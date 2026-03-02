https://ukraina.ru/20260302/pentagon-zapustil-totalizator-ugaday-skolko-prodlitsya-operatsiya-protiv-irana-itogi-2-marta-1076253627.html

Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 марта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высоко оценил посреднические усилия США в переговорах по Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что операция против Ирана может продлиться до шести недель и более. Владимир Зеленский опроверг, что Киев может направить своих специалистов для помощи Израилю

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076262268_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_36fb52b27ae728b0fd3fb2a5fc6d5df6.jpg

Россия продолжает высоко оценивать посреднические усилия США в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине, однако доверяет в первую очередь собственным интересам и оценкам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.Представитель Кремля прокомментировал, могут ли удары США по Ирану повлиять на переговорный трек по Украине, где американская сторона выступает в качестве посредника, а также может ли Москва доверять Вашингтону в этом качестве."Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе", — цитирует Пескова пресс-служба Кремля.Заявление прозвучало на фоне резкой эскалации ближневосточного конфликта. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице страны Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных граждан. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Операция против Ирана: сроки не определены, задачи туманныГлава Пентагона Пит Хегсет отказался называть точные сроки завершения военной операции США и Израиля против Ирана, допустив, что боевые действия могут продлиться до шести недель и более. Соответствующее заявление он сделал на пресс-брифинге в Министерстве обороны США.Сегодня, 2 марта, также военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с "Лентой.ру" заявил, что скорого окончания конфликта США и Израиля с Ираном ждать не стоит. Священная война (джихад) против США и Израиля, объявленная иранским аятоллой Макаремом Ширази, считающимся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, переводит конфликт на совсем другой уровень, отметил российский политолог."То есть это уже не между государствами конфликт. США и Израилю может противостоять уже как минимум вся шиитская умма, а это не только граждане, которые проживают в Иране. То есть объявлена религиозная война, и то, что убрали верховного лидера Ирана, то есть верховного религиозного лидера, показывает, что вряд ли Иран пойдет просто так на мировую и не будет мстить за это. Это серьезный вызов для руководства Ирана, да и в целом для иранского народа", — отметил политолог.Переджиев среди первопричин конфликта указал на желание Израиля уничтожить Иран. Политолог также отметил, что еврейское государство воспользовалось прибытием на Ближний Восток американской армады. Политолог уверен, что контингент США не собирается уходить и это значит, что о прекращения боевых действий ожидать не стоит.В то же время в Пентагоне и администрации президента США нарастают опасения, что конфликт с Ираном может принять затяжной характер и выйти из-под контроля. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском военном ведомстве и Белом доме."Царит напряженная и параноидальная атмосфера", — цитирует WP своего собеседника.Источники газеты отмечают, что некоторые высокопоставленные чиновники Пентагона и представители администрации Дональда Трампа все больше обеспокоены тем, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля."Мы недооценили эту проблему", — признался один из собеседников The Washington Post, комментируя ситуацию с запасами перехватчиков.Напомним, в субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Зеленский успокоил: украинцев на Ближнем Востоке заливе не будетУкраина не получала от Великобритании или других западных партнеров запросов о привлечении украинских специалистов для уничтожения иранских беспилотников. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя слухи о возможном участии украинских экспертов в противодействии дронам на Ближнем Востоке.Таким образом украинский политик опроверг появившиеся ранее в некоторых СМИ предположения о том, что Киев может направить своих специалистов для помощи Израилю или силам коалиции в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами, против которых украинская армия накопила значительный опыт в ходе боевых действий.

