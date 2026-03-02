https://ukraina.ru/20260302/vashington-davit-tegeran-otvechaet-kurbanov-o-riskakh-dlya-rossii-ot-armii-epshteyna-1076267584.html
Вашингтон давит, Тегеран отвечает. Курбанов о рисках для России от "армии Эпштейна"
США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана в субботу, 28 февраля. В ответ Тегеран наносил удары по Израилю и по военным объектам США в регионе Персидского залива. Совет Безопасности ООН собирался на экстренное заседание. Как эскалация повлияет на российско-украинский конфликт, что будет с многомиллиардными инвестициями Москвы и сможет ли еще одна страна выстоять в борьбе с США? На все эти вопросы в интервью Украина.ру ответил политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
Как эскалация повлияет на российско-украинский конфликт, что будет с многомиллиардными инвестициями Москвы и сможет ли еще одна страна выстоять в борьбе с США? На все эти вопросы в интервью Украина.ру ответил политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.