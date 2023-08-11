https://ukraina.ru/20230811/1048608828.html

Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине

Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине - 11.08.2023 Украина.ру

Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине

Несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" являются дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-11T04:45

2023-08-11T04:45

2023-08-11T04:45

новости

белоруссия

чвк "вагнер"

польша

западная украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046583217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1eef2fa53f14321844b7cc2367277245.jpg

В последние годы характер военных учений НАТО приобрёл наступательные черты. Происходит изучение потенциального театра боевых действий подразделениями Североатлантического альянса, рассказал Шпаковский.На сегодняшний день на государственной границе несут службу порядка пять тысяч польских пограничников, две тысячи военных и 500 полицейских. Более того, в Польше на постоянной основе расквартированы 10 тысяч американских военнослужащих, добавил эксперт.Если Польша решится на военную авантюру на Западной Украине или в Белоруссии, подготовленные сотрудники группы "Вагнера" не будут лишними. Они могут принять активное участие в защите интересов Союзного государства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, чвк "вагнер", польша, западная украина, безопасность