобороны согласовало закупку по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве, — к примеру, в то время как в магазине куриные яйца стоили в среднем 7 гривен за штуку (18,5 рублей), в контракте они были по цене 17 гривен (около 45 рублей).

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения "с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", и сообщили, что готовят материалы для Службы безопасности Украины, чтобы та расследовала случаи "распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период".
Сам Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но расследование также назвал "информационной атакой под надуманным предлогом".
После случившегося был уволен заместитель министра Вячеслав Шаповалов.
Владимир Зеленский
6 августа, 12:24
"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чисткиУкраину ожидает новый виток борьбы с коррупцией, заявил 5 августа в традиционном обращении к народу президент страны Владимир Зеленский
 
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