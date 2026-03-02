США хоронят многополярный мир. Как гегемон строит новый мировой порядок

https://ukraina.ru/20260302/ssha-khoronyat-mnogopolyarnyy-mir-kak-gegemon-stroit-novyy-mirovoy-poryadok--1076261915.html

Пока президент США Дональд Трамп буйствует на пару с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на Ближнем Востоке, стремясь в одну калитку вынести с карты мира Иран, ему свинью подложили не только аятоллы из Тегерана, которые вполне успешно сопротивляются.

Удар по Трампу прилетел дома, где информационное агентств Bloomberg ударило его, что называется, по живому и по самому больному. По мнению агентства, атака США на Иран не только вернула им роль единственного гегемона в мире, который в очередной раз показал, кто на планете единственный же и безапелляционный хозяин, но и подставила с другой стороны – усилила оппонентов, которые теперь могут объединиться и действовать сообща. Разумеется, против США.По Bloomberg, речь идет о России и Китае, которые могут еще больше укрепить двухсторонние отношения и совместно обнулить все победы Трампа. И вот почему: поскольку Китай "покупает около 13,4% своей морской нефти у Ирана, затяжные перебои могут затронуть китайские компании", а значит, компенсировать недостачу китайцы будут за счет поставок из России. Причем это выгодно обеим сторонам, но особенно России, которая в условиях неизбежного роста цен на нефть сможет и скидку убрать, с которой КНР сегодня берет российские энергоносители, и госбюджет пополнить.И продолжаться это будет до тех пор, пока удары Трампа ставят под вопрос возможность нефтепоставок с Ближнего Востока. Но и Китай, напомним, не останется без энергоносителей. А он, как известно, сегодня является главным конкурентом США в мире, и хоть как-то ему досадить – мечта Трампа. А тут получается, что, уничтожая Иран, Трамп обогащает Россию и толкает в ее объятия китайцев.Второе слабое место американо-израильской кампании против Ирана в том, что после циничного и наглого убийства верховного правителя этой страны аятоллы Али Хаменеи, после срыва всех проводимых американо-иранских переговоров окончательно была похоронена международная дипломатия как средство решения всех возникающих проблем, если кто-то, как США или Израиль, захотят их решать на свое усмотрение, по собственным планам и сценариям. И были похоронены также и международное право, и даже мир, основанный на каких-то правилах, кроме одного – права сильного.Сложившаяся ситуация, разумеется, развязывает руки в проведении своей политики и России, и всем, кто в защите своих интересов отважится действовать, невзирая на приличия и нормы. США и Израиль в Иране окончательно открыли ящик Пандоры.И теперь на месте, например, просроченного недофюрера неонацистского режима в Украине Владимира Зеленского, который олицетворяет этот режим, но до сих пор жив и ведет себя как форменная обнаглевшая скотина и безбашенный жестокий террорист, лишь потому, что Россия пообещала его не трогать. Физически не трогать.Теперь же, после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после убийства иранского аятоллы Хаманеи вместе с семьей и соратниками, собравшимися на совещание, Россия может действовать в соответствии со складывающейся ситуацией. Тем более, что не трогать Зеленского президент России Владимир Путин обещал предшественнику Нетаньяху на посту премьер-министра Нафтали Беннету. Но Беннета уже нет, а Нетаньяху запросто убивает других лидеров государств и страшно радуется при этом. Всё! У России, повторяю, руки развязаны. А Иран, по сообщению его Корпуса стражей исламской революции (КСИР), уже нанес удар по офису израильского премьера, загнав его за тамошний Можай.В Израиле посмеялись над этим сообщением, назвав его бредом, но сопротивление Ирана все равно продолжается.С другой стороны, это, пожалуй, и все положительные перспективы, вытекающие из этого ближневосточного конфликта. В остальном это геополитическое пиршество Трампа, который его подготовил и банкует на нем, как хочет. Во всяком случае, он сделал две мощнейшие заявки, на то, как он будет строить отношение с остальным миром.Трамп, во-первых, в очередной раз продемонстрировал, что США были, есть и будут единственным гегемоном в современном мире, противостоять которому не может никто, потому что никто не может сравниться с ними и по совокупной государственно мощи. Китай, возможно, мощнее в экономическом плане, Россия – в военном, потому что обладает более современным ядерным арсеналом. Но в остальном мир продолжает жить в американской парадигме во всех отношениях.А Трамп подкрепил эти возможности политической волей и решительностью в деле управления планетой, как своей вотчиной. Он не советуются ни с кем, ни с союзниками, ни с оппонентами, а действует по принципу "кто хочет, тот и может". И никто ему не может ничего противопоставить.Во-вторых, Трамп похоронил нарождающийся многополярный мир, который зародился и начал поднимать голову в мире в стремлении освободиться от американского диктата в частности и западного вообще. Символы этого многополярного мира – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС – не смогли даже выработать некие коллективные протесты против агрессивно-империалистического поведения США в Венесуэле, а теперь и в Иране. А Иран между прочим – полноценный член и ШОС, и БРИКС. И совместная жизнь в более структурированном ШОС предусматривает сотрудничество в области обеспечения безопасности. Ничего не помогло, как только Трамп стукнул кулаком по столу, а ракетами по Тегерану.