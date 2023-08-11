https://ukraina.ru/20230811/1048608828.html
Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине - 11.08.2023 Украина.ру
Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
Несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" являются дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T04:45
2023-08-11T04:45
2023-08-11T04:45
новости
белоруссия
чвк "вагнер"
польша
западная украина
безопасность
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В последние годы характер военных учений НАТО приобрёл наступательные черты. Происходит изучение потенциального театра боевых действий подразделениями Североатлантического альянса, рассказал Шпаковский.На сегодняшний день на государственной границе несут службу порядка пять тысяч польских пограничников, две тысячи военных и 500 полицейских. Более того, в Польше на постоянной основе расквартированы 10 тысяч американских военнослужащих, добавил эксперт.Если Польша решится на военную авантюру на Западной Украине или в Белоруссии, подготовленные сотрудники группы "Вагнера" не будут лишними. Они могут принять активное участие в защите интересов Союзного государства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, чвк "вагнер", польша, западная украина, безопасность
Новости, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Польша, Западная Украина, безопасность
Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
Несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" являются дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
В последние годы характер военных учений НАТО приобрёл наступательные черты. Происходит изучение потенциального театра боевых действий подразделениями Североатлантического альянса, рассказал Шпаковский.
На сегодняшний день на государственной границе несут службу порядка пять тысяч польских пограничников, две тысячи военных и 500 полицейских. Более того, в Польше на постоянной основе расквартированы 10 тысяч американских военнослужащих, добавил эксперт.
"А фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Происходит публичное, но легендированное наличием якобы угрозы со стороны "Вагнера", накапливание сил и средств польской армии в приграничье", - подчеркнул Шпаковский.
Если Польша решится на военную авантюру на Западной Украине или в Белоруссии, подготовленные сотрудники группы "Вагнера" не будут лишними. Они могут принять активное участие в защите интересов Союзного государства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь