Вашингтон давит, Тегеран отвечает. Курбанов о рисках для России от "армии Эпштейна"

Вашингтон давит, Тегеран отвечает. Курбанов о рисках для России от "армии Эпштейна" - 02.03.2026 Украина.ру

Вашингтон давит, Тегеран отвечает. Курбанов о рисках для России от "армии Эпштейна"

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана в субботу, 28 февраля. В ответ Тегеран наносил удары по Израилю и по военным объектам США в... Украина.ру, 02.03.2026

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана в субботу, 28 февраля. В ответ Тегеран наносил удары по Израилю и по военным объектам США в регионе Персидского залива. Совет Безопасности ООН собирался на экстренное заседание. Как эскалация повлияет на российско-украинский конфликт, что будет с многомиллиардными инвестициями Москвы и сможет ли еще одна страна выстоять в борьбе с США? На все эти вопросы в интервью Украина.ру ответил политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