Все предпочли не конфликтовать с США, а договариваться с ними. В одиночку. Даже упомянутое выше агентство Bloomberg, пугая Трампа сближением России и Китая, тем не менее прогнозирует на разрыв между США и Китаем из-за устранения поставок нефти из Ирана, а договорнячок-междусобойчик. "Взвешенный стиль Си может помочь стабилизировать диалог с Трампом. Такой результат поможет сохранить годовое торговое перемирие, тем самым удержав низкие торговые пошлины США для Пекина и обеспечив поставку критически важных минералов из Китая на американские заводы", – пишет Bloomberg. И прогнозирует, что что Пекин пойдет на резкое ухудшение отношений с Вашингтоном из-за Ирана – особенно накануне уже анонсированной мартовской встречи Си Цзиньпина с Трампом.Даже Иран, точнее – проамериканские силы в его руководстве, и те пытались договориться с американцами и не очень обременяли себя договорными обязательствами с партнерами, которые могли им помочь. Иран отказался вносить статьи о военно-техническом сотрудничестве в договор о стратегических контактах с Россией и долго тянул с ратификацией этого документа.Кроме того, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, Иран был близок к заключению соглашения с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет CM-302 с дальностью около 290 км, предназначенных для прорыва корабельной обороны за счет полета на малой высоте и высокой скорости. Эксперты однозначно утверждали, что развертывание таких ракет усилит ударные возможности Ирана и создаст дополнительные риски для военно-морских сил США в регионе.Но данных об этой сделке нет. Если Иран и Китай договорились, то США ждут сюрпризы из разряда кроваво неприятных, если же нет, то выгребет и Иран…Многие и в адрес России сегодня уже говорят, что она-де тоже договорилась с США об выгодном обмене своей победы в Украине на победу США то в Венесуэле, то в Иране. Подтверждений этих гипотез нет, но уже грязный и чистых хочет испачкать: мол, все мы одним миром мазаны…И такие "блохи" в прикладной дипломатии можно ловить и ловить по всеми миру, а выиграет сильнейший. То есть, увы и ах, США.В-третьих, если США покончат с Ираном, то польза от этой трагедии будет лишь в том, что обнажатся главные методы, которыми действует Трамп в своем стремлении к новому американскому гегемонизму и как он строит свой новый мировой порядок:– использование ошметков старой дипломатии для обмана общественного мнения и партнеров. Известно, что США вели переговоры с Ираном о мирной разрешения ядерной проблемы. Но США использовали эти переговоры исключительно, как ширму для подготовки и нанесения удара, а также для усыпления и отвлечения внимания оппонента от сути происходящего. Такая же участь уготована, скорее всего, и российско-украинским переговорам о мире в Украина. Тут Европа выступила отличным учеником США и Трампа. А может быть, это Европа научила США и Трампа как обманывать при помощи переговоров, когда 7 лет использовала Минские договоренности-2 (Минск-2) для обмана России;– уничтожение руководителей и центров принятия решения в странах, которые США вознамерились подчинить своей воле или уничтожить. Израиль действует теми же методами, которые основаны на тщательной и системной глубокой разведке с использованием всех доступных средств, от внедрения шпионов и подкупа чиновников до использования современнейших данных технической и даже космической разведки, набирающего силу сейчас искусственного интеллекта. То, как Вашингтон и Тель-Авив в этот раз уничтожили и обезглавили Иран, станет предметом детальнейшего изучения в будущем. А до этого израильтяне и американцы вырезали и палестинских, и всех прочих исламских активистов, которых они отнесли к террористам, и иранских ученых и генералов, и президента Венесуэлы. Это уже стало страшной классикой государственного террора;– подготовка и организация внутренних бунтов и социальных протестов недовольных в странах, обреченных на демократизацию по-американски. В Иране это заметно невооруженным взглядом: после 12-дневной войны 2025 года была проведена подготовка, которая вылилась в антиправительственные протесты в начале этого года. Они серьезно потрясли основы. Эксперты утверждают, что если в 1979 году была исламская революция, то сейчас Израиль и США мастырят антиисламскую революцию. И у них получается и может еще получиться, чтобы выполнить главную задачу Трампа в Иране – сменить режим. Для этого и готовятся так называемые правительства предателей. Из компрадоров и коллаборационистов. Трамп уже даже сообщил, что у него есть "трое прелестных руководителей" для нового Ирана.И о перипетиях этого ближневосточного конфликта можно говорить и говорить. Как о матрице для войн будущего. Но вот ведь что очевидно: все эти сценарии, уловки, методы и способы США готовятся применить и в отношении России. Именно для нее уже готовы и сценарии бунтов, и правительства предателей, собранных из "людей со светлыми лицами", но с задатками Иуды Искариота.На а Украине в этих сценариях отведена роль когда тарана и кистеня, плацдарма и полигона (когда надо воевать), когда обманки и ширмы (когда надо пустить пыль в глаза и получить время для передышки и подготовки к новой войне). И ни слова об украинском суверенитете или государственности – инструменту, который могут сломать и выбросить в любой момент за ненадобностью, такие "ништячки" не пролагаются…Еще о войне на Ближнем Востоке читайте в статье ""Коалиция Эпштейна" против Ирана"

